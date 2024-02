(Alliance News) - Le Mib marque mercredi une tendance haussière qui l'amène à la barre des 32 000 points, après l'avoir franchie de justesse, atteignant de nouveaux sommets pluriannuels et surperformant ses homologues européens, alors que les investisseurs évaluent une nouvelle série de résultats d'entreprises et attendent la publication du compte-rendu du FOMC prévue plus tard dans la journée.

Sur le front du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'UE s'est mise d'accord mercredi sur une 13e série de sanctions contre la Russie à la veille du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, a déclaré la Belgique, qui assure la présidence tournante de l'Union.

Un projet de proposition vu plus tôt par l'AFP incluait des restrictions à l'exportation pour trois entreprises de Chine continentale pour avoir fourni l'armée russe et la mise sur liste noire du ministre de la défense de Corée du Nord pour avoir fourni des missiles à Moscou.

En conséquence, le FTSE Mib a progressé de 0,8 % à 31 968,66 après avoir atteint un sommet de 32 002,44.

En Europe, le CAC 40 à Paris est dans le vert pour 0,3 %, le FTSE 100 à Londres cède 0,8 % et le DAX 40 à Francfort progresse de 0,4 %.

Le Mid-Cap est dans le vert de 0,1% à 45 408,88, le Small-Cap avance de 0,6% à 27 691,01, tandis que l'Italie Growth est dans le rouge de 0,1% à 8 112,61.

Sur le Mib, une bonne session pour Mediobanca, qui a conduit le prix à une hausse de 3,5% à 12,26 EUR, pointant vers la cinquième bougie quotidienne haussière.

Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur Monte dei Paschi à 5,10 euros contre 4,40 euros. L'action, en hausse de 3,7%, est actuellement cotée à 3,57 euros par action.

Enel - dans le vert de 0,5% - a annoncé mardi qu'il avait lancé avec succès sur le marché européen l'émission d'une obligation non convertible, hybride subordonnée et perpétuelle avec une dénomination en euros, destinée aux investisseurs institutionnels, pour un montant total de 900 millions d'euros. L'obligation a été sursouscrite plus de trois fois, avec des ordres totalisant plus de 3 milliards d'euros.

La meilleure performance est celle d'Iveco, qui progresse de 5,2 % et a augmenté ses actifs depuis le début de l'année à plus de 36 %.

A2A - dans le rouge de 0,6% - a annoncé mardi que son conseil d'administration a examiné ses résultats consolidés préliminaires pour l'exercice 2023, qui a été clôturé avec un Ebitda de 1,97 milliard d'euros, en hausse de 32% par rapport à 1,50 milliard d'euros en 2022. L'Ebitda ordinaire, c'est-à-dire net des éléments exceptionnels comptabilisés sur la période, s'établit à 1,93 Md EUR, en hausse de 30 % par rapport à 1,49 Md EUR pour l'exercice 2022.

Du côté des valeurs moyennes, Salvatore Ferragamo, qui a clôturé en hausse de 1,1% à 12,87 euros par action, a relevé la tête après deux séances de baisse.

Maire Tecnimont - en hausse de 3,2% - a annoncé mercredi qu'il avait obtenu un contrat EPC par Eni Spa pour la construction d'une usine de production d'hydrogène à la raffinerie de Livourne d'Eni. La valeur totale du contrat est de 123 millions d'euros et le projet devrait être achevé en 2026.

Banca Ifis - également parmi les meilleurs dans l'argent avec 2,4% - a annoncé mardi soir qu'elle avait achevé le placement d'une émission d'obligations privilégiées non garanties de 400 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN. L'opération était destinée aux investisseurs institutionnels.

Technoprobe, d'autre part, abandonne 8,5%, se dirigeant vers une troisième session baissière.

Du côté des petites capitalisations, Giglio Group confirme la bonne forme observée depuis la cloche, avançant de 3,0% à 0,44 EUR par action, après une perte de 2,3% la veille de la séance.

Cellularline a également tiré son épingle du jeu en progressant de 3,9 % avec un nouveau cours à 2,91 euros par action, pour sa troisième séance de hausse.

Cependant, Beewize est en tête de peloton, avec une hausse de plus de 11%, dans sa quatrième séance de hausse.

Parmi les valeurs baissières, Italian Exhibition Group est en queue de peloton, cédant 2,3% dans le sillage du rouge la veille de la séance, qui a clôturé avec le même pourcentage baissier.

Parmi les PME, International Care Company a pris un bon départ, progressant de 5,6 % pour la troisième séance et clôturant en hausse.

Health Italia s'est également bien comportée, avec une hausse de 4,8 % pour atteindre 1,42 euro par action.

Eles - en hausse de 1,5 % - a déclaré mardi que son conseil d'administration avait examiné les chiffres de son chiffre d'affaires consolidé de pré-clôture pour 2023, qui s'est élevé à 32,8 millions d'euros, soit une augmentation de 26 % par rapport aux 26,1 millions d'euros de 2022.

Sur une note négative, dans un marché boursier toujours morose, H-Farm chute de plus de 11 % à 0,1150 euro, après le gain à deux chiffres de 10 % de la veille.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en baisse de 0,2 %, le Nasdaq a cédé 0,9 %, tandis que le S&P a glissé de 0,6 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0808 USD contre 1,0815 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2617 USD contre 1,2645 USD dans la nuit de mardi à mercredi.

Le baril de Brent valait 81,85 dollars contre 82,36 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 2 030,48 USD l'once contre 2 027,37 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, à 1300 CET des États-Unis vient le rapport hypothécaire, suivi à 1400 CET par un discours de Bostic du FOMC, tandis qu'à 2000 CET les minutes du FOMC seront publiées.

À 2230 CET, les stocks hebdomadaires de pétrole sont attendus.

