(Alliance News) - A la mi-journée ce lundi, la Piazza Affari s'oriente à la baisse tandis que Paris et Francfort restent autour de la parité, après avoir tous ouvert à la hausse lors d'une journée pauvre en termes de données macroéconomiques.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le rouge de 0,6 % à 26 542,98, le Mid-Cap recule de 0,7 % à 42 048,32, le Small-Cap est dans le rouge de 0,5 % à 27 540,42 et l'Italie Growth est dans le vert de 0,2 % à 9 125,94.

En Europe, le CAC 40 à Paris est dans le vert, tout comme le DAX à Francfort, tandis que Londres est fermée pour cause de jour férié.

Sur le plan macroéconomique, l'Italie a enregistré un excédent commercial avec les pays non européens en avril, comme l'a indiqué l'Istat lundi.

La balance commerciale de l'Italie avec les pays non membres de l'UE a affiché un chiffre positif de 1,22 milliard d'euros, contre un déficit de 2,71 milliards d'euros au cours du même mois de l'année dernière.

Le déficit énergétique de 5,83 milliards d'EUR est inférieur à celui de l'année précédente, qui était de 9,29 milliards d'EUR, tandis que l'excédent du commerce non énergétique, de 6,57 milliards d'EUR, est supérieur à celui de mars 2022, qui était de 7,05 milliards d'EUR.

Sur l'indice principal de la Piazza Affari, la Banca Monte dei Paschi est restée en tête avec 1,1%, suivie par Tenaris, en hausse de 0,9%, et Hera, en hausse de 0,1%.

Le reste du Mib, cependant, a viré entièrement dans la zone rouge, avec Banco BPM fermant la liste en baisse de 1,9%. Mediobanca et Nexi ont également baissé de 1,7 %.

Eni - en baisse de 0,3 % - a annoncé lundi qu'elle avait signé un accord avec RINA, une société multinationale d'inspection, de certification et de conseil en ingénierie, dans le but de développer des initiatives conjointes "pour contribuer au processus de transition énergétique et de décarbonisation de leurs activités respectives avec une attention particulière au secteur du transport maritime, dans lequel RINA et Eni seront en mesure d'exploiter l'expertise de l'autre", selon la note de presse.

Stellantis - en baisse de 0,1 % - a annoncé jeudi que Stellantis Ventures, le fonds de capital-risque de la société, avait investi dans Lyten afin d'accélérer la commercialisation des applications du graphène 3D de Lyten pour le secteur de la mobilité, y compris la batterie lithium-soufre LytCell pour les véhicules électriques, les matériaux composites légers et les nouveaux systèmes de détection dans les véhicules.

Lyten, pionnier dans l'utilisation du graphène 3D, exploitera l'accordabilité unique de ce matériau pour améliorer les performances des véhicules et l'expérience des clients, tout en promouvant la décarbonisation du secteur des transports.

UniCredit - en baisse de 0,6 % - a annoncé vendredi qu'elle avait étendu son partenariat de paiement avec Mastercard, ce qui lui permet de fournir à tous les détenteurs de cartes une offre de premier ordre, avec une proposition de produit simplifiée, une expérience numérique rationalisée avec une suite complète de solutions in-app et le développement d'une approche dédiée à l'innovation, augmentant le choix de paiement pour les clients à travers de multiples solutions de paiement.

Telecom Italia est dans le rouge de 1,2 pour cent. La société a annoncé vendredi qu'Elio Schiavo avait été nommé président du conseil d'administration d'Olivetti, une société de prévoyance détenue à 100 % par le groupe et active dans le domaine de l'internet des objets.

Sur le segment des cadets, les haussiers sont minoritaires, menés par Alerion, en hausse de 1,2%, suivi par BFF Bank, en hausse de 1,0%, et Maire Tecnimont, en progression de 0,8%. Maire a annoncé jeudi la signature d'un nouveau prêt de 40 millions d'euros avec BPER Corporate & Investment Banking, assorti d'une garantie de la SACE à hauteur de 80% du montant, afin de renforcer la structure financière du groupe.

