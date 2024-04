(Alliance News) - Mardi, la Piazza Affari a continué à se négocier dans le vert - avec la barre des points au-dessus de 38 800 - après la pause prolongée de Pâques, en attendant des données économiques importantes, y compris le rapport JOLTs des États-Unis plus tard dans la semaine, pour obtenir des indices supplémentaires sur les prochaines actions des banques centrales.

Mardi, dans l'outil FedWatch du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, il y a une probabilité de 96 % pour une confirmation des taux lors de la réunion de mai dans la fourchette de 525/550 points de base.

La baisse de 25 points de base de l'objectif de 500/525 points de base est donc évaluée à 4 %. Pour la réunion de juin, les contrats à terme indiquent une baisse de 25 points de base d'environ 57 %.

Sur le plan intérieur, le secteur manufacturier italien a montré des signes positifs en mars, les nouvelles commandes et la production entrant à peine dans la zone de croissance. L'optimisme concernant la production au cours des douze prochains mois a augmenté, les entreprises signalant la croissance de l'emploi la plus rapide depuis un an.

Dans le détail, l'indice manufacturier de la Hamburg Commercial Bank, publié par S&P Global mardi, s'est établi à 50,4 en mars, contre 48,7 en février.

Ainsi, le FTSE Mib, avance de 0,2 % à 34 832,23, le Mid-Cap cède 0,4 % à 48 988,90, le Small-Cap cède 0,5 % à 28 328,42, et l'Italie Growth cède 0,3 % à 8 090,54.

En Europe, le CAC 40 à Paris a progressé de 0,1 pour cent, le FTSE 100 à Londres a progressé de 0,3 pour cent, et le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,1 pour cent.

Sur le Mib, Saipem progresse bien, continuant dans le vert depuis la cloche avec un plus 3,3 pour cent, sur le même atout avec lequel il a terminé la dernière session, avec le prix du baril haussier poussé par les tensions au Moyen-Orient. La frappe aérienne israélienne sur l'ambassade d'Iran en Syrie, qui a entraîné la mort du commandant suprême iranien et d'autres personnes, a aggravé les tensions dans la région.

Cependant, la tête de liste est pour la société mère Eni, qui est en hausse de 3,4 % à 15,14 euros par action, dans sa troisième session haussière.

Banco BPM est également en hausse de 2,5 % à 6,32 euros - un nouveau plus haut de 52 semaines - après une hausse de 0,7 % lors de la dernière séance.

Intesa Sanpaolo est en hausse de 0,6% à 3,38 euros par action, mettant à jour son nouveau plus haut de 52 semaines.

Barclays réduit l'objectif de prix pour STMicroelectronics à 40,00 EUR contre 46,00 EUR. Cependant, le titre a ouvert en hausse de 1,0% à 40,37 euros par action.

En queue de peloton, Brunello Cucinelli abandonne 1,9%, avec un cours à EUR104,00. UBS a réduit son objectif de cours de 133,00 EUR à 120,00 EUR.

Dans le segment des cadets, Fincantieri progresse bien, relevant son objectif de cours de 1,8% à 0,6920 euro par action.

Seco, quant à lui, est en hausse de 2,8%, dans sa troisième séance de hausse.

La tête de liste est pour Maire Tecnimont, qui a une avance de 2,4% et a augmenté sa capitalisation boursière de plus de 51% depuis le début de l'année 2024.

En queue de peloton, Buzzi recule de 2,8% après la publication de bons chiffres pour 2023, avec un bénéfice net de 967 millions d'euros contre 459 millions d'euros l'année précédente. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 60 centimes par action, en hausse par rapport aux 455 centimes versés l'année dernière.

Dans les petites capitalisations, la force a été observée dans algoWatt, qui a augmenté de 2,4 pour cent sur sa sixième bougie haussière et a augmenté son gain hebdomadaire de plus de 61 pour cent.

Giglio Group, d'autre part, est en hausse de 6,1%, avec un nouveau prix à 0,4170 EUR.

Seri Industrial - en baisse de 0,3% - a déclaré avoir clôturé l'année 2023 avec une perte nette de 6,3 millions d'euros, contre une perte nette de 3,4 millions d'euros en 2022. Les revenus ont augmenté à 200,1 millions d'euros contre 199,6 millions d'euros, tandis que l'EBITDA a augmenté à 22,9 millions d'euros contre 17,4 millions d'euros.

En queue de peloton, Ratti recule de 7,4% à 1,99 EUR, un nouveau plus bas sur 52 semaines.

Parmi les PME, DBA Group est en hausse de 7,4 % pour sa troisième séance de hausse.

De bons achats également sur Edil Sanfelice, qui progresse de 9,8% à 3,25 euros, bénéficiant de bons comptes 2023 publiés plus tôt dans la journée. La société a terminé l'année 2023 avec un bénéfice d'exploitation de 8,5 millions d'euros, en hausse de 79% par rapport aux 4,8 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Clabo a progressé de 3,2 % à 2,58 EUR par action, après trois précédentes séances de baisse.

Pour Circle, en revanche, la hausse est de 2,4 % à 6,30 EUR par action, en position de cinquième séance haussière après les bons chiffres de 2023. Le bénéfice net s'élève à 1,7 million d'euros, contre 800 000 euros.

Parmi les nombreuses performances baissières de la liste, Gismondi 1754 a baissé de 7,0 pour cent à 3,66 euros par action, à son plus bas niveau depuis 52 semaines. La société a déclaré vendredi qu'elle avait terminé l'année 2023 avec un bénéfice net de 35 000 euros, contre 1,6 million d'euros l'année précédente.

La valeur de production consolidée s'est élevée à 14,6 millions d'euros, contre 15,2 millions d'euros l'année précédente.

À New York, le Dow Jones a baissé de 0,6 %, le Nasdaq a augmenté de 0,1 % et le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,2 %.

Parmi les devises, l'euro a légèrement baissé à 1,0738 USD, tandis que la livre a légèrement augmenté à 1,2566 USD.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent a progressé à 88,87 USD le baril, tandis que l'or s'est négocié à la hausse à 2,261 USD.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend les données sur l'inflation en Allemagne à 1400 CET, tandis qu'aux États-Unis, les biens durables et les commandes d'usine seront publiés à 1600 CET.

Entre 1800 CET et 1930 CET, d'autre part, les discours des membres du FOMC Williams, Mester et Daly auront lieu, tandis que le chiffre hebdomadaire des stocks de pétrole clôturera la journée.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

