(Alliance News) - Jeudi, le Mib a évolué dans une tendance baissière - en ligne avec les autres marchés boursiers européens - après avoir clôturé à de nouveaux sommets de 2008 à la veille de l'événement. Les opérateurs évaluent la faiblesse des perspectives économiques en Europe, ainsi que la baisse tout à fait inattendue des importations chinoises. Tout cela dans l'attente du rapport sur l'emploi américain de demain.

Sur le plan intérieur, la production industrielle italienne s'est contractée moins que prévu, tandis que la production allemande a baissé de manière inattendue.

Sur le plan de la politique monétaire, les salles de marché continuent de renforcer les spéculations selon lesquelles la Fed et la BCE réduiront leurs taux d'intérêt l'année prochaine, tandis que les commentaires du gouverneur de la Banque du Japon ont positionné les marchés sur l'hypothèse que les taux pourraient être relevés plus tôt que prévu dans la troisième plus grande économie mondiale.

?

Ainsi, le FTSE Mib a baissé de 0,3 pour cent à 30 238,37.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a baissé de 0,2 %, le CAC 40 de Paris de 0,1 % et le DAX 40 de Francfort de 0,2 %.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap est en baisse de 0,4 pour cent à 42 161,24, le Small-Cap est en baisse de 0,5 pour cent à 26 351,01, et l'Italie Growth est en baisse marginale à 8 016,61.

Sur la liste principale de Piazza Affari, DiaSorin a baissé de 0,9 pour cent après avoir clôturé en hausse de 5,2 pour cent la nuit dernière.

Banca Monte dei Paschi a chuté de 1,4 pour cent dans le rouge et était cotée à 3,34 euros. Le titre a mis à jour son plus haut de 52 semaines à 3,44 euros au cours de la session de mercredi. Psquared Asset Management a réduit sa position courte à 0,36%, contre 0,70% précédemment.

Parmi les quelques contributeurs à la hausse, Pirelli s'est négocié juste au-dessus du pair à 4,75 euros. HSBC a réduit son objectif de cours sur le titre à 5,30 euros contre 5,50 euros précédemment.

Enel gagne 0,4 pour cent, portant son prix à 6,56 euros par action. Il convient de mentionner que S&P Global Ratings a déclaré avoir maintenu la note à court terme d'Enel Spa à 'A-2' et révisé sa note à long terme à 'BBB' par rapport au niveau précédent de 'BBB+'. Les perspectives sont stables. L'agence a déclaré que le changement de la note d'Enel reflète principalement le niveau de la dette financière nette du groupe, qui a atteint un sommet en 2022.

Sur le Mid-Cap, Brunello Cucinelli a bien progressé, augmentant de 1,4 pour cent à 76,85 EUR après une perte de 0,3 pour cent la veille.

GVS, d'autre part, a progressé de 1,1%, après une baisse de 2,2% la veille.

Cembre a augmenté de 1,1 % à 36,80 euros par action. Le titre a atteint un nouveau plus haut de 52 semaines à 37,20 euros au cours de la séance.

Maire Tecnimont - dans le vert de 0,7% - a rapporté mercredi que sa filiale Nextchem, par le biais de sa filiale MyRechemical, qui dirige le segment Waste-to-Chemicals, a été sélectionnée par DG Fuels Louisiana pour fournir le Process Design Package pour une usine de production de SAF, actuellement en développement à St. James Parish, Louisiane, US.

En queue de peloton, Eurogroup Laminations a reculé de 3,5 pour cent, après une perte de 0,5 pour cent la veille de l'événement.

Du côté des petites capitalisations, SIT a progressé de 3,6 %, après le gain de 4,0 % d'hier, ce qui porte la hausse hebdomadaire à 43 %.

Netweek est également en hausse de 3,2 pour cent à 0,13 EUR par action, se redressant après deux clôtures baissières.

Unieuro, d'autre part, est en hausse de 0,8 %, après une ligne rouge de 0,3 % la veille. La société a annoncé lundi qu'elle avait conclu l'acquisition de Covercare, un acteur de premier plan en Italie sur le marché des services de réparation de téléphones portables ainsi que dans l'installation de climatiseurs et de chaudières.

Les ventes, parmi les nombreux titres dans le rouge, sur Restart, qui a baissé de 3,6 pour cent après deux sessions clôturées dans le vert.

Dans le secteur des PME, Allcore a gagné 5,3 pour cent, portant son gain hebdomadaire à près de 14 pour cent.

Energy s'est également bien comportée, progressant de 8,2 %, ce qui la place parmi les meilleures performances avec un nouveau cours à 2,12 euros.

Parmi les valeurs baissières, High Quality Food abandonne 4,2 % à 0,5750 EUR par action, après une baisse de 1,6 % lors de la séance précédente.

E-Globe est également en baisse de 4,2 %, prenant ses bénéfices après dix séances de hausse.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,2 %, le S&P a cédé 0,4 % et le Nasdaq a laissé 0,6 % derrière lui.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0779 USD contre 1,0785 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2580 USD contre 1,2586 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 74,92 USD contre 74,46 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 032,23 USD l'once contre 2 025,31 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend les données initiales sur le chômage aux États-Unis à 1430 CET et une vente aux enchères d'obligations du Trésor à quatre et huit semaines à 1730 CET.

Par Maurizio Carta, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.