(Alliance News) - Ce mardi, les principaux marchés boursiers européens ont contrasté à la mi-journée après les données de l'Italie et de la zone euro.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le vert de 0,4 % à 26 714,96, le Mid-Cap est en hausse de 0,1 % à 42 225,91, le Small-Cap est dans le vert de 0,3 % à 27 634,15 et l'Italie Growth est dans le vert de 0,1 % à 9 128,31.

En Europe, le CAC 40 à Paris est dans le rouge de 0,3 %, tout comme le FTSE 100 à Londres, tandis que le DAX à Francfort est en hausse de 0,5 %.

Sur le plan macroéconomique, les ventes industrielles en Italie ont augmenté à un rythme plus lent que le mois précédent en glissement annuel et ont baissé en glissement mensuel en mars.

Les ventes de l'industrie italienne ont augmenté de 4,3 % d'une année sur l'autre en mars après avoir augmenté de 7,2 % en février, alors que le marché s'attendait à une augmentation de 13 %. Sur une base mensuelle, la baisse de 0,3 % en mars fait suite à une baisse de 1,3 % en février et contredit les attentes d'une augmentation de 0,1 %.

Les prix à la production en Italie ont baissé à la fois sur une base mensuelle et annuelle en avril.

Les prix à la production en Italie ont baissé de 4,8 % sur une base mensuelle en avril après une baisse de 1,5 %, contredisant les estimations des économistes qui tablaient sur une augmentation de 0,5 %.

Sur une base annuelle, cependant, la baisse de 1,5 % d'avril a suivi l'augmentation de 3,7 % - révisée par rapport à l'augmentation initiale de 3,8 % - en mars et a été inférieure aux estimations d'une baisse de 4 %.

En Europe, la confiance des consommateurs européens s'est améliorée en mai, passant de moins 17,5 en avril à moins 17,4.

L'indicateur du sentiment économique de la zone euro a chuté de 2,5 points à 96,5 en mai, par rapport à un chiffre révisé de 99,0 le mois précédent, et a été inférieur aux attentes du marché qui étaient de 98,9. Le moral a atteint son niveau le plus bas depuis novembre 2022 en raison de la stagnation de l'économie, de l'inflation élevée et de la hausse rapide des taux d'intérêt.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, Prysmian a pris la tête et a augmenté de 2,5 pour cent. Goldman relève son objectif de cours à 54,00 euros, contre 51,00 euros, avec une recommandation d'achat. En outre, la société a annoncé vendredi que Massimo Battaini - l'actuel directeur et chef des opérations de la société - est le candidat désigné pour devenir le PDG du groupe.

Battaini sera présenté lors de l'assemblée des actionnaires qui sera convoquée pour approuver le budget 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. L'actuel CEO, Valerio Battista, a exprimé son refus de continuer à exercer ses fonctions pour la période 2024-2027.

Banco BPM - en hausse de 0,1% - a annoncé lundi qu'il avait exercé son option d'achat de 65% de Vera Vita et Vera Assicurazioni, dans le cadre d'accords signés il y a deux ans avec Cattolica Assicurazioni.

BPM paiera 332,5 millions d'euros pour 65 % des fonds propres des deux sociétés Vera, nets des instruments T2, et une composante fixe de 60 millions d'euros.

Inwit - dans le vert de 0,3% - a annoncé lundi que le programme de rachat approuvé par les actionnaires débutera le 30 mai avec un maximum de 1,2 million d'actions propres, ce qui équivaut à 0,1% de son capital social.

Le plan a une durée de 18 mois à compter de la date de l'assemblée générale des actionnaires qui l'a approuvé et la première tranche portera sur un maximum de 67 000 actions ordinaires d'INWIT. En prenant pour référence le prix de cotation des actions ordinaires lors de la dernière séance de la Bourse italienne, la contre-valeur maximale potentielle des actions faisant l'objet de la première tranche est estimée à environ 800 000 euros.

Eni - en baisse de 0,9% - a annoncé lundi qu'elle avait signé un accord avec RINA, une société multinationale d'inspection, de certification et de conseil en ingénierie, dans le but de développer des initiatives conjointes "pour contribuer au processus de transition énergétique et de décarbonisation de leurs activités respectives avec une attention particulière au secteur du transport maritime, dans lequel RINA et Eni seront en mesure d'exploiter l'expertise de l'autre", selon la note de presse.

