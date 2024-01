(Alliance News) - Le Mib a clôturé en hausse mardi, avec la barre des points dans la zone des 30.600 à la veille de la réunion de la Réserve fédérale, également sur la base de bonnes données économiques qui ont dépassé les estimations. Le produit intérieur brut de l'Italie a augmenté plus que prévu au quatrième trimestre de l'année dernière, a rapporté l'Istat mardi, qui a publié des données préliminaires.

L'économie italienne a progressé de 0,5 % en glissement annuel au quatrième trimestre, après avoir augmenté de 0,1 % au troisième trimestre, dépassant ainsi les estimations du marché qui tablaient sur une augmentation de 0,3 %. Sur une base trimestrielle, l'augmentation de 0,2 % était supérieure à l'augmentation de 0,1 % du trimestre précédent et aux estimations d'un chiffre stable.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le vert de 1,3 % à 30 623,27, le Mid-Cap a gagné 0,3 % à 45 460,18, le Small-Cap a cédé 0,3 % à 27 674,89, tandis que l'Italy Growth a terminé juste en dessous de la parité à 8 312,66.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé dans le vert de 0,5 %, tout comme le FTSE 100 à Londres, tandis que le DAX 40 à Francfort a progressé de 0,2 %.

Sur le Mib, Saipem a chuté de plus de 12 %. La société a confirmé mardi un incident sur le navire de pose de pipelines Castorone au large des eaux australiennes au cours d'opérations normales de pose de pipelines. "L'incident n'a pas causé de blessures au personnel et il y a eu un dommage localisé à la ligne principale qui sera réparé. Le navire Castorone n'a pas été sérieusement endommagé. La santé et la sécurité de notre personnel, l'environnement et nos actifs sont une priorité absolue pour Saipem", peut-on lire dans la note publiée par la société.

Tenaris, d'autre part, a laissé 2,0% sur le parterre, avec un nouveau prix à 14,68 euros par action après une rouge de 0,5% la veille.

ERG était également en baisse de 0,1% après avoir annoncé la finalisation de l'acquisition de 100% de CEPE Renouvellement Haut Cabardès SAS, une société qui possède un portefeuille éolien et solaire de 73,2 MW en France, auprès de QEnergy France SAS, un opérateur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables en France. La finalisation de cette transaction permet à la GRE de consolider sa position en France, son deuxième marché après l'Italie, en atteignant 674 MW de capacité installée dans le pays, dont environ 20 % d'énergie solaire.

Une bonne séance pour Intesa Sanpaolo, qui a augmenté de 3,4 % à 2,87 euros. L'action a mis à jour durant la séance son plus haut niveau sur 52 semaines à 2,87 euros.

Banco BPM a également bien grimpé, gagnant 3,1%. Capital Fund Management a augmenté sa position courte sur le titre à 0,65% contre 0,58% précédemment.

Du côté des valeurs moyennes, Banca Popolare di Sondrio a augmenté de 3,7%, sur sa sixième bougie quotidienne haussière.

Digital Value a grimpé de 1,4%, suivant la clôture de la veille avec un gain de 10%.

Salvatore Ferragamo a chuté de 1,9%. Salvatore Ferragamo a publié ses résultats préliminaires pour 2023, avec des revenus s'élevant à 1,16 milliard d'euros contre 1,25 milliard d'euros l'année précédente, et donc en baisse de 7,6%.

Saras était également en baisse, perdant 6,9 %. Le titre s'est échangé dans un volume élevé de plus de 26 millions d'actions, contre une moyenne journalière sur trois mois d'un peu moins de 7,5 millions.

Ariston Holding, d'autre part, a chuté de 2,0 %, après avoir chuté de 1,7 % lundi dans le rouge.

Du côté des petites capitalisations, Softlab a chuté de 6,3 % à 1,55 euro par action, après la baisse de 2,4 % enregistrée la veille.

Fidia, quant à elle, a chuté de 6,4%, après deux séances de baisse.

Biesse - dans le vert de 0,3% - a annoncé lundi que l'acquisition de la totalité du capital social de GMM Finance Srl, la société holding à la tête du Groupe GMM, qui comprend GMM Spa, Bavelloni Spa et Techni Waterjet Ltd, ainsi que leurs filiales italiennes et étrangères, actives dans les secteurs des machines-outils pour le travail de la pierre, du verre et d'autres matériaux, a été réalisée, les conditions suspensives stipulées dans le contrat d'acquisition ayant été remplies. Le prix provisoire de l'acquisition, qui s'élève à environ 69 millions d'euros, a été entièrement réglé en espèces à partir d'une valeur d'entreprise de 86,5 millions d'euros et en tenant compte d'une position financière nette endettée.

Autostrade Meridionali a progressé de plus de 15% à 14,00 euros par action, dans sa quatrième séance de hausse.

Parmi les PME, Casta Diva a progressé de 6,8%, dans sa troisième séance de hausse.

Health Italia a également grimpé de plus de 14 % pour atteindre un nouveau sommet de 1,50 euro par action.

Clabo, d'autre part, a chuté de 9,3 % malgré les bons chiffres publiés plus tôt dans la journée. La société a indiqué mardi qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 63,4 millions d'euros en 2023, en hausse de 7,0 % par rapport à 59,3 millions d'euros en 2022. La position financière nette ajustée s'est établie à 31,3 millions d'euros, contre 34,9 millions d'euros au 31 décembre 2022 et 33,1 millions d'euros au 30 septembre 2023.

Imprendiroma, quant à lui, a chuté de 6,7 pour cent, après deux séances clôturées à la hausse.

À New York, le Dow Jones était en hausse de 0,1 %, le Nasdaq en baisse de 0,4 % et le S&P 500 juste en dessous du niveau.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0840 USD contre 1,0805 USD à la clôture des marchés européens lundi, tandis que la livre valait 1,2669 USD contre 1,2679 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 82,45 USD contre 81,91 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 032,51 USD l'once contre 2 027,45 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier de mercredi, les données sur la production industrielle et les ventes au détail du Japon arriveront à 0050 CET, suivies à 0230 CET par le PMI composite de la Chine.

À 1200 CET, ce sera le tour des ventes industrielles italiennes, tandis qu'à 1300 CET, le rapport sur le marché hypothécaire américain sera publié. À 14h00 CET, l'IPC allemand sera publié.

À 1630 CET, les États-Unis publieront les données sur les stocks de pétrole brut, le rapport de l'EIA et l'inventaire de Cushing.

À 2000 CET, il y aura la décision du FOMC sur les taux d'intérêt.

Parmi les entreprises, les résultats de Convergence et de NVP sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

