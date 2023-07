(Alliance News) - La Piazza Affari a contredit les attentes et a ouvert la séance de jeudi en légère hausse, montrant toutefois une tendance à l'oscillation dans le sillage des dernières performances.

Le FTSE Mib est en hausse de 0,1 % à 28 726,74, le Mid-Cap est en baisse de 0,1 % à 42 430,13, le Small-Cap est stable à 26 730,63, et l'Italie Growth est en légère baisse à 9 093,11.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,3 % à 7 612,17, le CAC 40 de Paris est en baisse de 0,2 % à 7 314,18 et le DAX 40 de Francfort est en baisse de 0,2 % à 16 069,79.

Fincantieri et Leonardo - respectivement en hausse de 0,1 % et en baisse de 0,2 % - ont annoncé qu'Orizzonte Sistemi Navali, la coentreprise détenue à 51 % par le premier et à 49 % par le second, a signé un accord-cadre avec la Direction des armements navals du Secrétariat général de la défense pour le maintien en condition opérationnelle du porte-avions Cavour et des destroyers de classe Horizon Andrea Doria et Caio Duilio de la marine italienne.

L'accord a une valeur totale maximale de 190 millions d'euros et expirera à la fin de l'année 2028. Le premier contrat de mise en œuvre entre le maître d'œuvre OSN et Navarm devrait être signé dans les prochains jours, couvrant les deux premières années de service.

Eni est en hausse de 0,7 % et Saras est en baisse de 0,6 % malgré le fait que l'autorité antitrust italienne, grâce à un rapport reçu par le biais de sa plateforme de dénonciation, a annoncé mercredi qu'elle avait ouvert une enquête contre Eni, Esso, IP, Iplom, Q8, Tamoil et Saras pour un accord présumé restreignant la concurrence dans la vente de carburant pour le transport.

Selon l'autorité, les principaux opérateurs pétroliers se seraient coordonnés dans la détermination de la valeur du composant bio nécessaire pour respecter les obligations de la réglementation en vigueur.

En bas du Mib, STMicroelectronics a fait pire que tout au début, en baisse de 2,1%.

Du côté des valeurs moyennes, outre Fincantieri et Saras déjà cités, Anima Holding a grimpé de 0,2% après avoir finalisé le closing pour l'acquisition d'une participation de 80% dans Castello SGR, une société active dans la promotion et la gestion de produits d'investissement alternatifs, principalement immobiliers, basée à Milan.

Le prix, entièrement payé en espèces, s'élève à 60 millions d'euros, plus environ 1,7 million d'euros pour l'estimation de la position financière nette.

Le groupe Safilo a augmenté de 0,3 %. La société et Juicy Couture ont annoncé le renouvellement, jusqu'au 31 décembre 2027, de leur accord de licence mondial pour la conception, la fabrication et la distribution de lunettes de vue et de soleil pour femmes et de lunettes pour filles de la marque Juicy Couture.

Parmi les sociétés à faible capitalisation, SS Lazio a perdu 0,5 % après avoir vendu Sergej Milinkovic Savic au club saoudien Al Hilal SFC. Les Capitolini recevront un montant fixe de 40 millions d'euros, payable en deux fois.

Greenthesis chute de 1,8 %. Hier soir, la société a annoncé mercredi qu'elle avait nommé Vincenzo Cimini au poste de directeur général, avec effet immédiat et sous la responsabilité directe de l'administrateur délégué, Simona Grossi.

Né à Latina en 1967 et diplômé en économie et commerce de La Sapienza à Rome, M. Cimini est également titulaire d'une maîtrise de la LUISS et d'un cours sur la gestion intégrée des déchets du Massachusetts Institute of Technology de Boston, et a travaillé auparavant chez Planesys. À ce jour, il détient 469 073 actions de la société.

"La nomination de M. Cimini au poste de directeur général, une personnalité qui a évolué au sein de l'entreprise, répond aux complexités accrues que le marché et le nouveau modèle d'entreprise imposent pour atteindre les nouveaux objectifs de croissance et de développement plus ambitieux que l'entreprise, et avec elle tout le groupe Greenthesis, s'est fixés", a commenté l'entreprise.

