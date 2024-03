(Alliance News) - La Piazza Affari a clôturé en hausse - faisant mieux que le reste de l'Europe - le jour où la Banque du Japon a relevé ses taux et à la veille de la décision de la Réserve fédérale sur la politique monétaire.

Axel Rudolph, Senior Market Analyst chez IG, a déclaré : "La plupart des indices boursiers, à l'exception de la Chine et de l'Inde et du Nasdaq 100, se négocient en territoire légèrement positif avant la réunion de la Fed de mercredi, qui, nous l'espérons, apportera plus de clarté sur le graphique en pointillés. La première hausse de taux de la BoJ en 17 ans et la suppression des contrôles de la courbe des taux ont soutenu le Nikkei 225 mais, à la surprise de la plupart des investisseurs, ont entraîné une dépréciation significative du yen d'environ 1 % par rapport au dollar américain et à l'euro".

"Le taux d'escompte australien inchangé lors de la réunion de la RBA, mais le ton accommodant a entraîné un affaiblissement du dollar australien, ce qui a permis à l'AU200 de clôturer en hausse. Les indices européens ont été soutenus par le sentiment économique ZEW de l'Allemagne, bien meilleur que prévu, qui a atteint son plus haut niveau depuis deux ans."

Le FTSE Mib a clôturé mardi en hausse de 1 % à 34 262,36, le Mid-Cap a augmenté de 0,3 % à 47 201,66, le Small-Cap a perdu 0,2 % à 27 436,81, et l'Italie Growth a augmenté de 0,6 % à 8 114,69.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse de 0,1 %, le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,6 % et le DAX 40 de Francfort a gagné 0,2 %.

Sur le Mib, Recordati a reculé de 1,2% malgré la confirmation mardi de ses résultats pour l'exercice 2023, qui s'est soldé par un bénéfice net de 389,2 millions d'euros, en hausse de 25% par rapport à 2022, grâce à une solide performance opérationnelle et à une baisse des coûts non récurrents par rapport à 2022.

La société a proposé la distribution d'un dividende de 0,63 euro par action, en règlement de l'acompte sur dividende de l'exercice 2023 de 0,57 euro, pour chacune des actions en circulation à la date de détachement du dividende le 20 mai, avec un paiement le 22 mai et une date d'enregistrement le 21 mai. Ainsi, le dividende total

par action proposé pour l'exercice 2023 s'élève à 1,20 EUR par action, contre 1,15 EUR par action pour l'exercice 2022.

Fincantieri - sur le Mid-Cap - a gagné 0,6 pour cent tandis que Saipem a perdu 1,2 pour cent après avoir annoncé la signature d'un protocole d'accord pour évaluer les opportunités de coopération commerciale et industrielle dans le domaine des véhicules sous-marins autonomes et de l'intégration connexe avec les unités de surface et sous-marines.

Le protocole fait partie des initiatives visant à promouvoir et à développer l'excellence nationale dans le secteur sous-marin, a expliqué la société dans une note.

"L'accord vise à permettre la participation des deux entreprises à des programmes pertinents sur le marché italien et international dans le domaine de la surveillance et du contrôle des infrastructures sous-marines critiques et des activités de sauvetage, grâce à l'utilisation de technologies complémentaires spécifiques de Fincantieri et de Saipem", ont expliqué les entreprises.

BPER Banca - en hausse de 2,8 % - a informé lundi que l'agence de notation S&P Global, à l'issue de son processus d'évaluation, a attribué ses notes d'émetteur à long terme et à court terme à "BBB-" et "A-3" respectivement. Les perspectives pour toutes les notes attribuées sont positives.

Iveco Group a réalisé la meilleure performance, avec une hausse de 3,1 %, bien que le volume de transactions ait été inférieur à la moyenne, avec 2,6 millions d'unités échangées.

Du côté des valeurs moyennes, MutuiOnline Group a augmenté de 5,0 % à 36,45 euros par action, terminant ainsi sa quatrième séance consécutive parmi les haussiers. La société a annoncé mardi un projet de changement de marque institutionnelle, "après une année 2023 clôturée sous le signe d'une forte croissance malgré un environnement de marché défavorable pour les crédits immobiliers", a indiqué la société.