Le conseil d'administration d'Autogrill - dans le rouge de 0,2% - a approuvé jeudi la signature, en tant qu'emprunteur, d'un accord de financement intragroupe, renouvelable, multidevises, "en aval", pour un montant maximum de 700 millions d'euros avec Dufry Financial Services, une société indirectement détenue à 100% par l'actionnaire de contrôle d'Autogrill, Dufry.

OVS - dans le rouge de 1,8% - a annoncé qu'il avait acheté 201 669 actions ordinaires entre le 18 et le 24 mai 2023. Les actions ont été achetées à un prix unitaire moyen de 2,6027 euros pour une valeur totale de 524.876,13 euros.

Saras abandonne 0,2% et passe du côté baissier après avoir ouvert en hausse de 0,9%.

Le pire est Salcef Group, en baisse de 2,2%.

Dans les petites capitalisations, Tesmec - en baisse de 1,0% - a rapporté vendredi que Cerved Rating Agency, une agence italienne spécialisée dans l'évaluation de la solvabilité des sociétés non financières, a confirmé la note sollicitée 'B1.2' de la société.

Bialetti chute de 0,4 %. La société a annoncé vendredi que Bialetti Holding Srl a acheté 100 000 actions ordinaires de la société.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 0,2660 EUR par action, pour une valeur totale d'environ 26.600 EUR.

Trevi Finanziaria Industriale - dans le rouge de 0,9 pour cent - a déclaré jeudi que ses divisions Trevi et Soilmec ont remporté des contrats et des commandes d'une valeur totale de 216,2 millions d'euros au cours des quatre premiers mois de 2023. Grâce à ces acquisitions, le carnet de commandes du groupe s'élèvera à 591 millions d'euros en avril 2023.

Mondo TV - en hausse de 1,2 % - a annoncé jeudi qu'elle avait signé une nouvelle licence avec Sia All Media Latvia, un diffuseur de premier plan opérant dans les États baltes, pour la diffusion télévisée d'Agent 203 et de Monster Loving Maniacs.

Les séries ont été coproduites par Mondo Tv et Toon2Tango, et la licence permet la diffusion des séries pour une période de trois ans.

En tête, Conafi Prestitò, en hausse de 6,0%, tandis qu'à l'autre bout de la liste, Seri Industrial est dans le rouge avec 6,7%.

Parmi les PME, Casta Diva Group a grimpé de 3,6%, après avoir annoncé lundi qu'il avait approuvé le projet d'états financiers pour l'année au 31 décembre 2022, dans lequel les revenus s'élevaient à 83,6 millions d'euros, en hausse de 210% par rapport à 26,9 millions d'euros au cours de la même période un an plus tôt.

La valeur de production s'est élevée à 83,9 millions d'euros, en hausse de 182 % par rapport à 29,7 millions d'euros.

Le bénéfice s'est élevé à 1,8 million d'EUR, contre 429,211 millions d'EUR en 2021.

Imvest - dans le rouge de 2,6 pour cent - a déclaré avoir approuvé le projet d'états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, ayant déclaré des revenus de ventes de 4,0 millions d'euros, contre 2,8 millions d'euros pour la même période en 2021.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,6 millions d'euros, contre 2,6 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

La perte s'est élevée à 1,2 million d'euros, contre 5,3 millions d'euros en 2021.

Neosperience - en baisse de 1,9% - a annoncé qu'une augmentation de capital réservée a été approuvée, excluant les droits de préemption et visant à compléter l'acquisition de Rhei Srl, déjà détenue à 51%.

La valeur de 100 % de Rhei a été quantifiée à 6,3 millions d'euros et la valeur minimale de 49 % s'élève donc à environ 3,09 millions d'euros.

À New York, vendredi, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 1 % à 33 093,34, le Nasdaq a augmenté de 2,2 % à 12 975,69 et le S&P 500 a terminé en hausse de 1,3 % à 4 205,45.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 1,1 %, le Hang Seng a terminé en baisse de 1,0 % tandis que le Shanghai Composite a terminé la journée dans le vert de 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0714 USD contre 1,0703 USD à la clôture des marchés boursiers européens vendredi. En revanche, la livre valait 1,2341 USD contre 1,2330 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 76,75 dollars contre 76,56 dollars vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 946,20 USD l'once contre 1 941,55 USD l'once vendredi soir.

Aucun événement majeur n'est attendu dans le calendrier macroéconomique de lundi après-midi.

