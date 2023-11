(Alliance News) - La Piazza Affari a peu augmenté à la mi-séance, poursuivant les mouvements légers observés depuis la pré-ouverture, avec les données de la balance commerciale de l'Italie qui n'ont pas ébranlé le sentiment des investisseurs.

Les exportations italiennes ont chuté de 4,5% d'un mois sur l'autre en septembre et de 6,6% d'une année sur l'autre, perdant du terrain à la fois vers les pays européens et les pays non membres de l'UE. La dynamique a été la même pour les importations, en baisse de 3,1 % en glissement mensuel et de 21 % en glissement annuel en septembre, avec des baisses en provenance des pays de l'UE et des pays non membres de l'UE.

En conséquence, l'Italie a affiché un excédent commercial de 2,35 milliards d'EUR en septembre, contre un excédent commercial de 2,07 milliards d'EUR en août et un déficit de 6,69 milliards d'EUR en septembre 2022.

Le FTSE Mib était en hausse de 0,2 % à 29 518,79, le Mid-Cap a perdu 0,2 % à 41 770,32, le Small-Cap a cédé 0,4 % à 25 854,73 et l'Italie Growth a augmenté de 0,1 % à 7 666,36.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a baissé de 0,5 pour cent à 7 451,52, le CAC 40 de Paris a baissé de 0,2 pour cent à 7 192,26 et le DAX 40 de Francfort a augmenté de 0,5 pour cent à 15 827,44.

En tête des hausses sur la liste principale de Piazza Affari se trouve A2A, qui donne le ton avec une hausse de 3,3 % et reflète la bonne dynamique de l'ensemble du secteur des services publics, avec ERG et Hera qui suivent avec des hausses de 1,9 % et 1,7 %, respectivement.

Leonardo s'est encore bien comportée, en hausse de 1,6%, après avoir annoncé il y a quelques heures le lancement d'une offre publique secondaire aux Etats-Unis pour la vente de 16,5 millions d'actions ordinaires de sa filiale DRS, représentant 6,3% du capital de cette dernière.

À l'issue de l'offre, Leonardo US Holding détiendra environ 74 % des actions ordinaires émises et en circulation de DRS, ou 73 % si l'option d'acquisition d'actions supplémentaires est intégralement exercée par les banques souscriptrices.

"Leonardo a l'intention d'utiliser le produit de la transaction pour accroître sa flexibilité financière en vue d'investissements et d'acquisitions créateurs de valeur, tout en maintenant une structure financière solide", a expliqué la société.

De l'autre côté du panier, DiaSorin a fait pire que tous à l'ouverture, perdant 2,6 pour cent au tournant de la marque, avec des volumes de transactions inférieurs à la moyenne du panier.

Enel a augmenté de 1,4 pour cent et Eni a perdu 0,8 pour cent un jour après que l'organisme italien de surveillance de la concurrence ait condamné six fournisseurs d'énergie à une amende de plus de 15 millions d'euros pour avoir augmenté les prix à la consommation en dépit d'une loi visant à stabiliser les factures d'électricité et de gaz.

Les amendes les plus lourdes ont été imposées à Enel - 10 millions d'euros - et Eni - 5 millions d'euros - "qui ont modifié unilatéralement les prix pour plus de quatre millions de consommateurs sur la base de clauses contractuelles permettant aux entreprises de décider à leur propre discrétion si et quand changer le tarif".

Du côté des valeurs moyennes, Piaggio & C. a cédé 0,9% après avoir annoncé la signature d'une ligne de crédit renouvelable de 200 millions d'euros avec un pool de banques pour une durée de quatre ans, avec une option d'extension d'une année supplémentaire à la discrétion de l'entreprise.

Le conseil d'administration de Rai Way - en baisse de 0,4 % - a examiné et approuvé le rapport intérimaire pour les neuf mois au 30 septembre, qui s'est conclu par un bénéfice net de 69,8 millions d'euros, en hausse de 24 % par rapport au chiffre de 56,3 millions d'euros pour les neuf mois de 2022.

Fincantieri augmente de 0,9%. La société a annoncé hier qu'elle avait clôturé les neuf premiers mois avec des revenus en hausse à 5,38 milliards d'euros, contre 5,32 milliards d'euros au cours de la même période de l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année, Fincantieri prévoit des revenus en ligne avec 2022, une marge de 5% et des PFN presque inchangés par rapport à la fin de l'année dernière.

Tamburi Investment Partners - en baisse de 0,1% - a déclaré avoir clôturé les neuf mois avec un bénéfice consolidé pro forma de 73,6 millions d'euros, contre 119,4 millions d'euros, et des actifs nets atteignant 1,29 milliard d'euros, après des paiements de dividendes de 21,7 millions d'euros et des rachats d'actions de 15,6 millions d'euros. Au 30 septembre, les revenus totaux s'élevaient à 1,17 million d'euros, contre 1,36 million d'euros pro forma pour la même période de l'année précédente.

