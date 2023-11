(Alliance News) - Le Mib a clôturé sa troisième séance hebdomadaire en hausse, portant la barre des points à la zone des 29 600, suivant la tendance des autres principaux marchés boursiers européens où seule Londres a clôturé avec une balance déficitaire. Parmi les données macroéconomiques, les nouveaux chiffres de l'inflation pour l'Espagne et l'Allemagne ont montré une baisse de la croissance des prix en novembre, augmentant les attentes que la BCE pourrait commencer, le conditionnel est de rigueur, à réduire les taux à partir de l'année prochaine.

Toujours sur le sujet des prix, sur le front intérieur, les prix à la production en Italie ont augmenté à un rythme plus rapide sur une base mensuelle et ont mis fin à la baisse annuelle en octobre, a rapporté l'Istat mercredi. Les prix à la production industrielle de l'Italie ont augmenté de 1,5 pour cent sur une base mensuelle en octobre après avoir augmenté de 0,6 pour cent en septembre. En glissement annuel, la baisse de 9,5 % fait suite à une chute de 14 % le mois précédent.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 1,1 % à 29 688,45, le Mid-Cap a progressé de 0,4 % à 41 898,94, le Small-Cap a gagné 0,6 % à 26 155,67, et l'Italie Growth a clôturé en hausse de 0,1 % à 7 898,47.

En Europe, le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,3 %, le FTSE 100 de Londres a cédé 0,4 %, tandis que le DAX 40 de Francfort a gagné 1,1 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Stellantis a clôturé en hausse de 5,3 pour cent à 19,71 EUR, un nouveau record sur 52 semaines.

Banca Monte dei Paschi a également eu une note positive, augmentant de 3,9 %. Sur le titre MPS, Marshall Wace a réduit sa position courte à 0,74% contre 0,83%.

De bons achats ont également été effectués sur STMicroelectronics, qui a clôturé avec une bougie haussière de 2,9%, suivant le gain de la veille, bien qu'avec un modeste 0,5%.

Sur une note négative, Campari a chuté de 2,4% à 9,93 euros. JPMorgan a rétrogradé le titre de "neutre" à "sous-pondéré" et a réduit son objectif de cours à 8,30 EUR contre 11,00 EUR.

Leonardo, quant à lui, a chuté de 0,3 %. La société a déclaré mardi qu'elle avait reçu une nouvelle commande d'Omni Helicopters International - OHI - pour trois unités, dont deux AW189, équipés de moteurs General Electric, et un AW189, équipé de moteurs Safran.

Sur le marché des valeurs moyennes, OVS a clôturé en hausse de 6,6 %, portant le prix à 1,97 EUR, marquant la quatrième session consécutive avec une bougie haussière.

Digital Value a augmenté de 3,9%, sa troisième clôture haussière.

Lottomatica Group - en baisse de 1,3 pour cent - a annoncé qu'il a complété le prix d'un montant total de 500 millions d'euros d'obligations garanties de premier rang à taux variable arrivant à échéance en 2030 à un prix d'émission de 99,5 pour cent, avec un coupon égal à la somme du taux Euribor à trois mois - soumis à un plancher de 0 pour cent - plus 4,00 pour cent par an. L'offre devrait être clôturée le 14 décembre.

Maire Tecnimont - dans le rouge de 1,8 % - a annoncé mardi qu'elle avait entièrement remboursé l'obligation jusqu'en 2024, ce qui a entraîné la radiation des obligations correspondantes des marchés organisés et gérés par la Borsa Italiana et la Bourse de Luxembourg. Le prix de remboursement de 165,3 millions d'euros correspond à 100 % du montant nominal de l'obligation, majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement du coupon.

Les ventes, entre autres, ont également porté sur Buzzi, qui a cédé 2,1 %, pour sa sixième séance de baisse.

Du côté des petites capitalisations, Seri Industrial a augmenté de 6,6 pour cent après le gain de la veille de 2,0 pour cent.

Netweek a avancé de 2,7 pour cent à 0,1514 EUR, marquant sa troisième session du côté baissier.

Gefran a gagné 1,2 %, la société poursuivant régulièrement son programme de rachat. Plus récemment, elle a révélé avoir acheté ses propres actions ordinaires - entre le 20 et le 24 novembre - pour une valeur totale d'environ 81 000 euros.

KME Group - dans le rouge de 1,6 pour cent - a annoncé mardi que sa filiale KME avait finalisé l'accord signé le 9 novembre avec le pool d'institutions de prêt avec une augmentation du montant des lignes de 50 millions d'euros supplémentaires, portant le montant total à 460 millions d'euros. Parallèlement, la clôture des lignes d'affacturage en cours pour un montant de 376,5 millions d'EUR a également été réalisée.

Olidata a reculé de 3,5 %. La société a signé un accord avec Snam d'une valeur de 25 millions d'euros. L'accord prévoit le soutien d'Olidata - à travers sa filiale Sferanet - pour la plupart des composants du centre de données, de la gestion des données et de la sécurité des réseaux, et la possibilité pour Snam d'acheter en fonction de ses propres plans.

Parmi les PME, Energy a clôturé en hausse de plus de 13 %, pour sa troisième séance de hausse.

Destination Italia - en hausse de plus de 10 % - a déclaré mardi que le groupe avait dépassé les 6,5 millions d'euros en termes de carnet de commandes se référant aux réservations touristiques pour les départs qui auront lieu en 2024, marquant une augmentation de plus de 70 % par rapport à la même période de l'année 2022.

Circle - en hausse de 1,6 % à 6,50 euros par action - a annoncé lundi l'approbation par la FILSE, au nom de la Regione Liguria, du projet " TULIP ", acronyme de Terminal and mUltimodal Logistic Innovations for the Port and hinterland environment (Innovations logistiques terminales et multimodales pour l'environnement du port et de l'arrière-pays). Ce projet de 18 mois apporte à Circle une contribution d'environ 220 000 euros et aura un impact positif sur plusieurs secteurs logistiques, à commencer par les terminaux portuaires et les nœuds de l'arrière-pays.

Clabo, quant à elle, a chuté de plus de 10 %, prenant ses bénéfices après quatre séances de hausse.

À New York, le Dow Jones est en hausse de 0,1 %, le Nasdaq est juste au-dessus de la moyenne et le S&P 500 progresse de 0,1 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0965 USD contre 1,1002 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2674 USD contre 1,2703 USD mardi soir.

Le baril de Brent valait 82,38 dollars contre 81,99 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 2 041,00 USD l'once contre 2 035,78 USD l'once mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi s'ouvre à 0050 CET avec la production industrielle et les ventes au détail du Japon. À 0230 CET, ce sera le tour du PMI manufacturier de la Chine. À 0800 CET, l'indice des prix des logements au Royaume-Uni et les ventes au détail en Allemagne.

Toujours en provenance d'Allemagne, à 9955 CET, le taux de chômage sera publié, suivi cinq minutes plus tard par le chiffre italien. Également de l'Italie, à 1100 CET, le chiffre de l'inflation. À 1100 CET, le taux d'inflation et le PIB de la zone euro seront également publiés.

Aux États-Unis, à 14h30 CET, les demandes d'allocations chômage et l'indice des prix PCE seront publiés.

À 1730 CET, des adjudications d'obligations du Trésor à 4 et 8 semaines sont prévues.

Aucun événement particulier n'est prévu dans le calendrier des entreprises.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.