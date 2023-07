(Alliance News) - Les marchés boursiers européens - à l'exception de Piazza Affari - devraient ouvrir en légère baisse mardi, les marchés étant incertains dans une semaine centrée sur les décisions de taux d'intérêt des principales banques centrales.

La Réserve fédérale américaine devrait entamer sa réunion de deux jours plus tard dans la journée et annoncer sa décision sur les taux d'intérêt demain soir. On s'attend généralement à ce que la banque centrale relève ses taux d'intérêt de 25 points de base.

"Mais les responsables de la Fed rappelleront aux investisseurs que le cycle de resserrement n'est probablement pas terminé et qu'une nouvelle hausse des taux d'intérêt se profile à l'horizon. Alors oui, il y a de fortes chances que la Fed gâche votre humeur si vous faites partie de ceux qui pensent que la hausse des taux de cette semaine sera la dernière de ce cycle de resserrement aux États-Unis", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Le FTSE Mib a donc progressé de 27,50 points, après avoir clôturé en hausse de 0,2 % à 28 908,42 points hier soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres, le CAC 40 de Paris et le DAX 40 de Francfort ont évolué légèrement en dessous de leur valeur nominale.

Hier soir, le Mid-Cap a augmenté de 0,4 pour cent à 42 323,10, le Small-Cap a augmenté de 0,5 pour cent à 26 804,38, et l'Italian Growth a clôturé dans le vert de 0,2 pour cent à 9 082,35.

Sur la liste principale de Piazza Affari hier soir, Intesa Sanpaolo a augmenté de 0,2 %. La banque a annoncé lundi qu'elle avait mis en place son premier fonds de dette privée pour soutenir le développement des PME et des entreprises de taille intermédiaire grâce à des solutions financières innovantes qui soutiennent l'économie réelle et les processus de transition durable dans une phase complexe mais décisive pour la compétitivité du pays.

Stellantis - qui a progressé de 1,6 % - et Samsung SDI ont annoncé lundi qu'ils avaient signé un protocole d'accord pour la construction d'une deuxième usine de production de batteries aux États-Unis dans le cadre de la coentreprise StarPlus Energy. L'usine, qui devrait entrer en production en 2027, vise une capacité de production annuelle initiale de 34 gigawattheures.

Leonardo - qui a terminé avec un résultat négatif de 0,5 % - a annoncé lundi qu'elle avait obtenu 18 projets de recherche et développement, dont 10 dans le domaine du développement capacitif et huit dans celui de la recherche, dans le cadre du Fonds européen de défense WP22. Sur les 832 millions d'euros alloués par l'UE, les projets auxquels Leonardo participe ont reçu un total d'environ 614 millions d'euros.

Sur le Mid-Cap, Fincantieri - en hausse de 0,1% - et Leonardo ont annoncé mercredi qu'Orizzonte Sistemi Navali, la coentreprise détenue à 51% par le premier et à 49% par le second, a signé un accord-cadre avec la Direction des armements navals du Secrétariat général de la défense pour le maintien en condition opérationnelle du porte-avions Cavour et des destroyers Andrea Doria et Caio Duilio de la classe Horizon de la marine italienne. L'accord a une valeur totale maximale de 190 millions d'euros et expirera à la fin de 2028.

Le Juventus Football Club a vendu 0,5 %. Le club a annoncé ce week-end qu'il avait conclu un accord avec ACF Fiorentina Srl pour le transfert temporaire, jusqu'au 30 juin 2024, des droits sur les performances sportives du joueur Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo pour un montant de 2 millions d'euros, plus des bonus d'un montant maximum de 2 millions d'euros en cas de réalisation de certains objectifs sportifs.

En outre, l'accord prévoit l'option pour la Fiorentina d'acquérir définitivement les performances sportives du joueur de football ; la contrepartie convenue pour la cession définitive est de 20 millions d'euros, payables en trois exercices.

