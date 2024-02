(Alliance News) - Le Mib a évolué mercredi à la baisse avec la barre des points sous la barre des 32 600 mercredi, alors que les traders attendent avec impatience les données économiques importantes qui seront publiées cette semaine et gardent un œil sur les développements des entreprises avec les publications régulières des rapports annuels.

Sur le front intérieur, la confiance des consommateurs italiens s'est améliorée en février, tandis que la confiance des entreprises a chuté, a rapporté l'Istat mercredi.

La confiance des consommateurs a augmenté à 97,0 points en février, contre 96,4 points en janvier, tandis que la confiance des entreprises a chuté à 95,8 points, contre 97,9 points le mois précédent.

En conséquence, le FTSE Mib a baissé de 0,4 % pour atteindre 32 591,89.

Le CAC 40 de Paris a baissé de 0,1 pour cent, le DAX 40 de Francfort a baissé de 0,1 pour cent et le FTSE 100 de Londres a baissé de 0,7 pour cent.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap est en baisse de 0,6 pour cent à 45 782,69, le Small-Cap est dans le rouge de 0,5 pour cent à 28 092, et l'Italie Growth est en hausse de 0,2 pour cent à 8 281,80.

Sur le Mib, parmi les pochas haussières se trouve Telecom Italia, qui relève la barre de 1,0 % dans le sillage du gain de la veille, clôturé avec une hausse de 0,6 %.

La meilleure performance est celle d'Unipol, qui a progressé de 1,5%, continuant sur sa lancée de mardi avec une hausse de 0,1%.

Monte dei Paschi di Siena a également connu une bonne session, s'appréciant de 1,1% après deux sessions baissières.

Les ventes sur Saipem, qui a chuté de 1,0 pour cent après avoir clôturé comme le meilleur performer de mardi avec un gain de 4,3 pour cent. Le titre publiera ses résultats financiers plus tard dans la journée, tandis que Citadel Advisors a augmenté sa position courte à 0,50 % contre 0,44 %, tandis que PDR Partners l'a augmentée à 0,82 % contre 0,78 % précédemment.

En queue de peloton, on retrouve Campari, en baisse de 3,1% à 9,53 euros après 2,9% lors de la séance précédente. Barclays, Bernstein et Jefferies ont réduit leurs objectifs de cours sur le titre.

Sur le segment des cadets, Technogym était en baisse de 4,2% à 8,58 euros par action, dans sa troisième séance de baisse.

Ariston Holding, quant à lui, était en baisse de 2,3 %, avec un prix de 5,57 EUR, après un vert de 2,7 % lors de la session précédente.

D'Amico, d'autre part, a pris la première place, avançant de 3,0% avec son prix à 6,30 EUR par action.

Sur le SmallCap, la force sur Centrale del Latte d'Italia, qui a augmenté de 1,4% à EUR2,98 par action, affichant un volume de négociation élevé de plus de 20.000 pièces par rapport à la moyenne quotidienne de trois mois d'environ 4.500.

Sogefi, quant à elle, a progressé de 5,2% à 2,94 euros par action. Le titre - qui manque le détachement du dividende depuis 2013 - sur une base hebdomadaire est en hausse de plus de 53%.

IGD laisse 5,5% sur le parterre. La société a annoncé mardi avoir terminé l'année 2023 avec une perte nette de 81,73 millions d'euros, précisant qu'elle escomptait des variations de juste valeur et des charges financières plus élevées. Pour l'ensemble de l'année, le résultat net récurrent (FFO) s'élève à 55,4 millions d'euros, en baisse de plus de 17 % par rapport à 2022.

Cependant, la société souligne que le résultat est supérieur aux prévisions communiquées au marché en novembre dernier, qui prévoyaient un FFO en fin d'année d'environ 53 millions d'euros.

Pour Beewize, la perte a été de 4,4 % à 0,86 EUR par action, après la baisse de 5,4 % de la séance précédente.

Parmi les PME, CrowdFundme se classe en tête avec une progression de 8,5 pour cent, rebondissant après quatre séances de chandeliers baissiers.

Datrix - le plus performant de la liste - a progressé à deux chiffres, dans sa troisième session haussière avec un vert de près de 11 %.

Giglio.Com, d'autre part, était en baisse de 4,6 pour cent, dans le sillage de la clôture négative de la veille de moins 2,0 pour cent.

Allcore, d'autre part, recule de 1,9 %, bien que la bougie hebdomadaire montre une hausse de 5,3 %.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a cédé 0,3 %, le S&P a progressé de 0,2 % et le Nasdaq a gagné 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0823 USD contre 1,0856 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2654 USD contre 1,2694 USD dans la nuit de mardi à mercredi.

Le baril de Brent valait 83,20 dollars contre 83,27 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 2 028,75 USD l'once contre 2 034,11 USD l'once mardi soir.

Le calendrier de mercredi prévoit la confiance des entreprises et des consommateurs italiens à 1000 CET tandis qu'à 1100 CET ce sera le tour des mêmes données de la zone euro. A 110 CET, une vente aux enchères de bons du Trésor à 5 et 10 ans est prévue en Italie.

À 1300 CET, le rapport sur les prêts hypothécaires américains sera publié tandis qu'à 1430 CET, le chiffre du produit intérieur brut du quatrième trimestre est attendu. À 16h30 CET, le rapport sur les stocks de pétrole brut et l'invenatario de Cushing arriveront, ainsi que le rapport de l'EIA.

Les discours à suivre incluent ceux de Bostic et Williams du FOMC, prévus respectivement à 1800 CET et 1845 CET.

