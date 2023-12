(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont légèrement progressé mardi, les salles de marché se préparant à la dernière lecture de l'inflation américaine dans une tentative d'anticiper les décisions de taux d'intérêt des principales banques centrales cette semaine.

La BCE, la BoE et la Fed américaine devraient toutes maintenir leurs taux à des niveaux élevés depuis plusieurs années, ce qui incite à s'intéresser à tout "indice" sur le calendrier et le rythme des réductions potentielles de taux à partir de l'année prochaine.

L'indicateur Zew du climat économique de la zone euro a augmenté de 9,2 points pour atteindre 23 en décembre, ce qui représente la valeur la plus élevée en dix mois et dépasse largement les prévisions du marché qui étaient de 11,2. Les données ont été publiées mardi par le Centre for European Economic Research. En décembre, 37,6 % des analystes interrogés s'attendaient à une amélioration des conditions économiques, 47,8 % à une stabilité et 14,6 % à une détérioration.

Le FTSE Mib a décéléré dans un vert fractionné à 30 440,05 après un sommet intrajournalier de 30 571,47.

Parmi les cotations mineures, le Mid-Cap abandonne 0,1 pour cent à 42 639,41, le Small-Cap abandonne 0,4 pour cent à 26 570,62, et l'Italy Growth abandonne 0,1 pour cent à 8 063,30.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris était dans le rouge fractionné, tandis que le DAX 40 de Francfort a cédé 0,2 pour cent.

Sur le Mib, Banco BPM a bien progressé, en hausse de 2,6 % à 5,16 euros par action. Le conseil d'administration a approuvé le plan stratégique 2023-2026 du groupe. "L'ambition du nouveau Plan est d'augmenter la rémunération des actionnaires de manière très significative, en exploitant les leviers financiers et industriels qui donneront un nouvel élan à la croissance des revenus totaux à 5,4 milliards d'euros à 2026 contre 5,25 milliards d'euros à fin 2023", peut-on lire dans la note publiée.

Sur le plan de la rentabilité, le groupe vise un bénéfice net de plus de 1,5 milliard d'euros en 2026, contre 1,2 milliard d'euros en 2023, et un ROTE de 13,5 % en 2026, contre 12 % en 2023.

Le camp des acheteurs a également prévalu sur Amplifon, qui a progressé de 1,6%, dans sa troisième séance de hausse et affichant une bonne performance depuis que la cloche a sonné.

Recordati, d'autre part, est en hausse de 1,4%, avec un nouveau prix à 47,30 euros par action, dans sa troisième session parmi les haussiers.

FinecoBank, en revanche, recule de 1,3%, faisant l'objet de prises de bénéfices après neuf séances de hausse.

Les ventes ont également prévalu sur Banca Monte dei Paschi di Siena, qui abandonne 0,9% avec un nouveau cours à 3,33 euros par action après un feu vert de 2,9% la veille de la séance.

Sur le segment des cadets, Buzzi a progressé de 2,1% à 27,28 euros par action après avoir reculé de 1,1%.

Cementir Holding s'est également bien comporté, en hausse de 1,7%, et a placé la barre de prix à 27,32 euros par action.

Boost sur Brunello Cucinelli, qui affiche une hausse de 1,2%, le titre visant sa quatrième séance à être demandé par les investisseurs haussiers.

Boost également sur illimity, qui affiche plus 1,0% pour sa troisième séance de hausse.

Technogym - en baisse de 0,1% - a annoncé mardi qu'elle avait acheté - entre le 4 et le 8 décembre - 113.000 actions ordinaires. Le prix moyen pondéré était de 8,67 euros par action pour une valeur d'environ 979.000 euros.

Sur la Small-Cap, Mondo TV a marqué une hausse de 6,1%, en indiquant sa troisième bougie journalière haussière. Il est à noter que le titre est en baisse de plus de 40% en 2023.

Seri Industrial progresse de 4,6% à 3,40 euros par action après une perte de 1,8% la veille.

Gequity, quant à lui, progresse de 5,3 %, avec un nouveau prix à 0,019 EUR, après une baisse de 5,0 % lors de la séance précédente.

Basicnet a progressé de 3,4 %, après une perte de 0,3 % lors de la session précédente.

Parmi les PME, Bellini Nautica a bien progressé, faisant grimper la barre de 12% avant d'entrer dans la volatilité après deux sessions haussières.

eViso, d'autre part, a augmenté de 5,6 pour cent après avoir chuté de 0,8 pour cent le jour précédent.

CrowdFundme, quant à lui, a progressé de 4,9 %, lors de sa cinquième séance de hausse.

Sur une note négative, Impianti a baissé de 5,9 %, faisant l'objet de prises de bénéfices après trois sessions de gains à deux chiffres.

À New York, le Dow a clôturé en hausse de 0,4 %, le Nasdaq de 0,2 % et le S&P 500 de 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0790 USD contre 1,0772 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2560 USD contre 1,2664 USD lundi soir.

Le baril de Brent valait 75,95 USD contre 76,40 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 984,80 USD l'once contre 1 992,90 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend l'inflation américaine à 1430 CET tandis qu'à 1800 CET, il y aura les prévisions énergétiques à court terme de l'EIA. A 2230 CET, la journée se terminera avec les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole.

Par Maurizio Carta, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.