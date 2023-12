(Alliance News) - Les marchés boursiers européens, contrairement à ce qui a été observé sur le marché des contrats à terme, ont ouvert la séance en baisse lundi, donnant le coup d'envoi d'une semaine très chargée en raison des décisions des banques centrales. La Réserve fédérale - dans le sillage d'un rapport sur l'emploi américain meilleur que prévu - annoncera sa décision finale sur les taux d'intérêt mercredi. Jeudi, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne.

En ce qui concerne les données économiques, les prix à la consommation chinois ont chuté de 0,5 % en glissement annuel en novembre, une baisse plus importante que celle de 0,2 % enregistrée le mois précédent et par rapport aux attentes du marché qui tablait sur une baisse de 0,1 %. Il s'agit de la baisse la plus rapide de l'indice des prix à la consommation depuis novembre 2020.

Par conséquent, le FTSE Mib a ouvert en baisse de 0,2 % à 30 333,47.

En Europe, le FTSE 100 de Londres cède 0,4 %, le CAC 40 de Paris augmente de 0,2 %, tandis que le DAX 40 de Francfort se replie légèrement.

Vendredi, parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap était en baisse de 0,2 pour cent à 42 607,40, le Small-Cap était juste au-dessus du pair à 26 639,76, et l'Italie Growth était légèrement dans le rouge à 8 088,61.

Sur le Mib, le secteur bancaire a bien démarré, Banco BPM progressant de 1,3 %. Bonne ouverture également pour Banca Monte dei Paschi et BPER Banca, en hausse de 0,9% et 0,8% respectivement.

Leonardo a également bien évolué, en hausse de 0,7 %. L'agence de notation internationale S&P Global a inclus Leonardo dans le Dow Jones Sustainability World Index et le Dow Jones Sustainability Europe Index pour la quatorzième année consécutive.

Sur une note négative, ERG a chuté de 2,4% avec un nouveau prix à 26,36 EUR. Morgan Stanley a réduit son objectif de cours sur le titre à 27,30 euros contre 26,80 euros.

DiaSorin a également été l'une des rares valeurs baissières, en baisse de 1,5%, pour sa troisième séance de baisse.

Sur le MidCap, Banca Ifis progresse bien, reflétant un bon départ pour le segment bancaire, qui est en hausse de 1,8% après le gain de vendredi, bien qu'il soit modeste (0,3%).

MARR a quant à lui progressé de 1,8%, après deux séances clôturées dans le rouge.

Pour Intercos, en revanche, les actifs ont augmenté de 1,4 % après la baisse de 1,5 % de vendredi.

Le prix de l'action de Caltagirone a chuté de 2,4 % à 4,00 euros après un gain de 1,2 % vendredi soir.

Sur le SmallCap, Basicnet a été stimulé par un gain de 2,9% après le gain de 1,0% de vendredi.

doValue, d'autre part, a progressé de 3,0 %, après le gain de 1,4 % de vendredi. La société a annoncé lundi la signature de l'acquisition par doValue Espagne de Team 4 Collection & Consulting S.L.u., une filiale du groupe Arvato. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année et est soumise aux conditions préalables habituelles. Cette intégration accélère la stratégie de doValue Espagne visant à développer ses activités dans la gestion des petits prêts non garantis, un segment de marché en croissance rapide dans la région et en Europe, et est cohérente avec sa stratégie de développement de ses activités grâce à une plus grande diversification et à une base de clients plus large.

Tessellis - également dans les échelons supérieurs - a affiché une hausse de 4,1 pour cent, positionnant son museau pour sa cinquième session à clôturer parmi les haussiers.

Parmi les PME, Intred a progressé de 6,5 %, plaçant la barre du prix à 11,40 euros par action.

Convergence, d'autre part, a affiché une bougie haussière de 4,6 %, après une perte de 0,7 % vendredi.

Aton Green Storage, d'autre part, a affiché un gain de 4,3 %, après une baisse de 0,7 % vendredi.

Parmi les performances baissières, dans une liste encore terne, ESI marque un moins 2,7% avec un prix à EUR2,07. Le titre était en hausse de plus de 20% sur une base hebdomadaire.

À New York, vendredi soir, le Dow Jones était en hausse de 0,4 %, le Nasdaq de 0,5 % et le S&P 500 de 0,4 %.

En Asie, le Nikkei a progressé de 1,6 %, le Shanghai Composite de 0,7 % et le Hang Seng de 0,9 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0766 USD contre 1,0751 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2544 USD contre 1,2537 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 76,54 USD contre 75,64 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 998,94 USD l'once contre 2 005,58 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, aux États-Unis, les attentes d'inflation des consommateurs sont attendues à 1730 CET, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 3 mois et à 6 mois est prévue à 1730 CET et à 1900 CET ce sera le tour des échéances à 3 mois et à 10 ans.

Aucun événement n'est prévu dans le calendrier des entreprises de la Piazza Affari.

