(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont ouvert en hausse mardi, lors d'une journée riche en événements macroéconomiques, avant les données sur l'inflation italienne, le PIB et l'emploi de la zone euro, et l'indice ZEW du sentiment sur l'économie allemande.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le rouge de 0,2 pour cent à 27 199,68, le Mid-Cap était en baisse de 0,4 pour cent à 43 024,62, le Small-Cap était en baisse de 0,8 pour cent à 27 837,57 et l'Italie Growth était dans le vert de 0,2 pour cent à 9 130,68.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en baisse de 0,3 pour cent, le DAX de Francfort est en baisse de 0,2 pour cent, et le FTSE 100 de Londres est dans le vert fractionné.

Sur le plan macroéconomique, la croissance de la production industrielle et des ventes au détail en Chine en avril s'est accélérée, bien qu'à un rythme plus lent que prévu. Le Bureau national des statistiques a déclaré que la production industrielle a augmenté de 5,6 % en glissement annuel en avril, plus rapidement que les 3,9 % du mois de mars. Cependant, ce chiffre est inférieur au consensus du marché de 11 %, tel que cité par FXStreet.

Les données de mardi viennent s'ajouter aux données économiques de la semaine dernière, qui ont dépeint une image plus faible de la reprise économique de la Chine.

En Italie, sur le Mib, STMicroelectronics et Interpump ont tous deux augmenté de 1,5 pour cent.

Cette dernière a rapporté lundi que son conseil d'administration avait approuvé ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023, faisant état de bénéfices en hausse à 86,0 millions d'euros, contre 66,1 millions d'euros. Les revenus ont également augmenté à 592,3 millions d'euros, contre 488,7 millions d'euros au premier trimestre 2022. Dans le détail des segments opérationnels du groupe, la division Oil a enregistré une croissance de 22%, tandis que la division Water a progressé d'environ 18%.

Les Utilities se sont également bien comportées, avec Enel et Hera en hausse de 0,8%.

Telecom Italia a baissé de 5,2 %. Cassa Depositi e Prestiti et Macquarie ne soumettront pas d'offre améliorée pour le réseau de TIM, laissant KKR comme seul soumissionnaire, selon des sources proches des deux sociétés rapportées par Bloomberg News.

CDP et Macquarie, qui avaient proposé 19,3 milliards d'euros pour le réseau de TIM, n'ont pas encore pris de décision officielle. Selon certains analystes, le retrait de CDP ouvrirait la voie à une offre conjointe entre CDP, Macquarie et KKR, mais le groupe australien ne semble pas vouloir soumettre une offre avec KKR.

Selon des sources proches du dossier, CDP et Macquarie considèrent que leur dernière offre pour le réseau est équitable et ne pensent pas que l'actif le plus convoité de TIM puisse valoir plus que cela.

Sur le Mid-Cap, Tamburi Investment Partners - dans le rouge de 0,2% - a approuvé lundi son rapport intermédiaire consolidé pour les trois mois clos le 31 mars, ayant clôturé les trois premiers mois avec un bénéfice pro forma de 19,6 millions d'euros, contre 3,3 millions d'euros de bénéfice à périmètre constant au 31 mars 2022.

Les capitaux propres consolidés au 31 mars 2023 s'élèvent à environ 1,26 milliard d'euros, contre 1,17 milliard d'euros au 31 décembre 2022.

Le conseil d'administration de GVS - dans le vert à hauteur de 0,2 % - a approuvé le rapport intermédiaire au 31 mars 2023 faisant état d'un chiffre d'affaires en hausse de 28 % à 104,0 millions d'euros contre 81,1 millions d'euros au 1er trimestre 2022, grâce à la contribution des dernières acquisitions réalisées au cours de l'année précédente des groupes STT et Haemotronic. Le bénéfice net s'élève à 2,5 millions d'euros, contre 13,0 millions d'euros au même trimestre de 2022.

Le conseil d'administration d'El.En. - dans le rouge de 0,1 pour cent - a approuvé lundi le rapport intermédiaire pour les trois mois clos le 31 mars 2023, avec un bénéfice avant impôt affichant un solde positif de 16,6 millions d'euros, en baisse de 5,3 pour cent par rapport aux 17,5 millions d'euros du 31 mars 2022.

Les ventes consolidées se sont élevées à 161,4 millions d'euros, contre 144,4 millions d'euros au premier trimestre 2022.

