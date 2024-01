(Alliance News) - Mercredi, le segment des valeurs sûres de Milan a perdu du terrain, chutant de 30 000 points - au plus bas depuis un mois - et s'alignant sur la tendance baissière des autres marchés boursiers européens.

L'inflation dans la zone euro s'est de nouveau accélérée en décembre, conformément aux prévisions des analystes, a indiqué Eurostat mercredi. Les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté de 2,9 % en décembre, après une hausse de 2,4 % en novembre, conformément aux attentes des experts.

Les commentaires plus agressifs des responsables de la Banque centrale européenne ont tempéré - pour ne pas dire plus - les attentes de réduction des taux d'intérêt, ce qui a affaibli le côté acheteur. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui prononcera un nouveau discours à Davos cet après-midi, a déclaré que les taux seraient probablement réduits au cours de l'été, tout en soulignant que la victoire contre l'inflation n'était pas encore acquise, tandis que le chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, a ajouté que les marchés considéraient trop l'assouplissement monétaire comme allant de soi et l'anticipaient.

Ainsi, le FTSE Mib abandonne 1,2 % à 29 986,88.

En Europe, le CAC 40 à Paris se contracte de 1,2 %, le FTSE 100 perd 1,6 % et le DAX 40 à Francfort est en baisse de 1,1 %.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap cède 0,9 % à 43 895,47, le Small-Cap est dans le rouge de 1,3 % à 27 230,55, tandis que l'Italie Growth cède 0,3 % à 8 213,96.

Sur le Mib, vente marquée sur Brunello Cucinelli, qui perd 2,3 % avec un nouveau prix à 83,60 euros, accumulant, si cela se confirme, sa quatrième clôture du côté baissier.

Un autre titre de luxe, Moncler, a également chuté, perdant 2,2 % à 51,44 euros. A noter que HSBC a réduit son objectif de cours sur le titre à 68,00 euros contre 70,00 euros avec une recommandation "acheter".

Pirelli, quant à lui, perd 1,5% à 5,12 euros par action, suite au vert fractionné de mardi soir.

Enel Finance International - une filiale financière d'Enel - a déclaré avoir lancé une "obligation liée à la durabilité" en deux tranches sur le marché des euro-obligations à destination des investisseurs institutionnels pour un montant total de 1,75 milliard d'euros. Le cours de l'action a terminé en baisse de 1,1 %.

Parmi les quelques contributeurs à la hausse, on trouve Telecom Italia, qui a progressé de 3,0 % à 0,2919 EUR. Dans le cadre des activités visant à finaliser la transaction de vente de NetCo et suite à la signature de l'accord de transaction avec Optics BidCo - une filiale de KKR -, Telecom Italia a annoncé mercredi qu'elle avait reçu l'approbation d'exécuter la transaction aux fins de la réglementation Golden Power.

Banca Monte dei Paschi s'en est encore mieux sortie, avec une hausse de 2 pour cent à 3,18 euros par action, après le feu vert de veille avec 0,9 pour cent.

Du côté des valeurs moyennes, LU-VE recule de 4,1% à 22,35 euros par action, après deux séances clôturées à la hausse.

OVS recule de 3,1% à 2,06 euros par action, dans sa troisième séance avec une bougie baissière. Marshall Wace a réduit sa position courte sur le titre à 1,29% contre 1,39% précédemment.

Maire Tecnimont - en baisse de 0,7% - a rapporté mercredi que sa filiale Tecnimont avait remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet pour une usine d'ammoniac vert en Norvège. Le contrat a été attribué par Fortescue, une entreprise mondiale active dans les technologies vertes, l'énergie et les métaux.

Des ventes ont également été signalées pour Carel Industries, qui se négocie en baisse de 1,8 % après deux séances baissières.

Parmi les quelques contributeurs à la hausse, on trouve Webuild, qui a progressé de 1,6 pour cent, après une chute de 1,1 pour cent.

Philogen a également tiré son épingle du jeu en s'appréciant de 0,9 %, après deux séances de baisse.

Dans la catégorie des petites capitalisations, Tessellis a progressé de 7,5 % à 0,5710 euro, après deux séances de baisse.

De bons achats ont également été effectués sur SoftLab, qui a progressé de 3,5 pour cent. Le titre - qui n'a pas respecté la date de détachement du dividende depuis 2003 - est en quête d'une troisième séance de hausse.

Fidia, en revanche, a chuté de 8,5 pour cent, portant sa perte hebdomadaire à moins 37 pour cent.

Eurogroup Lamination, pour sa part, abandonne 4,5 pour cent, après deux séances de hausse.

Parmi les PME, Eprcomunicazione progresse de plus de 11 %, après deux séances de baisse.

Company of the Caribbean progresse de 2,1 %, après la perte de 5,0 % de la séance précédente.

Cofle est en baisse de 4,9%, après deux séances dans le vert.

Deodato.Gallery, quant à lui, chute de 4,3%, avec un prix de 0,42 EUR, après la perte de la séance précédente.

Parmi les marchés boursiers américains, le Dow a baissé de 0,6 %, le S&P de 0,4 % et le Nasdaq de 0,2 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0872 USD contre 1,0878 USD à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2679 USD contre 1,2659 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 76,950 USD contre 78,46 USD à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 025,56 USD l'once contre 2 033,83 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, à 1100 CET vient le rapport sur l'inflation de la zone euro.

A 1300 CET, les yeux sont tournés vers le rapport sur les taux hypothécaires américains tandis qu'à 1430 CET, ce sera le tour des données sur les ventes au détail aux États-Unis. À 1515 CET, la production industrielle est attendue, tandis qu'à 1615 CET, Christine Lagarde de la BCE s'exprimera.

Enfin, à 2230 CET, les stocks hebdomadaires de pétrole seront publiés aux États-Unis.