Dans la même liste, il faut noter la baisse de 8,4 % de Pierrel, qui, avec 144 592 actions échangées, a été la plus mauvaise performance du panier.

Sur le marché des capitaux alternatifs de la Borsa Italiana, Prismi a augmenté de 6,5 % après avoir décidé de lancer une obligation convertible de 7,5 millions d'euros.

Le POC sera divisé en 663 obligations de 10.000 EUR chacune, qui seront offertes à Medigest, Area 62 et Tendercapital Alternative Funds. La durée sera de cinq ans et aucun paiement de coupon n'est prévu.

Prismi aura la possibilité de demander la conversion des obligations, qui pourront être converties du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 jusqu'à un maximum de 37,5 % des obligations émises et en circulation, et à partir du 1er juillet 2027 jusqu'à 75 % des obligations restantes.

Tinexta a gagné 0,2 pour cent et Digital Magics a augmenté de 3,4 pour cent après avoir lancé une coentreprise, avec des participations égales, visant à faire des investissements dans des start-ups numériques à fort potentiel.

Le financement nécessaire à l'initiative sera fourni par Tinexta par le biais d'instruments financiers de capitaux propres réservés aux investissements futurs ; le flux d'opérations de la nouvelle société sera géré par une équipe spécialisée de Digital Magics dans le cadre d'un accord de conseil.

Des prises de participation dans une dizaine d'entreprises, avec un ticket moyen de 250 000 euros et la possibilité d'un suivi, sont attendues pour une valeur totale de 5 millions d'euros. L'entreprise commune aura une durée d'environ 10 ans, avec un cycle d'investissement d'environ cinq ans.

Energy a augmenté de 0,8 % après avoir déclaré des revenus de 39 millions d'euros pour le premier semestre, en baisse par rapport aux 53,3 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente. Le carnet de commandes est passé de 43,8 millions d'euros à 6,5 millions d'euros, mais il est composé à 70 % de commandes en attente depuis 2021 en raison de pénuries de matériel. La marge d'Ebitda est de 20 %, ce qui est conforme aux attentes de la société et à ce qui avait été prévu lors de l'introduction en bourse.

"La direction d'Energy pense pouvoir réaliser, au cours de l'exercice 2023, un montant de chiffre d'affaires proche de celui réalisé l'année précédente et une marge d'Ebitda de 20 %. En outre, en raison de l'ouverture des marchés des services de réseau aux systèmes de stockage, une forte croissance en 2024 du grand marché des systèmes de stockage est attendue par les principaux cabinets d'études stratégiques du secteur ; Energy confirme donc les objectifs 2024 communiqués au marché lors de l'introduction en bourse, avec un TCAC du chiffre d'affaires 2022 -2024 de 30 % et une marge d'Ebitda de 20 % ", a expliqué la société.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 1,2 % à 32 490,52, le Shanghai Composite en baisse de 0,9 % à 3 169,52, et le Hang Seng en baisse de 0,2 % à 18 916,71.

À New York, le Dow Jones a clôturé mercredi en baisse de 0,3 % à 35 061,21, le Nasdaq a terminé juste au-dessus de la parité à 14 358,02 et le S&P 500 a augmenté de 0,2 % à 4 565,72.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,1215 USD contre 1,1194 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2922 USD contre 1,2888 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 79,53 USD contre 80,03 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 982,16 USD l'once contre 1 974,04 USD l'once la nuit dernière.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, le chiffre de la balance des comptes courants de la zone euro sera publié à 1000 CEST.

À 1430 CEST, les demandes initiales d'allocations de chômage arriveront des États-Unis, tandis qu'à 1600 CEST, il y aura les ventes de maisons existantes. À 1730 CEST, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à quatre et huit semaines est prévue.

Parmi les entreprises de la Piazza Affari, les résultats d'Altea Green Power, de Gismondi et de Labomar sont attendus.