MARR a cédé 1,6 pour cent. Vendredi, elle a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires total consolidé de 426,6 millions d'euros au premier trimestre de l'année, contre 325,8 millions d'euros au 31 mars 2022. Le bénéfice s'est élevé à 1,5 million d'euros, contre une perte de 2,9 millions d'euros en 2022.

Cembre reste stable après de bons résultats au premier trimestre. La société a publié un bénéfice de 10,9 millions d'euros, en hausse de 32% par rapport aux 8,2 millions d'euros du T1 2023. Le chiffre d'affaires s'élève à 57,8 millions d'euros, en hausse de 19% par rapport aux 48,6 millions d'euros du T1 2022.

Du côté des petites capitalisations, Eurotech - dans le vert de 4,5% - a déclaré avoir approuvé des revenus consolidés de 24,9 millions d'euros contre 17,4 millions d'euros au 31 mars 2022, en hausse de 46%.

Le bénéfice s'est élevé à 100 000 euros, contre une perte de 2,4 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Class Editori a grimpé de 25%, après avoir publié un chiffre d'affaires de 19,6 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 13% par rapport à l'année précédente.

Cette amélioration est attribuable au développement du secteur numérique et aux activités de Gambero Rosso Spa, ainsi qu'à la reprise partielle des ventes de publicité par rapport à la même période en 2022.

Le conseil d'administration d'Esprinet - qui vend environ 19 % - a annoncé qu'il avait approuvé les informations périodiques complémentaires au 31 mars, qui montrent des revenus provenant de contrats avec des clients au premier trimestre de 1,01 milliard d'euros, en baisse de 11 % par rapport à 1,13 milliard d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Le bénéfice net pour la période est de 5,9 millions d'euros, en baisse de 41 % par rapport aux 10,1 millions d'euros enregistrés au 31 mars 2022. Le résultat net par action est de 0,12 EUR, en baisse de 40 % par rapport à 0,10 EUR en 2022.

Parmi les PME, ReeVo - qui n'est pas encore cotée - a annoncé mardi que Nebula Aurea BidCo Spa a lancé une offre publique d'achat pour acquérir la totalité du capital de ReeVo et visant à retirer les actions de la Piazza Affari.

L'offre sera de 17,60 euros par action, soit une prime de 21% par rapport à la clôture d'hier (14,57 euros), pour une contre-valeur totale en cas d'adhésion totale à l'OPA de 86,7 millions d'euros.

OSAI Automation System - qui n'est pas encore cotée en bourse - a annoncé qu'elle avait obtenu un contrat d'un client multinational bien établi, un acteur industriel stratégique dans le secteur automobile, pour un projet important d'une valeur totale de 6,8 millions d'euros pour une ligne d'assemblage et d'essai pour un constructeur automobile européen de premier plan.

Renergetica n'est pas encore cotée, mais a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 2,5 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros l'année précédente, et d'une valeur de production de 10,9 millions d'euros, contre 11,9 millions d'euros en 2021.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,7 % à 29 842,99, le Shanghai Composite a baissé de 0,6 % à 3 290,99 et le Hang Seng a baissé de 0,1 % à 19 945,71.

À New York, le Dow Jones a baissé de 0,1 % à 33 348,60, le Nasdaq a augmenté de 0,7 % à 12 365,21 et le S&P 500 a progressé de 0,3 % à 4 136,28.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0880 USD contre 1,0874 USD à la clôture de lundi. La livre, quant à elle, vaut 1,2497 USD contre 1,2523 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 75,14 USD, inchangé par rapport à lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 012,65 USD l'once contre 2 017,44 USD l'once à la clôture des marchés européens lundi.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, à 1000 CEST, le chiffre de l'inflation italienne est attendu, tandis qu'une heure plus tard, les chiffres du PIB et de la balance commerciale de la zone euro arrivent.

À 1430 CEST, les ventes au détail seront publiées aux États-Unis, tandis qu'à 1515 CEST, le chiffre de la production industrielle est attendu, suivi 45 minutes plus tard par celui de la production manufacturière.

À 1600 CEST, un discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE, est prévu, tandis qu'à 2230 CEST, en provenance des États-Unis, le chiffre hebdomadaire des stocks de pétrole sera publié.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats de Beewize, Circle et Innovatec sont attendus.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.