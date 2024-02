(Alliance News) - Lundi, les marchés européens - avec Piazza Affari au-dessus de 31 400 - ont démarré la nouvelle semaine de négociation sur une tendance haussière, les investisseurs concentrant leur attention sur le nombre croissant de résultats d'entreprises, ainsi que sur les perspectives de taux d'intérêt des principales banques centrales.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le vert de 1,0 % à 31 456,73.

Le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,9 % à 45 573,28, le Small-Cap a progressé de 1,1 % à 27 520,12 tandis que l'Italy Growth a augmenté de 0,5 % à 8 123,28.

En Europe, le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,5 pour cent, le FTSE 100 de Londres a clôturé juste au-dessus de la normale, tandis que le DAX 40 de Francfort a gagné 0,7 pour cent.

Sur le Mib, Saipem a pris la première place de la liste, avec une hausse de 5,9 pour cent, après la baisse de 0,2 pour cent enregistrée à la veille de l'événement.

Brunello Cucinelli s'est également bien comportée, en hausse de 2,8 %, dans sa huitième séance haussière et au prix de 103,40 euros.

Iveco a également été bien acheté, avec un prix en hausse de 2,1 % après une hausse de 7,7 % lors de la séance précédente.

Parmi les baissiers, Amplifon, dans le rouge de 0,4%, s'est retourné à la baisse après cinq séances de hausse.

Mediobanca, qui a clôturé en baisse de 0,4 % lors de sa sixième séance baissière, a également fait partie des quelques porteurs. La banque a indiqué jeudi avoir clôturé le premier semestre de son exercice 2023-2024 avec un bénéfice net en hausse de 10% à 611,2 millions d'euros, contre 555,5 millions d'euros à la même période un an plus tôt.

Sur le segment des cadets, Saras a chuté de 3,7% après avoir annoncé que Massimo Moratti Sapa de Massimo Moratti, Angel Capital Management Spa et Stella Holding Spa et Vitol BV, une société néerlandaise, ont conclu un accord de vente et d'achat en vertu duquel la famille Moratti a accepté de vendre des actions de Saras représentant environ 35% du capital social de la société à Vitol, au prix de 1,75 euro par action. Le prix par action implique une capitalisation de Saras d'environ 1,7 milliard d'euros.

Unipolsai, d'autre part, a baissé de 2,2 % à 2,42 euros par action, après deux séances dans le vert.

Tod's a augmenté d'environ 18% après que la société et L Catterton aient annoncé samedi que les actionnaires majoritaires de la société italienne cotée en bourse - Diego et Andrea Della Valle à travers leurs véhicules - avaient signé un accord-cadre avec Crown Bidco pour que ce dernier achète 11,9 millions d'actions à 43,00 euros chacune, soit 46% du capital social de la société, en vue de les retirer de la cote de la bourse italienne. Le capital de Crown Bidco est entièrement détenu par LC10 International AIV, un fonds géré par des affiliés de L Catterton Management, né d'un partenariat entre Catterton et LVMH.

Salvatore Ferragamo a également progressé de 6,1 %, après une chute de 1,5 % lors de la séance précédente.

Anima Holding, quant à lui, a progressé de 4,1 %, renaissant après trois séances baissières à 4,21 euros par action.

Parmi les petites capitalisations, Beewize a progressé de plus de 11 % avec un nouveau cours à 0,64 EUR par action. Plus de 140 000 actions ont été échangées sur le titre, par rapport à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 18 600.

Autostrade Meridionali, quant à lui, a augmenté de 9,6 % pour atteindre 13,15 euros par action, après deux séances dans le rouge.

Piquadro a cédé 0,5 pour cent à 2,08 euros par action. La société a déclaré jeudi que les revenus pour les neuf premiers mois ont augmenté à 131,5 millions d'euros, contre 126,8 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Banca Sistema a chuté de 0,5 pour cent à 1,20 EUR par action, dans sa troisième séance de baisse. Le conseil d'administration a approuvé vendredi les états financiers consolidés au 31 décembre, qui se soldent par un bénéfice net de 16,5 millions d'euros, contre 22,0 millions d'euros en 2022. Les revenus nets d'intérêts de 67,0 millions d'euros ont baissé de 22 % par rapport à l'année précédente,

Parmi les PME, Go Internet a progressé de 7,3 % à 0,7696 EUR.

Comal - dans le vert de 1,7% - a annoncé lundi qu'il avait signé un contrat d'environ 27,5 millions d'euros avec une grande société italienne d'énergie pour la fourniture clé en main, sur une base EPC-M, d'une centrale photovoltaïque dans le sud de l'Italie. Le contrat comprend également la vente du tracker "SUN HUNTER", un produit propriétaire conçu et fabriqué par Comal dans son usine de Montalto di Castro.

Almawave - en hausse de 2,7 % - a annoncé lundi qu'elle avait obtenu des "certifications prestigieuses liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle" dans le domaine de la santé, un secteur "qui exige une conformité stricte aux normes des autorités". Almawave, au cours des deux dernières années, a travaillé à l'obtention de deux certifications prestigieuses dans le domaine de la santé - délivrées par l'organisme certificateur DNV -, synonymes d'autorité et de qualité de l'offre, a-t-elle indiqué dans une note.

Franchetti, pour sa part, a chuté de 4,8 %, avec un nouveau prix de 5,58 euros par action, dans le cadre d'une prise de bénéfices, interrompant une longue tendance haussière.

E-Globe a clôturé en baisse de 2,1 pour cent, après un feu vert de 3,3 pour cent à la veille de la négociation.

À New York, le Dow Jones était dans le vert de 0,6 %, le Nasdaq était en hausse de 0,5 % et le S&P 500 était en hausse de 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'échangeait à 1,0776 USD contre 1,0785 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2628 USD contre 1,2631 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 81,73 dollars contre 81,51 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 016,30 USD l'once contre 2 035,75 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier de mardi prévoit le taux de chômage britannique à 0800 CET. À 1110 CET, en Italie, il y aura une vente aux enchères de BTP avec des échéances de trois, cinq, sept, 15 et 30 ans.

À 1430 CET, aux États-Unis, les yeux seront rivés sur l'indice des prix à la consommation, tandis qu'à 2230 CET, ce sera le tour des stocks hebdomadaires de pétrole.

Mardi également, les marchés de Hong Kong et de Shanghai seront fermés.

Sur la Piazza Affari, les comptes d'AbitareIn, Arterra Bioscience, BasicNet, Elica, Riba Mundo Tecnologia et Unidata sont attendus.

