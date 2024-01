(Alliance News) - La Piazza Affari a ouvert modérément jeudi, comme prévu avant que la cloche ne sonne, quelques minutes avant l'arrivée des PMI des services pour les principales économies de la zone euro.

Pendant ce temps, le secteur des services de la Chine s'est développé à un rythme plus rapide à la fin de 2023, selon les dernières données de Caixin. L'indice PMI des services est passé de 51,5 points en novembre à 52,9 points. Ce chiffre, qui dépasse le seuil neutre de 50,0 points, montre que la croissance s'est accélérée au cours du mois.

Le secteur manufacturier japonais s'est contracté plus sévèrement à la fin de 2023, selon les données de l'enquête de la Au Jibun Bank publiées jeudi, bien que les entreprises du secteur se sentent positives quant à l'avenir.

Le PMI de la Au Jibun Bank est tombé à 47,9 points en décembre, contre 48,3 points en novembre. En tombant encore plus bas que le seuil de neutralité de 50 points, le chiffre indique une aggravation du ralentissement dans les usines japonaises. Il s'agit du plus mauvais chiffre depuis février, mais il est légèrement supérieur au chiffre préliminaire de 47,7.

Le FTSE Mib était en hausse de 0,4 pour cent à 30 228,05, le Mid-Cap a augmenté de 0,4 pour cent à 43 580,86, le Small-Cap a gagné 0,2 pour cent à 27 887,77, et l'Italie Growth est resté stable à 8 278,19.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a ouvert en hausse de 0,4 % à 7 710,90, le CAC 40 de Paris a gagné 0,3 % à 7 435,32 et le DAX 40 de Francfort a gagné 0,3 % à 16 590,68.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Leonardo a ouvert en hausse de 2,0 % et a mené les gains, avec près de 600 000 pièces changées de mains en quelques minutes.

De l'autre côté de la liste, Tenaris est en baisse de 0,8% après que Jefferies ait rétrogradé le titre de "acheter" à "conserver" et réduit son objectif de cours de 19,00 à 18,00 euros. Une action Tenaris vaut aujourd'hui 15,6750 euros.

Les banques ont continué à bien se comporter, avec Montepaschi en hausse de 1,4% et continuant à grimper depuis 2023, suivi par BPM et BPER, en hausse de 1,3% et 0,9% respectivement.

Du côté des valeurs moyennes, d'Amico a augmenté de 2,3% après avoir annoncé l'achat de 50 000 actions de Tamburi Investment Partners, qui a ouvert en hausse de 0,1%.

Les actions ont été achetées à un prix moyen de 9,1971 euros par action pour une valeur totale d'environ 459 855,00 euros.

Le titre le plus échangé est aussi celui qui a le plus perdu, celui de la Juventus, qui a cédé 0,7% et a vu 158.000 titres échangés en quelques minutes.

Parmi les petites capitalisations, ePrice ouvre dans le rouge de 8,3 % après avoir annoncé avoir reçu une demande de Negma Group Investment pour convertir deux obligations. Les obligations font partie des deux premières tranches - sur un total de 161 obligations - de l'emprunt obligataire convertible souscrit par Negma et les deux en question ont une valeur totale de 20 000 euros.

Le prix par action sera de 0,0008 euro et Negma recevra 25,0 millions d'actions après conversion. En conséquence, le capital social d'ePrice passera à 8,3 millions d'euros et le nombre d'actions sera de 235,0 millions.

Acinque n'est pas encore cotée en bourse après avoir conclu l'acquisition de 70 % d'Agesp Energia, une société qui opère dans la vente d'électricité et de gaz et qui est l'opérateur de référence, depuis plus de 60 ans, dans la région de Busto Arsizio, pour ses 39 300 clients. La société opère également dans le service de chauffage urbain et possède le réseau dédié ainsi que la centrale de cogénération qui le dessert.

En 2022, Agesp Energia a enregistré un Ebitda de 3,3 millions d'euros, avec un Ebitda annuel moyen de 4,5 millions d'euros attendu pour les cinq prochaines années, et une dette financière nette de 18,7 millions d'euros.

algoWatt augmente de 1,1%. La petite capitalisation a annoncé mercredi qu'elle avait reçu une subvention d'environ 351 000 euros pour les activités du fournisseur de services énergétiques numériques dans le cadre du projet "SIESTA - Secure Interactive Environments for SensiTive data Analytics", financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon Europe.

Le projet SIESTA, d'une durée totale de 36 mois et doté d'un financement communautaire d'environ 5 millions d'euros, est coordonné par l'Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Parmi les PME cotées à Milan, Circle est à égalité quelques minutes après avoir annoncé que sa filiale Magellan Circle s'est vu attribuer le projet Horizon Europe Foremast pour le transfert modal de la route vers le transport maritime grâce à l'utilisation de prototypes de navires automatisés, petits, flexibles et à émissions nulles.

Circle recevra 235 000 euros sur 36 mois. Outre Magellan Circle, 15 partenaires de neuf pays européens participent également à l'initiative.

Illa ouvre en baisse de 5,5 % après le regroupement de ses actions ordinaires à raison d'une nouvelle action ordinaire sans valeur nominale pour 1 000 actions ordinaires existantes sans valeur nominale, sans réduction du montant total du capital social.

En Asie, le Nikkei a clôturé jeudi en baisse de 0,5 % à 33 288,29, le Shanghai Composite a cédé 0,4 % à 2 954,35 et le Hang Seng a légèrement baissé à 16 645,98.

À New York, à la clôture de mercredi, le Dow Jones était en baisse de 0,8 % à 37 430,19, le Nasdaq a cédé 1,2 % à 14 592,21 et le S&P 500 a perdu 0,8 % à 4 704,81.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0946 USD contre 1,0915 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2695 USD contre 1,2646 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 78,92 USD contre 77,97 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 048,10 USD l'once contre 2 034,61 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend, à partir de 0915 CET et jusqu'à 1030 CET, les données sur l'indice des directeurs d'achat et le PMI composite de certaines des principales économies européennes et de la zone euro elle-même : l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Toujours à 10h30 CET, les données sur les prêts hypothécaires, les masses monétaires M3 et M4 et les crédits à la consommation de la BoE seront publiées au Royaume-Uni.

Dans l'après-midi, l'Office fédéral allemand des statistiques publiera les données sur l'inflation du pays. Outre-mer, à 1430 CET, les données sur les demandes d'allocations de chômage en cours arrivent des États-Unis et à 1545 CET, l'indice des directeurs d'achat et l'indice composite des États-Unis.

Enfin, à 1700 CET, ce sera le tour des données sur les stocks de pétrole brut.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.