Teneris a également baissé, de 1,5 %. En revanche, ERG a augmenté de 1,3 % et Saipem a gagné 0,3 %.

Sur le segment des cadets, Maire Tecnimont est dans le rouge de 0,8%. La société a annoncé jeudi qu'elle avait signé un nouveau contrat de prêt de 40 millions d'euros avec BPER Corporate & Investment Banking, soutenu à 80% par une garantie accordée par la SACE, afin de renforcer davantage la structure financière du groupe.

La Juventus ne participera pas à la prochaine Ligue des champions, ce qui représente un manque à gagner de 80 millions d'euros, mais l'action, après la chute de lundi, prend la tête du peloton et augmente de 4,1 %.

Autogrill s'est également bien comportée, avec une hausse de 2,1 %. La société a approuvé la signature, en tant qu'emprunteur, d'un accord de prêt interentreprises renouvelable et multidevises pour un montant maximum de 700 millions d'euros avec Dufry Financial Services, une filiale indirecte détenue à 100% par Dufry, l'actionnaire de contrôle d'Autogrill.

En ce qui concerne les petites capitalisations, Tesmec - dans le vert de 2,1% - a rapporté vendredi que Cerved Rating Agency, une agence italienne spécialisée dans l'évaluation de la solvabilité des sociétés non financières, a confirmé la note sollicitée 'B1.2' de la société.

Trevi Finanziaria Industriale - dans le vert de 4,4 pour cent - a annoncé jeudi que ses divisions Trevi et Soilmec ont obtenu des contrats et des commandes d'une valeur totale de 216,2 millions d'euros au cours des quatre premiers mois de 2023. Grâce à ces acquisitions, le carnet de commandes du groupe s'élève à 591 millions d'euros en avril 2023.

Parmi les PME, High Quality Food est stable après avoir progressé de 9,4 % à l'ouverture. La semaine dernière, le conseil d'administration a approuvé deux augmentations de capital. La première, d'un montant de 533 600 EUR et réservée à Francesco Paltoni, sera souscrite par un apport en nature d'une participation de 46 % dans le capital de HQF Agricola, avec l'émission de 456 068 nouvelles actions au prix de 1,17 EUR par action. La seconde, d'un montant maximum de 3,0 millions d'euros et réservée aux investisseurs institutionnels et partenaires stratégiques, sera souscrite en numéraire avec l'émission d'un maximum de 2,7 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 1,11 euro.

Le groupe Casta Diva est dans le vert de 5,9 pour cent, après avoir annoncé lundi qu'il avait approuvé son projet d'états financiers pour l'année au 31 décembre 2022, dans lequel les revenus se sont élevés à 83,6 millions d'euros, en hausse de 210 pour cent par rapport à 26,9 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière. La valeur de la production s'est élevée à 83,9 millions d'euros, en hausse de 182 % par rapport à 29,7 millions d'euros. Le bénéfice s'est élevé à 1,8 million d'euros, contre 429,211 euros en 2021.

Imvest - dans le vert par 3,0% - a déclaré avoir approuvé le projet d'états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, ayant déclaré des revenus de ventes de 4,0 millions d'euros contre 2,8 millions d'euros au cours de la même période en 2021. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,6 millions d'euros, contre 2,6 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. La perte s'est élevée à 1,2 million d'euros, contre 5,3 millions d'euros en 2021.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,3 pour cent à 31 328,16 et le Hang Seng a clôturé dans le vert de 0,1 pour cent à 18 595,78, tandis que le Shanghai Composite a terminé en hausse de 0,1 pour cent à 3 224,21.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 1,0 % à 33 093,34, le S&P a gagné 1,3 % à 4 205,45, tandis que le Nasdaq était en hausse de 2,2 % à 12 975,69.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0707 USD contre 1,0712 USD à la clôture des marchés boursiers européens lundi. En revanche, la livre valait 1,2345 USD contre 1,2356 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 75,53 USD contre 76,48 USD lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 966,45 USD l'once contre 1 946,75 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, le rapport sur la confiance des consommateurs américains sera publié à 1600 CEST dans l'après-midi, tandis qu'une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 3 mois et à 6 mois aura lieu à 1730 CEST.

