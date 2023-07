(Alliance News) - L'indice Mib a évolué à la hausse juste en dessous de 27 600 vendredi, après trois séances consécutives de baisse, alors que les données du marché du travail américain ont renforcé le positionnement sur la poursuite de la trajectoire de resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

Vendredi, dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion du 26 juillet a une probabilité qui est tombée à 8 % dans la fourchette 500/525 points de base. La hausse de 25 points de base dans la fourchette de 525/550 points de base est plutôt évaluée à 92 %.

Sur le front intérieur, les ventes au détail en Italie ont augmenté sur une base mensuelle et ont ralenti sur une base annuelle en mai, a rapporté l'Istat mercredi. Elles ont augmenté de 0,7 pour cent sur une base mensuelle en mai après avoir augmenté de 0,2 pour cent en avril, bien au-dessus des attentes du marché de 0,1 pour cent. En glissement annuel, l'augmentation de 3,0 % en mai a suivi celle de 3,2 % en avril et a été inférieure à l'augmentation de 4,2 % attendue par les analystes.

Le FTSE Mib est donc en hausse de 0,3 % à 27 595,75.

Le Mid-Cap est en hausse de 0,4 % à 41 826,57, le Small-Cap progresse de 0,3 % à 26 586,27, et l'Italie Growth est dans le vert de 0,2 % à 9 032,77.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était en baisse de 0,4 %, le CAC 40 de Paris était en baisse de 0,2 % et le DAX 40 de Francfort était en baisse de 0,1 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, la dynamique haussière de Saipem se poursuit avec une hausse de 1,9 pour cent. Marshall Wace a réduit jeudi sa position courte de 0,56 % à 0,48 %.

Nexi, d'autre part, a progressé de 2,1%, relevant la tête après deux sessions baissières et avec un nouveau prix à 7,60 euros.

BPER Banca a également été un bon achat, progressant de 2,0 % à 2,67 EUR par action et se redressant après trois séances de baisse.

Sur une note négative, Amplifon a chuté de 1,8% à 30,25 euros. La société a annoncé jeudi qu'elle était devenue un partenaire principal de Next Age, le premier accélérateur en Europe qui investit dans des startups développant des produits ou des solutions dédiés à la silver économie. Next Age fait partie du réseau national d'accélérateurs de CDP Venture Capital, un réseau qui compte désormais 18 hubs à travers le pays pour promouvoir et soutenir la croissance de jeunes entreprises spécialisées dans des marchés à fort potentiel.

En retrait également, Snam, qui affiche - 0,7 % à 4,6010 euros, pour sa quatrième séance de baisse.

Sur le segment des cadets, Tod's s'est apprécié de 2,4% à 41,26 euros. Mercredi, BofA a relevé son objectif de cours à 41,00 euros contre 40,00 euros avec une note 'neutre', tandis que Stifel l'a porté à 42,00 euros contre 41,00 euros avec une recommandation 'conserver'.

Bons achats également sur Safilo, qui s'est apprécié de 2,1% après trois séances de baisse.

Ariston Holding s'apprécie de 1,9% à 9,0850 euros par action, rebondissant après une baisse de 6,8% la veille.

Buzzi Unicem, en revanche, a baissé de 1,2%, après la baisse de 2,9% de jeudi.

Saras a également baissé de 0,9% lors de sa deuxième séance de baisse.

Du côté des SmallCap, achats sur Eurotech - en hausse de 2,9% - dans le sillage du billet vert de 1,1% de jeudi.

Elica, de son côté, est en hausse de 1,9% à 2,74 euros par action, suite aux deux précédentes séances de hausse.

Il Sole 24 Ore, quant à lui, était en hausse de 4,2% à 0,5620 euro après avoir été dans le rouge de 0,7% la veille.

En fin de journée, Pierrel a marqué un moins, se dirigeant vers la quatrième session d'affilée à terminer parmi les baissiers. Mercredi soir, le conseil d'administration a fixé les modalités définitives de l'augmentation de capital, qui sera proposée en option aux ayants droit pour un montant maximum de 70 millions d'euros, prime d'émission incluse, à payer en numéraire, également par compensation de certaines créances liquides et non exigibles.

En particulier, le conseil a décidé d'émettre un maximum de 47,8 millions de nouvelles actions ordinaires de Pierrel, sans valeur nominale expresse, avec les mêmes caractéristiques que les actions déjà en circulation et donnant droit à un dividende régulier, à offrir en option aux actionnaires éligibles à raison de cinq nouvelles actions pour chaque action Pierrel détenue, à un prix de souscription de 1,529 EUR par nouvelle action, dont 0,138 EUR à affecter au capital social et 1,391 EUR à la prime d'émission.

Parmi les PME, de bons achats sur Eles, qui reprend 8%, après le vert de la veille avec 1,3%.

High Quality Food, quant à lui, est en hausse de 11%, après 5,6% la veille et établit un nouveau cours à EUR 1,0800.

Relatech - dans le vert avec 0,4% - a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition des 40% restants du capital de Sigla Spa, passant ainsi à la totalité du capital de la société spécialisée dans la conception et le développement de solutions ICT. La transaction a été conclue pour un montant total, entièrement en numéraire, finalement convenu à 711 572,76 euros, dont 531 572,76 euros ont été payés au moment de la clôture, 100 000 euros devant être payés dans les 60 jours ouvrables suivant l'approbation par les actionnaires des états financiers 2023 de Sigla, et 80 000 euros devant être payés par la suite et sous réserve de la réalisation, avant le 31 décembre 2025, d'une condition suspensive.

En fin de séance, Alfonsino a reculé de 6,8%. L'action s'est échangée dans un volume élevé de 257 000, contre une moyenne journalière sur trois mois d'un peu moins de 50 000.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a chuté de 1,1 %, tandis que le Nasdaq a perdu 0,8 %, tout comme le S&P 500.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0884 USD contre 1,0839 USD à la clôture des marchés européens jeudi. En revanche, la livre valait 1,2752 USD contre 1,2681 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,97 USD contre 75,27 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 916,39 USD l'once contre 1 904,52 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi prévoit la confiance des consommateurs espagnols à 1300 CEST.

Aux Etats-Unis, à 1430 CEST, les données sur l'emploi dans le secteur privé et le taux de chômage seront publiés. À 1900 CEST, les yeux seront rivés sur les chiffres de Baker Hughes concernant les plates-formes de forage.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

Par Maurizio Carta, journaliste senior d'Alliance News

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.