(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert avec une tendance haussière vendredi, avec seulement Londres juste en dessous de la parité et Piazza Affari avec son indice principal partant d'une base de 32 300 points.

Dans les nouvelles économiques, l'économie allemande - la quatrième économie la plus forte au monde et la première en Europe - s'est contractée comme prévu au quatrième trimestre 2023, a rapporté l'Office fédéral de la statistique vendredi. Le produit intérieur brut corrigé des prix a diminué de 0,4 % au cours du trimestre, ce qui représente une décélération par rapport à la contraction de 0,7 % enregistrée au troisième trimestre 2023.

La crise du secteur immobilier chinois ne semble pas s'arrêter. Les prix des logements neufs ont baissé de 0,7 % en glissement annuel en janvier, soit une baisse plus forte que celle de 0,4 % enregistrée le mois précédent. Il s'agit du septième mois consécutif de baisse et du rythme le plus rapide depuis mars 2023, malgré l'intensification des efforts du gouvernement central pour atténuer l'impact d'une récession immobilière prolongée couplée à une reprise économique fragile.

Ainsi, le FTSE Mib, marqué en vert par 0,6 pour cent à 32 547,02.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,1 %, tout comme le DAX 40 de Francfort et le CAC 40 de Paris.

Parmi les petites valeurs, le Mid-Cap est en hausse de 0,2 % à 45 919,96, le Small-Cap est dans le rouge de 0,1 % à 27 933,26, et l'Italie Growth est en hausse de 0,2 % à 8 193,20.

Sur le Mib, Banco BPM a bondi de 3,7 % à 5,37 euros par action, en route vers sa cinquième bougie haussière consécutive.

Mediobanca, d'autre part, a progressé de 2,3 % avec un nouveau prix à 12,58 euros par action et a touché son nouveau sommet de 52 semaines à 12,90 euros à l'ouverture.

Poste Italiane, d'autre part, a abandonné 0,1 %, avec un prix de 10,24 euros. Barclays a relevé son objectif de cours à 11,20 euros, contre 10,60 euros auparavant.

FinecoBank, d'autre part, a clôturé dans le rouge de 0,8% à 13,16 euros par action.

Sur le segment des cadets, d'Amico a progressé de 1,9 % à 6,09 euros par action, après la bougie baissière de la nuit dernière de 1,8 %.

Il y a également eu de bons achats dans Mondadori Editore, qui a augmenté de 1,6 % après une perte de 1,4 % lors de la séance précédente.

Brembo - dans le vert à la hausse de 1,0% - a annoncé jeudi l'ouverture de son premier site de production en Thaïlande. L'investissement d'environ 40 millions d'euros reflète la stratégie du groupe visant à étendre sa présence industrielle à l'échelle mondiale et permet à Brembo de profiter de nouvelles opportunités de croissance en Asie du Sud-Est, a expliqué la société dans une note.

En queue de peloton, Carel Industries et Caltagirone se partagent le dernier wagon avec une perte de 1,7%.

Du côté des petites capitalisations, Class Editori a bien progressé, avançant de 2,9% avec un nouveau prix à EUR 0,1055, indiquant sa troisième session à la hausse.

Servizi Italia, d'autre part, a progressé de 2,9% à 1,80 EUR par action, se dirigeant vers sa septième séance de hausse.

Unidata a progressé de 2,7%, revenant à la charge après quatre séances de baisse.

En queue de peloton, parmi les nombreuses valeurs baissières, Fidia recule de 2,8 % à 0,3460 EUR, après trois séances de hausse au cours desquelles elle a progressé de 13 % au total.

Parmi les PME, International Care Company avance de 4,0% avec son prix à EUR1,30 par action, après avoir chuté de 6,0% la veille de la séance.

En revanche, Almawave perd 3,2% à 4,46 euros par action après avoir baissé de 0,7% lors de la séance précédente.

En queue de peloton, dans une liste encore terne, Arterra a baissé de 2,3 pour cent, après une baisse de 1,1 pour cent lors de la séance précédente.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé dans le vert avec une hausse de 1,2 %, le Nasdaq a progressé de 3,0 % et le S&P 500 a augmenté de 2,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0825 USD contre 1,0814 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2665 USD contre 1,2643 USD jeudi soir.

Le baril de Brent vaut 83,10 USD contre 83,52 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 019,31 USD l'once contre 2 030,75 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend la réunion de l'Eurogroupe à 1100 CET, tandis qu'une vente aux enchères de CTZ italiens avec une maturité de deux ans aura lieu à 1110 CET.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Alkemy, Generalfinance et Sogefi sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

