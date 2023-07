(Alliance News) - L'indice principal de Milan s'est retourné à la mi-séance lundi, se tournant légèrement à la hausse autour de 27 800 lundi, soutenu principalement par les banques. Les salles de marché attendent les données des principales économies européennes et américaines plus tard dans la semaine pour obtenir des indices supplémentaires sur les tendances futures des taux d'intérêt.

Les inquiétudes concernant l'évolution de l'économie mondiale n'ont probablement pas diminué avec les derniers indices économiques sentix. En fait, l'indice global a enregistré sa cinquième baisse consécutive. La zone euro contribue particulièrement à ce résultat : avec moins 22,5 points, l'indice global agrégé de la zone euro est tombé à son plus bas niveau depuis novembre 2022, marquant la troisième baisse consécutive et manquant clairement les estimations des analystes de Bloomberg.

Dans le même temps, des données plus faibles que prévu sur l'inflation chinoise - avec un chiffre stable en glissement annuel et une déflation mensuelle - ont intensifié les inquiétudes quant à la santé de la deuxième économie mondiale. Plus précisément, les prix à la production chinois ont chuté de 5,4 % en glissement annuel en juin, soit une baisse plus importante que celle de 4,6 % enregistrée le mois précédent et inférieure aux prévisions du marché qui tablaient sur une baisse de 5,0 %.

Il s'agit du neuvième mois consécutif de déflation de la production et de la baisse la plus rapide depuis décembre 2015, dans un contexte d'affaiblissement de la demande et de modération des prix des matières premières.

Ainsi, le FTSE Mib a marqué une hausse de 0,4 % à 27 883,04.

En Europe, le FTSE 100 de Londres affiche une baisse de 0,1 %, le CAC 40 de Paris cède 0,3 %, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Le Mid-Cap est en hausse de 0,1 pour cent à 42 168,58, le Small-Cap dans le vert de 0,1 pour cent à 26 725,33 tandis que l'Italie Growth est dans le vert de 0,1 pour cent à 9 050,18.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, BPER Banca a été bien acheté, affichant un vert de 2,5% avec un nouveau prix à 2,80 EUR.

JP Morgan a réduit son objectif de cours sur FinecoBank à 17,10 EUR contre 18,00 EUR. Le titre s'est échangé dans le vert de 2,5%.

Banco BPM, d'autre part, a progressé de 1,5% à 4,2820 euros après un gain de 2,2% la veille. La banque a annoncé lundi qu'Adolfo Pellegrino avait rejoint l'équipe de direction de la banque en tant que directeur de l'innovation depuis le début du mois de juillet.

Parmi la minorité de vendeurs baissiers, Ferrari a perdu du terrain, reculant de 1,0% avec un nouveau prix à EUR285,40 par action.

Nexi est également en queue de peloton, en baisse de 0,9% après un gain de 1,7% vendredi soir.

Dans le segment des cadets, Reply a baissé de 1,3%, après un gain de 0,8% vendredi soir.

En queue de peloton, Carel Industries marque une baisse de 1,3%, ramenant son cours à 26,85 euros.

Maire Tecnimont - en hausse de 0,9% - a annoncé vendredi qu'elle avait racheté 551.200 actions propres entre le 30 juin et le 6 juillet à un prix moyen pondéré de 3,575 EUR pour une valeur totale de 1,9 million EUR. Avec cette transaction, la société a repris toutes les actions pour servir le plan, qui est donc achevé. Compte tenu des achats, la société détient désormais 1,2 million d'actions propres.

Les achats ont également été nombreux sur Saras, qui a progressé de 2,2 % à 1,2735 EUR par action, prenant ainsi la tête du classement.

Cembre, quant à lui, a progressé de 1,7 % à 30,20 euros par action, après avoir gagné 0,7 % vendredi.

Du côté des SmallCap, Pierrel, en hausse de plus de 13%, s'est positionné vers sa cinquième séance de clôture à la baisse.

Bioera - en hausse de 6,3 % - figure également parmi les meilleures performances, avec un nouveau cours à 0,11 euro.

Les quarts d'heure sont également élevés pour SoftLab, qui progresse de 5,3 % et porte son cours à 1,80 EUR par action.

Dans le segment des PME, High Quality Food a progressé de 7,8 %, avec un cours à 1,24 EUR et un volume de plus de 188 000 actions échangées, par rapport à une moyenne sur trois mois d'environ 23 300.

Eles a augmenté de 4,8 pour cent, suite aux deux sessions haussières précédentes.

Friulchem, en revanche, a chuté de 3,7 %, pour sa quatrième séance de baisse.

Franchetti - également en queue de peloton - a plutôt affiché un moins 3,4 %, prolongeant, si cela se confirme à la clôture, sa tendance baissière de six séances.

À New York, vendredi soir, le Dow a perdu 0,5 %, le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,1 % et le S&P 500 a terminé en baisse de 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0945 USD contre 1,0949 USD vendredi à la clôture des marchés boursiers européens, les divisions persistant au sein de l'Eurotower. L'Allemand Nagel a réitéré sa conviction de la nécessité de nouvelles hausses des taux d'intérêt, tandis que son homologue italien, Ignazio Visco, a suggéré que la BCE pourrait atteindre son objectif d'inflation en maintenant les taux pour une durée déterminée plutôt que de continuer à les augmenter.

La livre sterling, quant à elle, valait 1,2800 USD, contre 1,2830 USD vendredi soir, soit une hausse d'environ 6 % depuis le début de l'année.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 77,94 USD, contre 77,47 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 919,62 USD l'once contre 1 935,50 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier économique de lundi, à 1430 CEST des données sur les permis de construire sont publiées au Canada, tandis qu'à 1600 CEST c'est le tour des ventes en gros aux États-Unis.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