Dans le segment des petites capitalisations, PLC - dans le rouge de 1,1% - a annoncé vendredi que sa filiale PLC Service avait obtenu le revamping de 19 usines appartenant à des véhicules contrôlés par Acea Sun Capital, une société contrôlée à 60% par le fonds d'investissement privé anglais Equitix et à 40% par le groupe Acea Spa.

Sogefi - dans le vert de 3,1% - a déclaré lundi qu'au premier semestre de l'année, il a affiché un résultat net de 31,4 millions d'euros, en hausse par rapport à 20,8 millions d'euros au cours de la même période de 2022. Les revenus se sont élevés à 852,4 millions d'euros, contre 756,0 millions d'euros au premier semestre 2022.

L'Ebitda s'est élevé à 111,1 millions d'euros, contre 99,8 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

Parmi les PME, Take Off a clôturé en baisse de 5,2% après avoir annoncé lundi avoir réalisé 15,5 millions d'euros de revenus au premier semestre de l'exercice clos le 30 juin 2023, soit une hausse de près de 20% par rapport aux 12,9 millions d'euros enregistrés au 30 juin 2022. La marge d'Ebitda pour le premier semestre 2023, qui devrait se situer entre 15 et 17 %, a toutefois diminué par rapport à la même période en 2022, où elle était de 25 %.

Facilities a terminé 4,1 % dans le rouge après avoir annoncé lundi qu'elle avait conclu un partenariat commercial avec Re Mago, dans le but de fournir la solution logicielle Mago aux entreprises qui cherchent à révolutionner l'expérience des réunions, qu'elles soient à distance ou en personne.

TrenDevice a terminé en tête avec une hausse de 12 pour cent après avoir déclaré des revenus préliminaires de 8,1 millions d'euros pour le premier semestre, en baisse de 15 pour cent par rapport aux 9,6 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022.

Clabo, en revanche, a terminé parmi les plus mauvais élèves, avec une baisse de 5,3 %. Vendredi, elle a publié ses résultats pour le premier semestre de l'année, au cours duquel des ventes nettes de 32,9 millions d'euros ont été déclarées, en hausse de 20 % par rapport au premier semestre 2022 - où elles étaient de 27,3 millions d'euros - grâce à une bonne performance des revenus en Amérique du Nord et en Asie.

Marzocchi Pompe a baissé de 1,0 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait finalisé l'achat d'une deuxième propriété à Zola Predosa, après celle reprise en octobre de l'année dernière.

À New York, le Dow Jones a clôturé la nuit dernière en hausse de 0,5 %, le Nasdaq a progressé de 0,2 % et le S&P 500 était dans le vert de 0,4 %.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Hang Seng est en hausse de 3,8 pour cent, le Shanghai Composite est en hausse de 2 pour cent, tandis que le Nikkei recule de 0,1 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1078 USD contre 1,1075 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2838 USD contre 1,2821 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 82,98 USD contre 82,38 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 961,02 USD l'once contre 1 959,55 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, à 1000 CEST, les attentes des entreprises en juillet et l'indice ifo sur la confiance des entreprises allemandes sont attendus d'Allemagne, ainsi qu'une évaluation de la situation actuelle de l'Allemagne.

L'enquête de la BCE sur les prêts bancaires est également prévue à 1000 CEST, tandis qu'à 1200 CEST, la vente aux enchères de gilts à 15 ans aura lieu.

À 1430 CEST, les ventes manufacturières sont attendues au Canada, tandis qu'à 1500, l'indice des prix du logement et l'indice composite S&P/CS HPI seront publiés aux États-Unis.

Une heure plus tard, le rapport sur la confiance des consommateurs sera publié et à 2230 CEST, les stocks hebdomadaires de pétrole.

Sur la Piazza Affari, les résultats semestriels d'Acea, Edison, Franchi Umberto Marmi et UniCredit sont attendus.

