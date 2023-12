(Alliance News) - Le Mib est repassé au-dessus de la barre des 30 500 points vendredi, les marchés continuant de s'intéresser aux décisions prises par les principales banques centrales après que la Fed a renforcé ses prévisions de réduction des taux d'intérêt pour l'année à venir.

Sur le plan macroéconomique, de nouvelles données ont montré des indices PMI plus faibles que prévu dans la zone euro et en Allemagne, tandis que les données chinoises n'étaient pas non plus encourageantes.

Au niveau national, l'Istat a indiqué qu'en novembre, l'indice national des prix à la consommation avait baissé de 0,5 % en glissement mensuel et augmenté de 0,7 % en glissement annuel, contre 1,7 % le mois précédent.

Le FTSE Mib a ainsi enregistré une hausse de 0,6 %, à 30 537,08.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a baissé de 0,3 %, le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,8 % et le DAX 40 de Francfort a augmenté de 0,6 %.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a gagné 0,6 % à 43 919,76, le Small-Cap a augmenté de 0,8 % à 27 154,01 et l'Italy Growth a augmenté de 0,3 % à 8 088,21.

Sur la liste principale de Piazza Affari, STMicroelectronics se négocie dans le vert 2,9% à EUR46,89 par action. Stifel a réduit son objectif de cours de 60,00 EUR à 55,00 EUR.

Stellantis a bien évolué depuis que la cloche a sonné et a progressé de 2,5% à 21,79 euros, après avoir atteint un nouveau plus haut de 52 semaines à 2,69 euros.

Iveco a également bien progressé, plaçant la barre à plus 2,0 % avec un nouveau cours à 7,37 euros. Le titre est en hausse de plus de 42% depuis le début de l'année 2023.

Le conseil d'administration de TIM - en hausse de 1,2% - a reçu jeudi une mise à jour sur l'avancement de la transaction de cession de Sparkle. Le conseil a décidé à l'unanimité de prolonger jusqu'à fin janvier 2024 le délai accordé à Optics Bidco, une filiale de Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP - ou KKR - pour achever les activités de due diligence et formuler une offre finale.

DiaSorin, de son côté, est en baisse de 3,7 %, ramenant son cours à 93,6 euros, faisant l'objet de prises de bénéfices après son gain de 10 % à la veille de la journée.

Campari est en baisse de 2,2 % à 1,008 euro par action. UBS a réduit son objectif de cours sur le titre à 12,30 euros contre 13,50 euros avec une recommandation "acheter". La société d'apéritifs est entrée en négociations exclusives avec Beam Suntory pour acquérir 100 % de Beam Holding France, qui possède à son tour la marque de cognac Courvoisier. Le prix d'achat fixé est de 1,2 milliard de dollars, soit 1,11 milliard d'euros au taux de change actuel.

Dans la liste des valeurs moyennes, OVS occupe la première place avec une hausse de 5,6 pour cent à 2,2620 euros. La société a déclaré mercredi que les ventes nettes pour les neuf premiers mois de son exercice 2023-2024 ont augmenté à 1,10 milliard d'euros, contre 1,09 milliard d'euros d'une année sur l'autre. La performance des magasins directs a été meilleure que celle des magasins franchisés, qui ont été plus affectés par les conditions météorologiques défavorables, étant donné qu'ils sont principalement des formats pour enfants. L'Ebitda pour la période se terminant le 31 octobre a connu une légère baisse en glissement annuel, passant de 124,1 millions d'euros à 121,5 millions d'euros.

La tendance à l'achat prévaut également sur Ariston Holding, qui gagne 3,2 % après la forte hausse de 9,8 % enregistrée à la veille de la séance.

Antares, quant à lui, a progressé de 1,1%. La société a annoncé jeudi qu'Enrico Broli avait démissionné de son poste de commissaire aux comptes et de président du conseil des commissaires aux comptes de la société pour des raisons de santé. Paolo Belleri, commissaire aux comptes suppléant, a également quitté ses fonctions pour la même raison. M. Broli sera remplacé au sein du conseil des commissaires aux comptes par Ramona Corti, tandis que la présidence de l'organe sera assurée par Giancarlo Germani jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Brunello Cucinelli - en baisse de 0,2 % - a annoncé mercredi qu'il prévoyait de clôturer l'année avec des résultats positifs, cinq jours avant de faire ses débuts sur le FTSE Mib de la bourse italienne. "Après les beaux résultats des neuf mois et la croissance très intéressante en octobre, novembre et la première partie de décembre, nous envisageons pour 2023 une excellente croissance des revenus, entre 22% et 23% aux taux de change actuels - plus de 1,1 milliard d'euros -, augmentant les estimations par rapport aux attentes précédentes de 20 à 22%, avec une marginalité et un profit très importants, dans le cadre de notre idée de croissance polie et de profit sain", a déclaré le fondateur de la marque éponyme, Brunello Cucinelli.

Parmi les quelques contributeurs baissiers, Reply cède 1,0% après un feu vert de 5,9% à la veille de la séance.

Du côté des petites capitalisations, doValue progresse de 3,6% et se négocie à EUR3,46, après un feu vert de 5,9% la veille.

De bons achats également sur Aeffe, qui progresse de 3,5% après une hausse de 0,6% la veille.

FILA - en hausse de 1,0% - a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende extraordinaire de 0,58 euro par action FILA, ordinaire et spéciale.

En queue de peloton, Piquadro abandonne 2,8% à 2,12 euros après une séance stable la veille.

algoWatt, d'autre part, a chuté de 2,3 pour cent, déclarant avoir analysé l'impact possible sur les opérations du groupe de l'état de tension financière accrue, en conséquence directe de la décision d'un créancier financier de suspendre temporairement la facilité d'avance sur facture de la société. Le conseil d'administration a décidé de demander au ministère du Travail, de la Santé et des Politiques sociales l'activation du Fonds extraordinaire d'indemnisation des licenciements temporaires pour tous les sites de l'entreprise pour des raisons de réorganisation et de crise de l'entreprise, mais aussi et surtout pour protéger les revenus des travailleurs et faire face à des répercussions d'une importance sociale particulière.

Parmi les PME, le titre High Quality Food a progressé de 6,2 % pour atteindre 0,77 EUR par action. Jeudi a été publié le classement final de l'appel d'offres "ISMEA INVESTE", pour des interventions financières à des conditions subventionnées et à des conditions de marché. La société a été admise dans la liste finale avec une intervention ISMEA de 2,0 millions d'euros.

H-Farm a grimpé de plus de 14 %, après la modeste hausse de 0,8 % enregistrée à la veille de l'événement.

Cyberoo, quant à lui, a progressé de 3,9 %, lors de sa troisième séance de hausse.

En queue de peloton, Imprendiroma a chuté de 8,1 %, après sa chute de 3,9 % la veille.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a progressé de 0,4 %, le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,2 % et le S&P 500 a gagné 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0961 USD contre 1,0998 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2754 USD contre 1,2669 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent vaut 76,70 USD contre 76,93 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 038,19 USD l'once contre 2 040,15 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend la production industrielle et manufacturière américaine à 1515 CET, suivie à 1545 CET par les services et les PMI manufacturiers.

À 1900 CET, ce sera le tour des données de Baker Hughes, et à 2130 CET, comme d'habitude le vendredi, vient le rapport COT.