Dans les petites capitalisations, ePrice se porte mieux que tout le monde, en hausse de 24%, mais le titre est toujours suspendu pour excès de volatilité peu après le début de la séance.

Caleffi - en hausse de 1,7% - a déclaré mercredi que les revenus consolidés pour les neuf premiers mois étaient d'environ 40,7 millions d'euros, en hausse de 2,0% par rapport au 30 septembre 2022, où ils étaient de 39,9 millions d'euros.

Somec a grimpé de 3,3 % après avoir annoncé que sa filiale Bluesteel Srl avait remporté un nouveau contrat au Royaume-Uni d'une valeur d'environ 9 millions de livres sterling - environ 10,5 millions d'euros aux taux de change actuels - pour le réaménagement d'une tour emblématique, symbole du Londres des années 1960.

Bluesteel, qui fait partie de la division Naval Architecture and Civil Façade Engineered Systems et qui est un acteur européen de la fabrication et de l'installation de murs-rideaux, de fenêtres et de portes, travaillera pour le compte de l'une des principales sociétés immobilières du Royaume-Uni, en concevant, en fournissant et en installant le nouveau pavillon d'entrée du bâtiment, l'ombrage de la zone des usines et le nouveau volume qui sera construit pour couronner la tour.

Triboo perd 0,5 %. La petite capitalisation a clôturé les neuf premiers mois avec des revenus en baisse à 57,6 millions d'euros, contre 68,7 millions d'euros à la même période l'année dernière.

L'Ebitda ajusté a diminué à 5,4 millions d'euros contre 8,7 millions d'euros, la division Digital ayant enregistré un Ebitda ajusté de 5,3 millions d'euros et la division Media de 1,5 million d'euros.

"Nous sommes confiants qu'au cours du dernier trimestre de l'année, qui représente historiquement une période très importante pour les activités du groupe grâce à des événements tels que le Black Friday et les vacances de Noël, nous aurons une augmentation importante à la fois des revenus et des marges", a déclaré Giulio Corno, PDG de Triboo.

Parmi les PME, Portobello a clôturé en hausse de 60 % et est encore en hausse de 32 % aujourd'hui, le titre étant actuellement suspendu en raison d'une trop grande volatilité.

RES a augmenté de 1,8 % après avoir obtenu un prêt de 8 millions d'euros de Banco BPM pour la construction de son usine de recyclage de plastiques.

La facilité de crédit à taux variable d'une durée de cinq ans avec huit mois de préamortissement est assortie d'une garantie SACE Green de 80 % et finance la construction à Pettoranello, dans la province d'Isernia, de la phase I du projet de construction d'un centre intégré de tri et de recyclage des plastiques pour la production de matières premières secondaires et la valorisation des déchets de processus par transformation en huile pyrolytique.

Datrix a également tiré son épingle du jeu, avec une hausse de 11 %. La PME a remporté un important appel à propositions européen - Horizon Europe - dans le domaine de l'IA pour les soins de santé.

Le projet de recherche s'appelle "Better", acronyme de Better Real-World Health-Data Distributed Analytics Research Platform, et vise à créer une plateforme conviviale que les médecins des hôpitaux européens pourront utiliser pour consulter les données des patients - comparables et filtrables par pathologie ou paramètres génétiques - et entraîner des modèles prédictifs, tout en respectant les réglementations les plus strictes en matière de protection de la vie privée au niveau mondial liées aux informations de santé, le tout grâce à une approche d'apprentissage fédéré et d'IA distribuée.

Au total, 10 millions d'euros de financement sont prévus au niveau européen, dont environ la moitié pour le séquençage génétique, la composante génétique étant essentielle dans les maladies analysées, réparties en trois macro-domaines et autant d'applications : les maladies pédiatriques rares, les troubles du spectre autistique chez l'enfant et l'adolescent, et les déficiences visuelles congénitales, avec un focus sur les maladies de la rétine.

En Asie, le Nikkei a clôturé jeudi en baisse de 0,3 % à 33 424,41, le Shanghai Composite a perdu 0,7 % à 3 050,93 et le Hang Seng a cédé 1,4 % à 17 832,82.

À New York, mercredi soir, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,5 % à 34 991,21, le Nasdaq a gagné 0,1 % à 14 103,84 et le S&P 500 a augmenté de 0,2 % à 4 502,88.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0846 USD contre 1,0853 USD à la clôture des marchés européens mercredi, tandis que la livre valait 1,2396 USD contre 1,2435 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 81,11 USD le baril contre 81,62 USD le baril à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 966,74 USD l'once contre 1 960,48 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend un discours de Christine Lagarde à 1230 CET.

Dans l'après-midi, des États-Unis, à 1430 CET, les demandes initiales d'allocations de chômage sont attendues et, à 1515 CET, ce sera le tour de la production industrielle américaine.

