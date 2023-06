(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont évolué dans une tendance haussière mercredi - confirmant la performance des contrats à terme dans les échanges de pré-ouverture - alors que les investisseurs attendent la décision de taux de la Réserve fédérale ce soir et la réunion de la Banque centrale européenne prévue pour demain.

En ce qui concerne la Fed, on s'attend généralement à ce qu'il n'y ait pas de hausse des taux d'intérêt ce mois-ci, les membres étant susceptibles d'adopter une approche "attentiste" pour évaluer les effets du resserrement monétaire sans précédent mis en œuvre au cours de l'année écoulée. Toutefois, la banque centrale devrait maintenir une position "hawkish" pour renforcer l'idée que le cycle de resserrement n'est peut-être pas encore terminé.

En Europe, la BCE devrait annoncer une nouvelle hausse des taux d'intérêt d'un quart de point jeudi.

Sur le front des données économiques, cependant, les prix de gros allemands ont chuté de 2,6 % en glissement annuel en mai, soit la plus forte baisse depuis juillet 2020.

Ainsi, le FTSE Mib a augmenté de 0,6 pour cent à 27 728,45.

En Europe, le CAC 40 parisien est en hausse de 0,4 %, le DAX de Francfort est dans le vert de 0,2 % et le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,1 %.

Le Mid-Cap est dans le vert de 0,3 pour cent à 44 087,82, le Small-Cap est en hausse de 0,4 pour cent à 27 636,10 et l'Italie Growth est dans le vert de 0,2 pour cent à 9 154,54.

Sur le Mib, un bon départ pour Banca Monte dei Paschi qui est en hausse de 1,0 % à 2,2010 euros.

Des trimestres élevés également pour UniCredit, qui est en hausse de 0,7% dans sa troisième session haussière, tandis que Banca Mediolanum est en hausse de 0,7%.

A2A - également parmi les plus performants au début - a augmenté de 0,7%.

Parmi les quelques valeurs baissières, Saipem a clôturé en baisse de 0,9%. Capital Fund Management a réduit sa position courte sur le titre à 1,13% contre 1,21% précédemment.

Du côté des valeurs moyennes, doValue est en hausse de 7,7% à 4,45 euros par action. La société a annoncé qu'Avio Sarl et Sankaty European Investments Sarl ont signé un pacte d'actionnaires concernant la démission d'un administrateur du conseil d'administration sur la liste de Fortress, la proposition de cooptation d'un nouvel administrateur nommé par Bain Capital lors de la première réunion du conseil d'administration, et la coopération en vue de parvenir à un accord sur une liste commune de Fortress et Bain Capital à soumettre pour la prochaine nomination des organes de direction de la société.

WIIT, d'autre part, a augmenté de 2,1 pour cent, établissant le museau pour la cinquième session à terminer sur une tendance haussière.

Les actions de MFE, classe A et classe B, ont chuté de 4,4 % et de 3,2 %, respectivement, après avoir fortement progressé au cours des deux dernières séances.

Technogym, d'autre part, a chuté de 1,0 %, retirant les rames après six séances de hausse.

Dans le segment des petites capitalisations, Conafi a augmenté de 7,9 % à un nouveau prix de 0,3540 EUR.

AbitareIn a augmenté de 6,3%. Le conseil d'administration d'AbitareIn Spa a approuvé mardi le rapport semestriel consolidé au 31 mars 2023. Le premier semestre de l'exercice s'est achevé sur un chiffre d'affaires consolidé de 76,7 millions d'euros, contre 66,4 millions d'euros au 31 mars 2022. Le conseil d'administration a décidé de proposer la distribution d'un dividende extraordinaire de 0,376 EUR, pour un montant total de plus de 10 millions EUR.

Eukedos, en queue de peloton, a cédé 2,6 pour cent à 1,1225 EUR, après une hausse de 0,4 pour cent la veille de la réunion.

d'Amico International Shipping - en hausse de 1,7 pour cent - a déclaré mardi que les actionnaires avaient approuvé la fusion des actions de la société à raison d'une nouvelle action pour dix actions existantes. Suite à la fusion, le capital social de la société sera de 62,1 millions d'USD, divisé en 124,1 millions d'actions sans valeur nominale.

Gabetti - en hausse de 7,0% - d'autre part, cherche un rappel, après le feu vert de 3,9% la veille.

Parmi les PME, Gibus a connu une hausse à deux chiffres, gagnant 7,4 % et se positionnant pour la neuvième séance consécutive du côté haussier.

De bons achats ont également été effectués sur Alfonsino, conduisant le titre à s'apprécier de 5,4 %.

Dans une liste encore sans histoire, Alfio Bardolla a baissé de 1,5 %.

À New York, hier soir, le Dow Jones a clôturé dans le vert avec une hausse de 0,4 %, le Nasdaq de 0,8 % et le S&P 500 de 0,7 %.

Sur les marchés asiatiques, le Nikkei a clôturé en hausse de 1,5 %, le Shanghai Composite en baisse de 0,1 % et le Hang Seng en baisse de 0,7 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0792 USD contre 1,0748 USD à la clôture des marchés européens hier. La livre, quant à elle, vaut 1,2610 USD contre 1,2510 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 75,06 dollars contre 71,77 dollars hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 950,18 USD l'once contre 1 949,76 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de mercredi prévoit la production industrielle de la zone euro à 1100 CEST.

A 1300 CEST, l'accent sera mis sur le rapport du marché hypothécaire américain tandis qu'à 1430 CEST, les données de l'indice des prix à la production arriveront.

À 1630 CEST, le décompte des raffineries de l'EIA sera publié tandis qu'à 2000 CEST, les yeux seront tournés vers la décision du FOMC sur le taux des fonds fédéraux, suivie à 2030 CEST par la conférence de presse du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats d'OVS et de Zucchi sont attendus.

