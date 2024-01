(Alliance News) - La Piazza Affari a continué à baisser vendredi, après la publication des données sur l'inflation en Italie et dans la zone euro et avant les données sur le marché du travail aux Etats-Unis.

L'inflation italienne a continué à ralentir en décembre, terminant l'année en net recul par rapport à l'année précédente, a indiqué l'Istat vendredi.

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,6 % d'une année sur l'autre en décembre, après avoir augmenté de 0,7 % en novembre.

En moyenne, les prix à la consommation ont augmenté de 5,7 % en 2023, contre 8,1 % en 2022. Hors énergie et produits alimentaires frais, les prix à la consommation augmentent de 5,1 % contre 3,8 % un an plus tôt et, hors énergie uniquement, de 5,3 % contre 4,1 % en 2022.

Selon une estimation rapide d'Eurostat publiée vendredi, le taux d'inflation annuel de la zone euro devrait s'élever à 2,9 % en décembre, par rapport au taux de 2,4 % enregistré en novembre, le plus bas depuis plus de deux ans, mais légèrement en dessous du consensus du marché qui était de 3,0 %.

Le FTSE Mib était en baisse de 0,3 % à 30 175,32, le Mid-Cap était en baisse de 1,4 % à 43 257,81, le Small-Cap était en baisse de 1 % à 27 665,38 et l'Italie Growth était en baisse de 0,1 % à 8 290,10.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en baisse de 0,9 % à 7 651,16, le CAC 40 de Paris abandonne 1,1 % à 7 370,28 et le DAX 40 de Francfort perd 0,8 % à 16 481,70.

Leonardo a chuté de 1,0 % à la mi-séance après avoir clôturé en tête hier à la suite d'un relèvement par Bernstein, qui a maintenant une note de "surperformance" sur le titre de la défense, le relevant de sa note précédente de "performance du marché".

Pire encore, Recordati, comme au début, a accentué sa baisse initiale à 2,3 %.

STMicroelectronics et Campari ont également fait piètre figure, dans le rouge de 1,7% et 2,2% respectivement, tandis que Brunello Cucinelli n'a toujours pas brillé, dans le rouge de 2,3%, pour sa troisième semaine dans la liste de la plus forte capitalisation de la Piazza Affari.

Du côté des valeurs moyennes, Saras a payé le prix du baril et a perdu 5,4% à la mi-séance, alors que pas moins de 10,5 millions de pièces ont changé de mains en quelques minutes.

Seco, dans le rouge de 2,9%, et OVS, en baisse de 1,7% à la mi-séance de la dernière séance de la semaine, sont également en recul.

Seul Ariston Holding a tiré son épingle du jeu, en hausse de 2,1 %, avec 430 000 actions échangées. La valeur de l'action est de 6,2150 euros à la mi-journée.

Parmi les petites capitalisations, l'Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna progresse de 1,0% après avoir annoncé avoir définitivement dépassé les niveaux de trafic d'avant la pandémie en 2023 et enregistré la meilleure année de son histoire en atteignant près de 10 millions de passagers.

Dans le détail, l'aéroport a enregistré près de 10 millions de passagers, soit une croissance de 17% par rapport à 2022 et de 6,0% par rapport à 2019.

Après un début d'année encore "tiède", avec des chiffres en hausse par rapport à 2022 mais toujours inférieurs à la même période en 2019, le premier redressement a été enregistré depuis mai, avec le chiffre progressif des passagers dans le domaine positif de 0,5%, même par rapport à l'année dernière sans Covid.

ePrice a chuté de 10% après avoir reçu la deuxième demande de conversion de deux obligations de Negma Group Investment en deux jours.

Les obligations font partie des deux premières tranches - sur un total de 161 obligations - de l'obligation convertible souscrite par Negma et les deux en question ont une valeur totale de 20 000 euros.

Bioera était en hausse de 8,1 %, le titre ayant été réadmis à la négociation après avoir été suspendu pour cause de volatilité excessive au début de la séance.

Parmi les PME cotées à Milan, Vantea SMART a augmenté de 4,6 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait été admise au financement régional des Abruzzes pour le projet WTTM.

L'entreprise recevra une subvention non remboursable de 560 000 euros pour un projet d'une valeur totale de 800 000 euros. Le projet WTTM - Welcome To The Machine porte sur la conception et l'expérimentation d'un cadre de cybersécurité à appliquer aux entreprises du secteur automobile.

Parmi les quelques titres échangés, eVISO a été le plus performant, avec une hausse de 7,2 %, tandis que Fenix Entertainment a été à l'opposé, avec une baisse de 11 %.

En Asie, le Nikkei a clôturé vendredi en hausse de 0,3 % à 33 377,42, le Shanghai Composite a perdu 0,9 % à 2 929,18, et le Hang Seng a cédé 0,7 % à 16 535,33.

À New York, à la clôture de jeudi, le Dow Jones a terminé en légère hausse à 37 440,34, le Nasdaq a perdu 0,6 % à 14 510,30 et le S&P 500 a cédé 0,3 % à 4 688,68.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0909 USD contre 1,0956 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2657 USD contre 1,2790 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 78,13 USD contre 76,74 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 037,97 USD l'once contre 2 044,62 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend, des États-Unis, à 1430 CET, le rapport sur les emplois non agricoles et le taux de chômage. À 1600 CET, ce sera le tour du rapport sur les biens durables ; à 1900 CET, les données de Baker Hughes ; et à 2130 CET, comme d'habitude le vendredi, ce sera le tour du rapport COT.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

