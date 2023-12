(Alliance News) - Le Mib a évolué à la hausse dans la zone des 30 400 jeudi, bien qu'il ait ralenti par rapport à son meilleur départ au son de la cloche, à contre-courant de la performance des autres marchés boursiers européens.

Parmi les données du jour, la production industrielle au Japon a chuté de 0,9 pour cent en glissement mensuel en novembre par rapport à une croissance finale de 1,3 pour cent le mois précédent, mais en dessous des estimations du marché d'une baisse de 1,6 pour cent, les données préliminaires publiées jeudi par le ministère japonais de l'économie et du commerce ont montré.

Il s'agit de la première baisse depuis le mois d'août, qui s'explique par la diminution de la production de véhicules à moteur, de machines électriques et d'équipements électroniques d'information et de communication, ainsi que de produits d'usage général et de machines destinées aux entreprises.

En glissement annuel, la production industrielle a chuté de 1,4 % en novembre, la première baisse en trois mois, et après une augmentation de 1,1 % en octobre.

Le FTSE Mib a donc évolué juste au-dessus du pair, à 30 425,26.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est dans le rouge de 0,1 %, tandis que le CAC 40 de Paris est en baisse de 0,2 %, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Le Mid-Cap est en baisse de 0,1 % à 44 678,38, le Small-Cap est en hausse de 0,3 % à 28 307,11, tandis que l'Italie Growth est en hausse de 0,2 % à 8 174,21.

Sur la liste des capitalisations les plus élevées à Milan, Pirelli a pris la première place avec une hausse de 1,0 %, dans sa troisième session haussière.

Des trimestres élevés également pour Brunello Cucinelli, qui progresse de 0,7 % à 88,95 euros par action, faisant suite à la clôture de la veille avec une hausse de 0,7 %.

Un autre titre de luxe figure parmi les plus performants : Moncler, qui progresse de 0,4 % avec un nouveau cours à 56,16 euros par action, après deux séances dans le rouge.

Parmi les valeurs baissières, nettement minoritaires dans la liste, Banco BPM et BPER Banca abandonnent 0,7%.

Du côté des valeurs moyennes, De' Longhi progresse de 1,2% à 30,74 euros par action, après 0,5% dans le rouge lors de la séance précédente.

Parmi les meilleures valeurs figure également LU-VE, qui progresse de 0,9% à 23,10 euros par action après deux séances de baisse.

Technoprobe est en hausse de 0,7% à 8,76 euros par action, pour sa troisième séance de hausse.

Technogym - en hausse de 0,4 % - a annoncé mercredi qu'elle avait racheté 133 000 de ses propres actions ordinaires entre le 18 et le 22 décembre. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 9,01 euros par action, pour une valeur totale de 1,2 millions d'euros.

Parmi les quelques baisses, d'Amico clôture en recul de 1,9 pour cent après une hausse de 3,4 pour cent à la veille de la séance.

Du côté des petites capitalisations, Seri Industrial a progressé de 2,6 pour cent à 3,59 EUR par action, après une hausse de 7,9 pour cent la veille.

Beghelli a également progressé de 3,3% avec un nouveau prix de 0,27 EUR.

Netweek, en queue de peloton, perd 3,6% à 0,12 EUR, après un repli de 3,8% la veille.

Parmi les PME, Cyberoo progresse bien, gagnant 3,0%. Comme l'a annoncé la société dans une note jeudi, suite à l'ouverture d'un bureau en Pologne, "trois nouveaux partenariats ont déjà été signés et sont destinés à ouvrir la voie à la réplication sur ce territoire du modèle d'affaires et de la stratégie Go to Market testés avec succès en Italie. Des partenariats qui ont déjà commencé à donner leurs premiers résultats avec la signature d'un important contrat avec un client polonais".

"Le modèle appliqué résultant des expériences passées confirme le bien-fondé de la stratégie. Les nouvelles entreprises partenaires sont CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o, Integrity Partners Sp. z o.o. et Prosystem SA", écrit Cyberoo.

Convergences a progressé de 2,2 % pour atteindre 1,41 EUR, mettant le museau vers sa troisième session à la hausse.

Fervi, d'autre part, a avancé de 4,2 pour cent, indiquant sa troisième session dans le noir.

A l'arrière, dans une liste sans histoire, H-Farm abandonne 7,6% avec son prix à EUR0,1645.

A New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé dans le vert par 0,3 pour cent, tandis que le Nasdaq a augmenté de 0,2 pour cent, tout comme le S&P 500.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,1127 USD contre 1,1113 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2796 USD contre 1,2794 USD dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le baril de Brent valait 78,85 USD contre 79,91 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 077,83 USD l'once contre 2 080,75 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend les demandes d'allocations chômage et la balance commerciale à 14h30 CET. A 1700 CET, ce sera le tour des stocks de pétrole brut, l'Invenario Cushing et le rapport de l'EIA.

À 1730 CET, une vente aux enchères de bons du Trésor à 4 et 8 semaines est prévue, tandis qu'à 1900 CET, une vente aux enchères de bons du Trésor à 7 ans est prévue.

