(Alliance News) - La Piazza Affari a répondu aux prévisions et a ouvert la séance de mercredi en baisse, en ligne avec les tendances observées sur les autres marchés boursiers européens.

Selon les analystes, l'incertitude quant à la conclusion d'un accord entre les Républicains et la Maison Blanche pour relever le plafond de la dette américaine continue de peser sur le sentiment des investisseurs. Le président Joe Biden a été contraint de reporter son voyage institutionnel en Asie pour tenter de trouver un terrain d'entente sur les dépenses publiques.

Le FTSE Mib était en baisse de 0,4 pour cent à 27 103,93, le Mid-Cap était en baisse de 0,5 pour cent à 42 977,06, le Small-Cap était en baisse de 0,1 pour cent à 27 856,34, et l'Italie Growth était juste en dessous de la parité à 9 103,21.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 0,2 % à 7 733,23, le CAC 40 de Paris a baissé de 0,3 % à 7 383,80 et le DAX 40 de Francfort a baissé de 0,1 % à 15 885,69.

Sur la liste principale, à l'exception d'Interpump Group et de Telecom Italia, le reste des blue chips étaient dans le rouge lorsque la cloche a sonné.

Le premier est reparti à la hausse grâce à l'augmentation des comptes trimestriels, tandis que l'ancien monopole a bénéficié des nouvelles données par Dario Scannapieco, PDG de Cassa Depositi e Prestiti, qui a démenti le retrait de la CDP de la course au réseau de TIM.

"Nous travaillons avec Macquarie pour répondre aux questions posées par le conseil d'administration de TIM et pour revoir l'offre pour le réseau", a déclaré M. Scannapieco dans une interview accordée à Bloomberg TV, mais il n'a pas commenté l'information selon laquelle Macquarie n'était pas disposé à présenter une offre conjointe avec KKR.

Sur ce point, le PDG de CDP a expliqué qu'il n'est pas clair comment l'offre pour le réseau de TIM sera révisée, mais il n'a pas exclu la possibilité de travailler ensemble avec KKR, ce qui serait également une hypothèse accueillie favorablement par le gouvernement italien.

Les banques ont enregistré de mauvaises performances en début de séance, Banca Generali étant le plus mauvais élève, avec une baisse de 2,3 %, tandis que BPM, Monte dei Paschi et Fineco ont suivi avec des baisses comprises entre 1,7 % et 2,2 %.

Stellantis a cédé 0,4 % après avoir annoncé hier qu'elle avait signé un accord contraignant avec Faurecia, une société du groupe Forvia, et Michelin mardi pour que Stellantis acquière 33,3 % des actions de Symbio, un leader de la mobilité à hydrogène sans émission.

Faurecia et Michelin conserveront chacun 33,3% du capital.

Du côté des valeurs moyennes, les industrielles se sont bien comportées avec Carel et Cementir en hausse de 1,4% et 1,3% respectivement, tandis que la mode en a fait les frais : Salvatore Ferragamo a baissé de 1,7%, Tod's de 1,6% et Brunello Cucinelli de 1,5%.

Fincantieri a baissé de 1,1 % après la livraison du "Semaisma", la quatrième et dernière unité de la classe de corvettes "Al Zubarah", commandée à Fincantieri par le ministère de la défense du Qatar dans le cadre du programme national d'acquisition navale, au chantier naval de Muggiano - La Spezia.

Les unités, conçues conformément à la réglementation Rinamil, seront très flexibles et pourront accomplir des tâches multiples, allant de la patrouille avec des capacités de sauvetage en mer au rôle de navire de combat, selon une note de l'entreprise.

Parmi les sociétés à faible capitalisation, Compagnia Immobiliare Azionaria a poursuivi sa progression (+6,9 %), tout comme Conafi.

Itway - en hausse de 0,8% - a annoncé mardi que l'assemblée des actionnaires avait nommé un nouveau conseil d'administration. Ce dernier est composé de Giovanni Andrea Farina, Cesare Valenti, Piera Magnatti, Valentino Bravi et Viola Ferretti. L'assemblée des actionnaires a également confirmé M. Farina dans ses fonctions de président du conseil d'administration.

Sur le marché des capitaux alternatifs de la Bourse italienne, GEL et Italia Independent ont progressé de 15 % chacune, faisant mieux qu'Imvest, en hausse de 13 %.

La bonne dynamique de Gambero Rosso s'est poursuivie, avec une hausse de 8,7 % en début de séance, tandis que Powersoft a réalisé la meilleure performance, avec une hausse de 23 %.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,8 % à 30 093,59, le Shanghai Composite a baissé de 0,2 % à 3 284,23 et le Hang Seng a baissé de 1,3 % à 19 706,33.

À New York, le Dow Jones a clôturé mardi en baisse de 1 % à 33 012,14, le Nasdaq a perdu 0,2 % à 12 343,05 et le S&P 500 a chuté de 0,6 % à 12 343,05.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0861 USD contre 1,0864 USD à la clôture de mardi. En revanche, la livre valait 1,2463 USD contre 1,2492 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 74,48 USD contre 75,06 USD mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 988,74 USD l'once contre 1 998,29 USD l'once à la clôture des marchés européens mardi.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, la balance commerciale italienne sera publiée à 1000 CEST. A 1100 CEST, les yeux seront tournés vers l'inflation de la zone euro.

A 1300 CEST, place aux données sur le marché hypothécaire américain, à 1430 CEST à celles sur les permis de construire et à 1630 CEST au rapport de l'EIA sur les raffineries. Au même moment, les chiffres de l'inventaire de Cushing seront publiés.

À 19 heures CEST, une vente aux enchères d'obligations du Trésor américain à 20 ans est prévue.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucun résultat n'est attendu.

