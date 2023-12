(Alliance News) - Mercredi, le Mib a baissé de 0,4 pour cent, avec la barre des points dans la zone des 30 300. Les traders continuent d'évaluer les perspectives de la politique monétaire afin de mieux se positionner sur la date à laquelle les banques centrales commenceront à réduire les taux d'intérêt en 2024.

Mercredi, dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion du 31 janvier a une probabilité de 88 % pour la confirmation de la fourchette 525/550 points de base. La réduction de 25 points de base de l'objectif de 550/575 points de base est donc évaluée à 12 %.

La première réduction - de 25 points de base - est plutôt évaluée sur cette plateforme à 70 % pour la réunion de mars.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé légèrement dans le rouge à 30 361,21, le Mid-Cap a gagné 0,4 % à 44 377,67, le Small-Cap a progressé de 1,0 % à 27 518,58 et l'Italy Growth a clôturé légèrement dans le rouge à 8 114,32.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse de 1 %, le CAC 40 de Paris a progressé de 0,1 %, tandis que le DAX 40 de Francfort a cédé 0,1 %.

Sur le Mib, Telecom Italia a progressé de 5,8 pour cent à 0,2960 EUR, après avoir chuté de 0,4 pour cent à la veille de la session et porté la clôture hebdomadaire à un gain de 15 pour cent.

Inwit, d'autre part, a progressé de 1,3 %, après un gain de 0,4 % la veille, avec un prix de 11,45 euros par action.

Iveco a progressé de 1,4 % après avoir annoncé qu'Iveco Bus, la marque d'autocars urbains, interurbains et de tourisme du groupe, fournira 153 nouveaux autobus électriques à Azienda Trasporti Milanesi Spa, qui gère les transports publics à Milan et dans son arrière-pays. Ce contrat, d'une valeur de plus de 120 millions d'euros, s'inscrit dans le cadre du plan stratégique d'ATM visant à offrir une mobilité de plus en plus durable et accessible.

Banca Monte dei Paschi di Siena - dans le rouge de 0,7% - a annoncé mercredi qu'elle a renforcé son leadership dans le secteur agroalimentaire avec une nouvelle offre de solutions numériques d'encaissement et de paiement développée avec Nexi - en baisse de 0,1% - pour les entreprises du vin et de l'agritourisme. Cette initiative fait partie de la stratégie plus large de la Banca MPS pour soutenir les secteurs de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de l'économie dop, confirmant son orientation historique vers les besoins du secteur primaire, un atout fondamental de l'économie du pays.

Stellantis a cédé 0,2 % après que les chiffres de novembre de l'ACEA ont montré une baisse de 7,3 % des ventes du groupe en Europe par rapport à novembre 2022. En revanche, sur le marché européen, les immatriculations ont progressé de 6,7% sur un an en novembre 2022.

Du côté des valeurs moyennes, Seco a clôturé en hausse de 1,1% à 3,50 euros. A noter que Goldman Sachs a réduit son objectif de cours à 4,40 euros contre 7,10 euros avec une recommandation 'achat'.

Sesa a progressé de 0,8 %. La société a annoncé mardi qu'elle avait approuvé les résultats pour les six mois se terminant le 30 octobre avec un bénéfice net de 41,6 millions d'euros, contre 41,1 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. Le bénéfice net ajusté attribuable au groupe s'est élevé à 50,1 millions d'euros, contre 45,9 millions d'euros au 30 octobre 2022, soit une hausse de 9,1 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires et les autres revenus ont augmenté de 15 % pour atteindre 1,50 milliard d'euros, contre 1,31 milliard d'euros au cours de la même période en 2022.

Maire Tecnimont s'est également bien comportée, en hausse de 2,1 %. La société a déclaré mercredi que Conser, un donneur de licence de technologie de plastiques biodégradables et une filiale de Nextchem, une société du groupe Maire, avait obtenu le contrat de licence de technologie et de fourniture de catalyseur par un client important dans le cadre d'un projet plus vaste dans le nord-ouest de la Chine.

Credito Emiliano - dans le vert de 1,1 pour cent à 8,01 euros - a déclaré mardi que Credito Emiliano Holding Spa avait acheté 740.000 actions ordinaires de la banque. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 8,1832 EUR par action, pour une valeur totale de 6,1 millions EUR.

Industrie De Nora - dans le rouge de 5,6 pour cent - a clôturé en bas de l'échelle. La société, avec H2U Technologies, un développeur d'électrolyseurs de nouvelle génération, a annoncé lundi un accord de recherche pour identifier et développer des électro-catalyseurs à faible coût et à haute performance pour la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau.

Mutuionline, d'autre part, a chuté de 3,0 % à 31,90 EUR par action, après une tendance haussière de quatre séances.

Du côté des petites capitalisations, Olidata a progressé de 5,7 %, après un gain de 1,0 % la veille de la séance.

Tessellis a clôturé avec une avance de 8,5 pour cent à 0,5110 EUR, après avoir chuté de 0,8 pour cent la veille de la séance.

d'Amico a progressé de 6,0 % pour atteindre 6,17 euros par action. L'action a ainsi mis à jour son plus haut niveau sur 52 semaines.

Openjobmetis, en revanche, a terminé au plus bas, après avoir chuté de 5,9 % et avoir été suspendu. La société a annoncé mardi qu'elle avait signé un accord préliminaire pour acquérir 100% du capital de Just On Business Spa et 100% du capital de sa filiale Deine Group Srl. Le montant convenu est de 29,7 millions d'euros à payer en espèces. Un accord de non-concurrence avec les actionnaires fondateurs d'une durée de trois ans pour un montant total de 2,2 millions d'euros est également envisagé.

Fidia, d'autre part, a chuté de 0,8 pour cent après une baisse intraday de 6,6 pour cent avec le prix final à 1,12 EUR, après une chute de 3,4 pour cent lors de la session précédente.

Parmi les PMI, Eles a progressé de 7,6 pour cent, suivant le vert de la veille, bien qu'avec un modeste 0,7 pour cent.

Implants a clôturé en hausse de 5,7 pour cent à 0,50 EUR par action, après une baisse de 3,1 pour cent la veille.

SG Company Società Benefit a clôturé en hausse de 6,0% après avoir annoncé mercredi que sa filiale à 100% NET-SG Srl avait signé un accord commercial et de conseil avec Lorenzo De Rosa, directeur unique et représentant légal de la société Antimateria Srl, qui commencera ses activités le 1er janvier 2024.

Sur une note négative, l'énergie a abandonné 7,4 pour cent, dans sa huitième session consécutive parmi les baissiers.

À New York, le Dow était dans le vert de 0,1 pour cent, le Nasdaq a augmenté de 0,2 pour cent, et le S&P 500 était juste au-dessus du pair.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0955 USD contre 1,0978 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2659 USD contre 1,2755 USD mardi soir.

Le baril de Brent valait 80,05 dollars contre 79,35 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 2 034,30 USD l'once contre 2 025,59 USD l'once mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend, à 0800 CET, les données sur les prêts nets au secteur public au Royaume-Uni, tandis qu'à 1100 CET, les données sur l'indice des prix à la production en Italie arriveront de l'Istat.

Aux États-Unis, à 14h30 CET, il y aura le vote sur les demandes d'allocations chômage, l'indice des prix PCE et le PIB. À 17h30 CET, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à quatre et huit semaines est prévue, tandis qu'à 22h30 CET, le bilan hebdomadaire de la Réserve Fédérale sera publié.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.