Il sera notamment proposé à la prochaine assemblée des actionnaires de changer le nom de la société en "Moltiply Group Spa".

Coup de pouce également sur El.En, en hausse de 4,0%. JPMorgan Asset Management a réduit sa position courte sur le titre de 1,09% à 0,95%.

Lottomatica - en bas de la liste avec une chute de 5,9% - a repris ses prix dans la zone des EUR11,0960. Gamma Intermediate a achevé le placement de 20 millions d'actions Lottomatica, représentant environ 7,9% du capital social, par le biais d'un placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres. Le prix de vente a été fixé à 10,90 EUR par action pour un montant brut total de 218 millions EUR.

Gamma Intermediate conservera une participation de 57,4 % dans le capital de Lottomatica après la réalisation du placement.

Du côté des petites capitalisations, Fidia a confirmé sa bonne forme depuis la cloche en progressant de 1,6% et en clôturant une troisième séance consécutive de hausse.

Le conseil d'administration de la Centrale del Latte d'Italia - en baisse de 7,6% - a annoncé mardi l'approbation du rapport financier pour l'exercice 2023, qui se clôture par un bénéfice net de l'année de 2,96 millions d'euros, contre un bénéfice net de 154 000 euros l'année précédente.

FILA a perdu 7,6 % après avoir annoncé avoir clôturé l'exercice 2023 avec un chiffre d'affaires consolidé de 779,2 millions d'euros, contre 764,6 millions d'euros au 31 décembre 2022. Le bénéfice net normalisé pour la période s'est élevé à 40,6 millions d'euros, contre 42,8 millions d'euros au 31 décembre 2022.

La société a déclaré qu'elle proposait de distribuer un dividende d'un montant maximum de 6,1 millions d'euros, confirmant le dividende de 0,12 euro par action en 2022.

Parmi les PME, Gentili Mosconi s'est bien comportée, augmentant de 0,8 pour cent à 3,60 EUR par action. La société a annoncé lundi qu'elle avait finalisé l'acquisition de 70 % de Tintoria Comacina, une entreprise historique de la province de Côme. Cette opération est la première acquisition réalisée par Gentili Mosconi et confirme le processus de croissance et d'intégration annoncé il y a un an lors de l'introduction en bourse de la société, visant à créer un pôle central de synergies en internalisant des compétences et des phases cruciales du processus de production.

Estrima a perdu 7,1 %, le cours s'établissant à 0,5260 EUR. La société a annoncé lundi la vente de sa participation dans Birò Hellas à NextCom, précisant qu'elle avait mandaté le PDG pour revoir le plan d'affaires approuvé le 27 septembre.

Ces transactions, a déclaré la société dans une note, "sont nécessaires à la lumière des développements récents et des réactions aux ventes, qui ne tiennent pas compte des prévisions de croissance et indiquent un ralentissement de la demande".

À New York, le Dow Jones était en hausse de 0,6 % à 39 012,27, le Nasdaq a baissé de 0,1 % à 16 088,76 et le S&P 500 a gagné 0,2 % à 5 157,50.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0860 USD contre 1,0873 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2719 USD contre 1,2724 USD lundi soir.

Le baril de Brent valait 86,63 USD contre 87,49 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 154,43 USD l'once contre 2 159,77 USD l'once lundi soir.

Mercredi, la bourse de Tokyo sera fermée pour l'équinoxe de printemps tandis que le calendrier macroéconomique s'ouvrira avec le taux d'intérêt principal de la Chine à 0215 CET, suivi par l'inflation des consommateurs et des producteurs britanniques à 0800 CET.

Les données sur la production industrielle italienne arriveront à 1000 CET, peu après un discours de Christine Lagarde et avant celui de Philippe Lane de la Banque centrale européenne. À 1100 CET, l'espace sera donné à la production de la construction dans la zone euro.

Aux États-Unis, les regards se porteront sur les données hypothécaires, attendues à 1200 CET, et sur les stocks de pétrole brut, à 1530 CET. Mais le catalyseur de la journée sera la décision de la Réserve fédérale, prévue à 19h00 CET.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les comptes de Beewize, Digital Magics, ENAV et LVenture Group sont attendus.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

