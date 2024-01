(Alliance News) - Le Mib a clôturé en hausse mercredi, poussant la barre des points au-dessus de la zone des 30 700, les données nationales positives continuant à soutenir la confiance des investisseurs alors que la décision de politique monétaire de la Fed ce soir n'est pas loin.

Le dernier rapport sur le marché du travail a révélé une baisse inattendue du taux de chômage à 7,2 %, tandis que les données préliminaires du PIB publiées hier ont indiqué une croissance plus forte que prévu.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le vert de 0,4 pour cent à 30 744,24, le Mid-Cap était en hausse de 0,4 pour cent à 45 660,90, le Small-Cap était dans le vert de 0,3 pour cent à 27 757,52, tandis que l'Italie Growth était en baisse de 0,2 pour cent à 8 295,77.

En Europe, le CAC 40 à Paris a cédé 0,3 %, le FTSE 100 à Londres a cédé 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,4 %.

A Milan, sur le Mib, Telecom Italia a clôturé en hausse de 2,2% à 0,27 euro, après deux séances terminées dans le rouge.

Hera, d'autre part, a progressé de 1,8%, avec un nouveau prix à EUR3,27, relevant la tête après deux séances terminées dans le rouge.

Banco BPM, d'autre part, a grimpé de 1,5 pour cent, suivant son vert de 3,1 pour cent de la veille.

Saipem a clôturé en hausse de 0,7 %, avec le nouveau prix à 1,33 EUR. Citadel Advisors, Marshall Wace, PDT Partners et Voleon Capital Management ont tous augmenté leurs positions courtes sur le titre.

Du côté des baissiers, Pirelli a chuté de 1,9%, clôturant ainsi sa troisième séance de baisse.

STMicroelectronics, d'autre part, a clôturé en baisse de 0,5%, après un feu vert de 0,4% la veille.

Du côté des valeurs moyennes, Salvatore Ferragamo a augmenté de 1,3%. Ferragamo a publié des résultats préliminaires pour 2023, avec des revenus s'élevant à 1,16 milliard d'euros, contre 1,25 milliard d'euros un an plus tôt, et donc en baisse de 7,6%.

Industrie de Nora, en revanche, a clôturé en hausse de 5,2 %, avec un cours à 14,62 euros après deux séances dans le rouge.

Mutuionline a cédé 3,2 %, avec un nouveau prix de 31,90 euros par action. La société, qui poursuit régulièrement son programme de rachat, a récemment annoncé qu'elle avait acheté ses propres actions ordinaires sur une base hebdomadaire pour une valeur totale de 163 000 euros.

Le titre d'Amico, quant à lui, a chuté de 3,0 pour cent, après une baisse de 0,7 pour cent la veille.

Du côté des petites capitalisations, le groupe Safilo a gagné 10% après avoir publié un chiffre d'affaires net préliminaire de 238,7 millions d'euros au dernier trimestre 2023, contre 245,4 millions d'euros à la même période en 2022, soit une croissance de 1,7% à taux de change constants et une baisse de 2,7% à taux de change courants, et 3,3% net des ventes dans les anciennes chaînes GrandVision. Pour l'ensemble de l'année, les ventes nettes préliminaires s'élèvent à 1,02 milliard d'euros, contre 1,08 milliard d'euros en 2022.

Geox, de son côté, a progressé de 5,3%, à 0,75 euro, à la veille de la publication des comptes.

Achats également sur Banca Sistema, en hausse de 3,0%, qui clôture sa troisième séance avec une bougie haussière.

Elica - en hausse de 0,9% - a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec l'écurie Ducati avant le début du championnat du monde MotoGP 2024.

Biesse - stable à 12,18 euros - a annoncé lundi que l'acquisition de la totalité du capital social de GMM Finance Srl, la société holding à la tête du groupe GMM, qui comprend les sociétés GMM Spa, Bavelloni Spa et Techni Waterjet Ltd, ainsi que leurs filiales italiennes et étrangères, actives dans les secteurs des machines-outils pour le travail de la pierre, du verre et d'autres matériaux, a été réalisée, les conditions suspensives énoncées dans le contrat d'acquisition ayant été remplies.

Parmi les valeurs baissières, Fidia a chuté de 6,8% avec un nouveau prix de 0,43 EUR par action, dans sa quatrième séance de baisse.

Antares, d'autre part, a chuté de 2,7%, après un vert de 2,5% lors de la session précédente.

Parmi les PME, Health Italia a clôturé en hausse de 5,0%, sa troisième séance haussière consécutive.

Elsa Solutions, quant à elle, a progressé de 4,2%, lors de sa troisième séance de hausse.

Comal - stable à 3,71 euros - a annoncé mercredi avoir signé un contrat de près de 3,0 millions d'euros pour la fourniture clé en main EPC-M d'une centrale photovoltaïque dans le sud de l'Italie.

TraWell Co a gagné 1,5 pour cent. La société a annoncé mardi qu'elle avait obtenu un contrat de sept ans pour la fourniture de services de protection des bagages au nouvel aéroport international Jorge Chavez de Lima, au Pérou. Par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Safe Bag Latam Peru, Trawell Co. fournira ses services intégrés d'assistance aux voyageurs dans le terminal international existant de Lima jusqu'en décembre 2024.

Sia - en déficit de 9,6 pour cent - a annoncé mercredi le début de son parcours de rebranding qui, selon une note, reflète son "dévouement à l'innovation, à l'excellence et à l'évolution continue". Ce parcours impliquera l'image visuelle de la marque, le logo, le site web en cours de développement et l'image avec laquelle La Sia est présente sur les médias sociaux.

Visibilia, quant à elle, a chuté de 5,7 %, pour sa quatrième séance de baisse.

À New York, le Dow Jones est juste en dessous du niveau, le S&P abandonne 0,9 % et le Nasdaq recule de 1,5 %.

Parmi les devises, l'euro s'échange à 1,0854 USD contre 1,0840 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre vaut 1,2729 USD contre 1,2669 USD mardi soir.

Le baril de Brent valait 80,68 dollars contre 82,45 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 2 050,86 USD l'once contre 2 032,51 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier de jeudi, le PMI manufacturier du Japon est attendu à 0130 CET et le PMI manufacturier Caixin de la Chine à 0245 CET, tandis que celui de l'Italie arrivera à 0945 CET, suivi par celui de l'Allemagne et de la zone euro à 1000 CET.

À 1100 CET, le chiffre de l'inflation en Italie devrait arriver, en même temps que celui de la zone euro, d'où arrivera également le chiffre du chômage.

À 1300 CET, la BoE annoncera sa décision sur les taux d'intérêt.

À 1430 CET, les demandes d'allocations chômage arriveront des États-Unis, tandis qu'à 1445 CET, un discours de Christine Lagarde, numéro un de la BCE, est attendu. À 1600 CET, l'indice ISM manufacturier américain sera publié, tandis qu'à 2230 CET, ce sera le tour de la publication du bilan hebdomadaire de la Fed.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats de Geox sont attendus.

