(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont poursuivi leur trajectoire haussière mercredi, l'attention des investisseurs se concentrant sur la conférence de la Banque centrale européenne à Sintra, où les traders se concentreront sur les perspectives futures des taux d'intérêt des dirigeants de la Réserve fédérale, de la BCE, de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre.

Dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la probabilité d'une confirmation des taux lors de la réunion du 26 juillet dans la fourchette 500/525 points de base est de 23 %. La hausse de 25 points de base de l'objectif de 525/550 points de base est plutôt évaluée à 77 %.

Parmi les données nationales, les prix à la consommation en Italie ont augmenté à un rythme beaucoup plus faible en juin que le mois précédent en glissement annuel, selon les estimations préliminaires publiées par l'Istat mercredi. L'inflation annuelle de l'Italie est estimée à 6,4 pour cent en juin, ralentissant de 7,6 pour cent en mai et en dessous de l'estimation de FxStreet de 6,8 pour cent.

Ainsi, le FTSE Mib a progressé de 0,4 % pour atteindre 27 505,99.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a progressé de 0,3 % à 42 079,31, le Small-Cap était juste en dessous du pair à 26 640,85 et l'Italie Growth était dans le vert de 0,2 % à 9 028,33.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,8 %, le FTSE 100 de Londres progresse de 0,5 % et le DAX de Francfort est en hausse de 0,7 %.

Sur l'indice principal de la Piazza Affari, STMicroelectronics - l'une des meilleures performances depuis que la cloche a sonné - a continué à rester dans les quartiers, affichant un gain de 1,8 % après une perte de 1,0 % à la veille de la négociation.

Prysmian, la meilleure performance de la liste, s'est plutôt appréciée de 2,4%, avec un nouveau prix à EUR36.86. après un vert de 3,1% la veille.

Banco BPM a également fait de bons achats, progressant de 0,5% à EUR4,0620, après le vert de 1,7% de la veille. Jefferies a relevé son objectif de cours à 6,50 euros contre 5,70 euros.

Le groupe Iveco, quant à lui, a augmenté de 1,0 %. La société a annoncé mercredi que Francesco Tanzi quittera son poste de directeur financier de la société et occupera un nouveau poste dans un autre secteur industriel d'ici la fin du troisième trimestre de cette année.

Moncler, d'autre part, a chuté de 1,1 pour cent, plaçant son museau pour la huitième session du côté baissier.

Du côté des valeurs moyennes, force est de constater que SOL est en hausse de 2,4 % à 26,10 euros par action.

Caltagirone, quant à lui, a progressé de 2,0 %. Le titre a gagné plus de 30% depuis le début de l'année.

De'Longhi a progressé de 1,5%, se dirigeant vers sa quatrième séance de hausse.

Jefferies a relevé sa recommandation sur Credito Emiliano d'Achat à Tenir, avec un objectif de cours de 8,90 euros.

CIR - stable à EUR 0,37 - a annoncé lundi qu'elle avait racheté ses propres actions ordinaires entre le 19 et le 23 juin pour un total d'environ EUR 229.000.

GVS, quant à lui, a glissé de 9,8% à 4,9420 euros. Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours sur le titre à 4,70 euros contre 4,80 euros.

Du côté des petites capitalisations, Softlab a progressé de 4,4 %, contre 2,2 % la veille.

Aquafil, d'autre part, a progressé de 2,6 % à 3,7050 EUR après avoir chuté de 4,7 % la veille.

d'Amico International Shipping - en baisse de 0,8 % - a annoncé lundi qu'elle avait racheté 100 000 de ses propres actions entre le 19 et le 23 juin, pour un montant total d'environ 363 000 euros.

Bioera, de son côté, a chuté de 3,5 % à 0,1090 euro après un vert de 2,7 % la veille.

Parmi les PME, Comer Industries est en hausse de 3,6% après trois séances de baisse.

Culti Milano, quant à lui, progresse de 3,2%, teinté de vert pour la sixième séance consécutive.

En queue de peloton, H-Farm recule de 3,1% après une perte de 1,7% la veille de la séance. La société a indiqué mardi soir que son conseil d'administration avait décidé de racheter et d'éteindre tous les instruments financiers de capitaux propres émis et souscrits pour un total de 8 millions d'euros par les actionnaires de Cattolica Assicurazioni et E-Farm Srl, le véhicule d'investissement de Riccardo Donadon.

Askoll Eva a chuté de 6,0 % à 0,4530 euro. L'action s'est échangée à environ 54 500, par rapport à une moyenne quotidienne et sur trois mois d'environ 22 200.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,6 pour cent, le S&P a gagné 1,2 pour cent, tandis que le Nasdaq a gagné 1,7 pour cent.

Parmi les marchés asiatiques, le Hang Seng était dans le vert pour 0,2 %, le Shanghai Composite était juste en dessous de la parité, tandis que le Nikkei a clôturé dans le vert pour 1,9 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0952 USD contre 1,0955 USD à la clôture des marchés européens. Selon la Banque centrale européenne, le taux de croissance sur 12 mois de l'agrégat monétaire large M3 est tombé à 1,4 % en mai 2023, contre 1,9 % en avril, avec une moyenne de 1,9 % sur les trois mois précédant mai.

Le taux de croissance sur 12 mois de l'agrégat plus étroit M1 - qui comprend l'argent liquide et les dépôts à vue - était de moins 6,4 % en mai, contre moins 5,2 % en avril.

L'agrégat monétaire M2 a affiché une croissance annuelle de 0,3 % en mai, contre 0,9 % en avril.

La livre, quant à elle, valait 1,2734 USD, contre 1,2745 USD mardi.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 72,678 USD contre 73,28 USD à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 916,21 USD l'once contre 1 915,12 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier de mercredi, à 1330 CEST, des États-Unis, l'accent sera mis sur le rapport du marché hypothécaire tandis qu'à 1530 CEST, il y aura des discours de Ferome Powell de la Fed et Andrew Bailey de la Banque d'Angleterre. À 1630 CEST, le chiffre des stocks de pétrole brut sera publié, ainsi que l'inventaire de Cushing et les stocks hebdomadaires de l'EIA. A 1700 CEST, ce sera le tour du discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE.

