(Alliance News) - Mardi, les principaux marchés boursiers européens ont confirmé les attentes et ont ouvert en territoire positif, à l'exception du Mib, qui s'est négocié sous la ligne de parité en début de journée, dans une journée avec peu d'indices sur le front macroéconomique.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le rouge de 0,2 pour cent à 30 128,36, le Mid-Cap a gagné 0,1 pour cent à 44 567,81, le Small-Cap a grimpé de 0,2 pour cent à 27 377,66, alors que l'Italie croissait à 8 320,61.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,2 pour cent, le FTSE 100 de Londres gagne 0,1 pour cent, et le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,2 pour cent.

Dans les nouvelles macroéconomiques, les données de l'Office des statistiques nationales ont montré mardi une forte baisse des emprunts du gouvernement britannique en décembre.

L'emprunt net du secteur public, à l'exclusion des banques du secteur public, s'est élevé à 7,8 milliards de livres sterling, soit environ 8,4 milliards de livres sterling de moins que l'année précédente. Il s'agit du niveau le plus bas en décembre depuis 2019.

Sur le Mib, Monte dei Paschi di Siena est en tête de l'ouverture, en hausse de 1,6%. Saipem, en hausse de 1,2 %, arrive en deuxième position. Campari, en hausse de 0,9%, ferme le podium.

Amplifon a progressé de 0,1 %, grâce à l'annonce de l'acquisition des activités de l'un des principaux franchisés Miracle-Ear aux États-Unis. Le réseau acquis, qui appartient à trois sociétés différentes - Hearing Pro Inc, Las Davis Enterprises Inc, et MiracleEar Centers of Arkansas LLC - comprend environ 50 points de vente situés dans quatre États, l'Arkansas, le Kansas, l'Illinois et le Missouri, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 millions d'USD et environ 85 employés. Miracle-Ear est la marque sous laquelle Amplifon opère sur le marché américain de la vente au détail, par l'intermédiaire de magasins directs et franchisés.

La dernière place est occupée par Hera, qui cède 1,6 %. La société a annoncé lundi qu'une nouvelle centrale de cogénération serait construite à Cafar, à Gatteo, dans le courant de l'année, à des fins de décarbonisation et d'efficacité énergétique, par Hera Servizi Energia, l'ESCo du groupe.

La centrale pourra produire 12 000 MWh/an d'électricité, soit 80 % des besoins totaux de l'usine, et 6 600 MW d'eau chaude, soit 89 %.

Sur le segment des cadets, Salvatore Ferragamo a augmenté de 2,1% après avoir annoncé lundi la nomination de di Pierre La Tour au poste de directeur financier du groupe, à compter du 18 mars 2024.

Webuild a abandonné 1,1% après avoir annoncé dimanche qu'il avait signé un contrat avec Fomento de Construcciones y Contratas Canada pour une valeur totale estimée entre 700 millions d'euros et 1,3 milliard d'euros pour le développement et la construction du tunnel de Pape et des stations souterraines de la ligne de l'Ontario. La valeur finale réelle sera définie sur la base du projet exécutif, qui est inclus dans le contrat.

Credito Emiliano - en hausse de 0,1% - a annoncé lundi qu'il avait achevé avec succès le placement de billets à ordre en vertu de la loi italienne, pour un montant total de 200 millions d'euros.

La Juventus FC a augmenté de 1,0% après avoir annoncé lundi qu'elle avait acquis les droits de Tiago Emanuel Embalò Djalo auprès de Lille.

Djalo arrive à Turin pour un montant de 3,6 millions d'euros, plus des frais annexes de 1,5 millions d'euros et des bonus de 2,6 millions d'euros en cas de réalisation de certains objectifs sportifs.

Parmi les petites capitalisations, Sesa est en hausse de 1,0% après avoir annoncé lundi qu'elle a acquis, par l'intermédiaire de Var Group Spa - une filiale à 100% de Sesa - une participation de 51% dans SmartCAE Srl, qui sera intégrée dans l'unité Var4Industries, renforçant ainsi son expertise et ses solutions logicielles pour le secteur de l'ingénierie.

SmartCAE développe des solutions logicielles pour l'ingénierie sur les plateformes de Siemens Industries Software.

I Grandi Viaggi augmente de 0,2 pour cent après avoir annoncé vendredi que son conseil d'administration a approuvé le projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 avec un bénéfice d'exploitation de 2,8 millions d'euros, contre une perte de 140 000 euros au cours de la même période l'année dernière.

Parmi les PME, Gismondi a chuté de 4,0 pour cent après avoir annoncé lundi ses résultats consolidés de ventes de gestion pour le quatrième trimestre de 3,8 millions d'euros, en baisse de 15 pour cent par rapport à 4,4 millions d'euros pour la même période en 2022. La baisse, a expliqué la société, est principalement attribuable à une diminution des ventes en gros en Europe au cours de la période et des ventes spéciales, qui avaient enregistré de bons résultats au cours des trimestres précédents.

Le chiffre d'affaires total pour 2023, en revanche, s'est élevé à 14,3 millions d'euros, ce qui correspond au résultat de l'année précédente (14,0 millions d'euros).

First Capital - qui n'est pas encore concerné par la négociation - a annoncé lundi qu'il avait approuvé le projet de réorganisation du groupe, "qui lui permettra d'améliorer les opérations et la structure de son activité principale", selon une note, par le transfert de participations dans des sociétés cotées en bourse à sa filiale First SICAF Spa. L'assemblée des actionnaires de cette dernière a également approuvé une augmentation de capital de 50 millions d'euros.

Growens, qui n'est pas encore cotée en bourse, a annoncé lundi que l'unité commerciale Beefree avait nommé Justine Jordan au poste de responsable de la stratégie et de la communauté.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,1 pour cent à 36 517,57, le Hang Seng était dans le vert de 2,6 pour cent à 15 353,98 et le Shanghai Composite était en hausse de 0,5 pour cent à 2 770,98.

À New York, en Europe, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,4 pour cent à 38 001,81, le Nasdaq a terminé en hausse de 0,4 pour cent à 15 360,29 et le S&P 500 a gagné 0,2 pour cent à 4 850,43.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0901 USD contre 1,0888 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2738 USD contre 1,2717 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 80,24 USD contre 79,69 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 031,60 USD l'once contre 2 023,57 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend une vente aux enchères d'obligations du Trésor américain à un et deux ans entre 1730 CET et 1900 CET, tandis qu'à 2230 CET, il sera temps de publier le rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole.

Aucune annonce particulière n'est attendue parmi les entreprises de la Piazza Affari.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.