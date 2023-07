(Alliance News) - Le Mib est haussier pour la quatrième séance consécutive, s'échangeant au-dessus du niveau de 28 300, avant les importantes données sur l'inflation américaine, les salles de marché pariant sur un ralentissement de l'inflation américaine qui renforcera les attentes de politiques monétaires moins restrictives à l'avenir.

Par ailleurs, les traders suivront de près les discours des différents responsables de la BCE et de la Réserve fédérale au cours de la journée.

Ainsi, le FTSE Mib était en hausse de 1,0 % à 28 333,36.

Le Mid-Cap est en hausse de 0,4 % à 42 627,49, le Small-Cap est dans le vert de 0,2 % à 26 757,94, et l'Italy Growth est en hausse de 0,1 % à 9 079,75.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 1,0 %, le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,7 %, tandis que le DAX 40 de Francfort a progressé de 0,8 %.

Sur l'indice principal de la Piazza Affari, Stellantis a confirmé sa position dans les quarts supérieurs avec une hausse de 1,8%, se dirigeant vers la quatrième session sur le côté haussier.

Prysmian, d'autre part, a grimpé de 2,0 % à 37,25 euros par action, augmentant ses actifs depuis le début de l'année de plus de 41 %. La société a déclaré avoir signé un accord de niveau de service avec l'opérateur de système de transmission germano-néerlandais TenneT pour fournir des services d'inspection, de maintenance et de réparation à proximité et en mer pour les câbles sous-marins transmettant de l'énergie à haute tension en courant alternatif et continu dans la mer du Nord.

Jefferies a relevé son objectif de cours sur STMicroelectronics de 33,00 EUR à 43,00 EUR. Le titre se négocie dans le vert de 4,2% à 46,24 euros par action, prenant la tête du segment des valeurs sûres.

Banco BPM - en hausse de 1,3% - a annoncé mardi que son conseil d'administration, dans le cadre du projet de développement de l'activité de monnaie électronique avec un PNV supérieur à 2 milliards d'euros, a décidé d'accorder l'exclusivité à FSI SGR Spa, Pay Holding Spa et BCC Pay Spa, après avoir examiné les offres reçues "de la part d'opérateurs leaders du secteur".

Cette exclusivité a pour but de négocier et de définir les termes et les conditions d'un partenariat potentiel dans les secteurs de l'émission et de l'acquisition, avec l'activation simultanée d'une coentreprise, dans le capital de laquelle la banque pourra entrer avec une part significative, lit-on dans la note de la société.

Sur une note négative, Nexi perd 1,4 %, aux prises avec un plan de réduction de la dette qui impliquera la vente d'actifs non stratégiques. Le scénario reste positif après le relèvement de la note de Fitch la semaine dernière, en particulier en ce qui concerne les plans de la BCE pour l'euro numérique. La société souhaite se concentrer sur les systèmes de paiement et est également en course pour acquérir les services de paiement de Banco BPM (à partir de 600 millions d'euros), après avoir confirmé la présence d'un gros client comme Unicredit. Le processus de désendettement est donc fondamental.

Selon les analystes d'Intermonte, la stratégie de Nexi doit être soutenue, cependant "le timing est inconnu, en particulier pour RatePay, dont le modèle économique a été fortement impacté par la hausse des taux et dont la valorisation a chuté en conséquence.

Du côté des valeurs moyennes, la tête de liste est De' Longhi, qui a progressé de 3,2% à 20,62 euros par action, pour sa quatrième séance consécutive de hausse.

Tod's, quant à lui, a augmenté de 2,3% à 43,96 euros par action. Bryan Garnier a relevé sa recommandation sur Tod's à 'Acheter', avec un objectif de cours de 45,00 euros.

Banca Popolare di Sondrio est également à la hausse, avec un plus 1,5% repositionnant le prix à EUR3,8980, le plaçant du côté haussier pour la deuxième fois consécutive.

Tamburi Investment Partners - en hausse de 0,7% - a conclu un club deal avec certains des plus importants family offices italiens pour acquérir une participation supplémentaire de 20% dans Investindesign Spa, une société qui détient une participation de 46,96% dans Italian Design Brands Spa, récemment cotée sur Euronext Milan. L'achat de la participation - pour un montant total de 28,4 millions d'euros - sera effectué par Club Design Srl, une société détenue par TIP lui-même avec une participation de 20 % et par d'autres investisseurs identifiés par TIP, à un prix par action identique à celui de l'acquisition effectuée en mai par TIP.

Sur une note négative, la plus mauvaise performance est celle de Carel Industries, qui marque une baisse de 2,2% avec un nouveau cours à 26,50 euros.

Saras est également dans le rétroviseur, reculant de 2,1% après la baisse de 0,5% de la veille.

Du côté des petites capitalisations, Bialetti est en hausse de 3,2%, avec un cours à 0,2890 euro dans sa deuxième ligne haussière.

Restart progresse également de 7,5% après deux séances de vente.

TXT e-solutions - en hausse de 0,2% - a annoncé mardi soir la signature d'un accord pour l'acquisition des actifs appartenant à l'activité Embedded Graphics de Presagis Canada Inc, Presagis Europe SAS et Presagis USA Inc, filiales de CAE Inc, l'une des plus grandes entreprises canadiennes et un leader dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense.

Softlab a suivi la liste avec 3,6 pour cent et un nouveau prix de 1,61 EUR par action, et a baissé de plus de 15 pour cent sur la semaine.

Parmi les PME, d'autre part, Ediliziacrobatica a progressé de 5,% à 16,70 euros. La société a indiqué mercredi qu'au premier semestre 2023, le nombre de nouveaux contrats clients avait augmenté de 50 % par rapport à 2022. "C'est un résultat exceptionnel qui démontre une grande force commerciale, malgré le blocage du bénéfice de la cession de crédit", a précisé la société dans une note.

Alfonsino, quant à lui, a progressé de 8,5 % à 0,77 euro par action, reprenant des couleurs après trois séances de baisse.

Fope - en hausse de 3,1 % - a déclaré mercredi que le premier semestre 2023 s'est terminé avec des revenus nets consolidés de 34,7 millions d'euros, en hausse de 7,0 millions d'euros, soit 25 %, par rapport aux revenus nets consolidés du premier semestre 2022.

Le conseil d'administration de Franchetti - en baisse de 1,1 % - a annoncé mercredi avoir remporté 2,9 millions d'euros de nouvelles commandes au deuxième trimestre 2023. Le carnet de commandes du groupe au 30 juin 2023 s'élève à environ 24 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 20 % par rapport au chiffre de décembre dernier, ce qui permet d'étendre la visibilité sur les revenus à l'exercice 2025.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,9 pour cent, le Nasdaq a progressé de 0,6 pour cent, tandis que le S&P 500 a terminé en hausse de 0,7 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,1027 USD contre 1,0991 USD à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2927 USD contre 1,2896 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 79,62 dollars contre 79,34 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 1 938,79 USD l'once contre 1 937,55 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, il y aura une vente aux enchères de BOT à 12 mois à 1110 CEST en Italie.

Comme d'habitude, à 1300 CEST, ce sera le tour des hypothèques en provenance des États-Unis.

Dans l'après-midi, toujours en provenance d'outre-mer, les données sur l'inflation américaine pour le mois de juin arriveront à 1430 CEST.

