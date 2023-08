(Alliance News) - L'indice Mib a franchi vendredi à la baisse la résistance des 28 400 points, suivant les tendances également baissières des autres marchés boursiers européens, alors que les inquiétudes concernant les perspectives économiques, en particulier en Chine, ont conduit les salles de marché à adopter une approche prudente.

Sur le plan intérieur, l'Istat a estimé en juin une augmentation cyclique modérée des exportations de 0,4 % et une diminution des importations de 3,3 %. La balance commerciale estimée pour juin 2023 est un excédent de 7,71 milliards d'euros, contre un déficit de 2,51 milliards d'euros en juin 2022. Les chiffres ont été publiés vendredi.

Le déficit énergétique de 3,88 milliards d'euros est en net recul par rapport à l'année précédente, où il s'élevait à 9,33 milliards d'euros, tandis que l'excédent des échanges non énergétiques passe de 6,82 milliards d'euros en juin 2022 à 11,6 milliards d'euros en juin 2023.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le rouge de 0,5 % à 28 445,14, le Mid-Cap cède 0,1 % à 42 090,51, le Small-Cap est dans le rouge de 0,1 % à 26 910,15 et l'Italie Growth cède 0,1 % à 8 909,46.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a baissé de 1 %, le CAC 40 de Paris de 0,7 % et le DAX 40 de Francfort de 0,4 %.

Sur l'indice principal de la Piazza Affari, DiaSorin est en baisse de 3,5 % à 91,60 EUR par action, après deux séances positives.

Stellantis, d'autre part, recule de 2,6% après 0,3% à la veille de la négociation.

Unipol a baissé de 1,1% après avoir annoncé vendredi matin qu'elle avait approuvé les résultats consolidés au 30 juin, faisant état d'un semestre clôturé avec un bénéfice consolidé de 517 millions d'euros, en baisse de plus de 24% par rapport au bénéfice net consolidé de 684 millions d'euros enregistré au cours de la même période l'année dernière, selon les normes comptables précédentes et sur lequel se sont reflétés des éléments extraordinaires d'environ 279 millions d'euros liés à la consolidation au prorata du résultat de BPER Banca. Le chiffre pour le premier semestre 2022, a expliqué la société, retraité à des fins de comparaison en application des nouvelles normes, était de 433 millions d'euros.

Telecom Italia, de son côté, a augmenté de 4,4%, alors que les négociations entre le fonds KKR et le Trésor pour l'achat de Netco se sont intensifiées. Comme l'explique Francesco Bonazzi dans Alliance News, "la date importante dans le dossier, jusqu'à hier, était le 30 septembre, date à laquelle le fonds KKR doit présenter son offre ferme pour le réseau Telecom. Une offre dont la valeur se situe entre 21 et 23 milliards d'euros, en fonction de l'évolution de certains actifs. Mais tous les regards sont désormais tournés vers la prochaine réunion du Conseil des ministres, prévue le 28 août, date à laquelle le gouvernement reprendra ses travaux après la pause estivale.

"Des indiscrétions non démenties par l'exécutif parlent d'un accord à quatre entre le ministère de l'économie, la Cassa Depositi e Prestiti (qui détient 10% de Telecom Italia), F2i et KKR. Une étape formelle au Palazzo Chigi est évidemment nécessaire pour officialiser l'entrée du Trésor. Toujours fin août, en parallèle, le fonds américain devrait signer des lignes de crédit avec un pool de 10 banques (dont certaines sont également créancières de TIM) pour un montant d'environ 10,5 milliards d'euros", précise l'éditorialiste d'Alliance News.

Saipem a pris la tête de la liste, avec une hausse de 4,3% et une troisième séance de hausse.

Du côté des valeurs moyennes, Mutuionline a chuté de 3,7 %, après la baisse de 6,0 % de la veille.

Seco, d'autre part, a chuté de 2,0%, perdant du terrain après deux sessions dans le vert.

Cementir Holding était également en queue de peloton, perdant 1,4 % après deux séances de hausse.

Force sur Salcef, qui a progressé de 2,1%. A noter que le titre a augmenté sa valeur boursière de plus de 38% depuis le début de l'année.

Sesa, d'autre part, a progressé de 1,5%, répétant le feu vert de la veille clôturée avec une plus-value de 1,9%.

Dans le segment des petites capitalisations, Fidia a progressé de 4,5% à EUR 1,28 après deux séances de baisse.

Servizi Italia - stable à 1,35 EUR - a annoncé jeudi qu'elle avait terminé le premier semestre de l'année avec des revenus et des bénéfices en hausse par rapport à l'année précédente. Les revenus de la société ont augmenté à 143,8 millions d'euros, contre 134,0 millions d'euros au premier semestre 2022. Les revenus des services de salles d'eau - qui représentent 74,9 % des revenus du groupe en termes absolus - ont augmenté à 107,7 millions d'euros contre 101,8 millions d'euros au cours des six premiers mois de 2022, soutenus par une croissance robuste des salles d'eau en Italie.

Esprinet, en revanche, a reculé de 2,9%, après le feu vert de 2,1% la veille.

Parmi les PME, Cofle a gagné 5,7% après deux séances dans le rouge.

Deodato.Gallery, quant à lui, grimpe de 5,2%, après deux séances dans le rouge.

Ecosuntek est en baisse de 0,8% après avoir annoncé mercredi soir qu'Eco Trade, filiale à 63,4%, a signé le 31 juillet deux accords préliminaires prévoyant l'achat des participations détenues dans + Energia Spa par Paolo Marinangeli à hauteur de 17,90% et par Soni Mar Srl à hauteur de 26,875% pour une part totale d'environ 45%. L'achat prévoit un prix total d'environ 21,3 millions d'euros à payer à la clôture, prévue pour la fin du mois d'octobre 2023. Mercredi, une somme d'un peu moins de 1,3 million d'euros a été versée à titre d'acompte.

Ecomembrane a également été à la traîne, chutant de 4,1 % après trois séances dans le vert.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,2 % à 35 176,15, le Nasdaq en hausse de 0,2 % à 13 737,99, tandis que le S&P 500 a terminé juste au-dessus du pair à 4 468,83.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,8 % à 32 473,65, le Shanghai Composite dans le rouge de 2,0 % à 3 189,25 et le Hang Seng a terminé dans le rouge de 0,9 % à 19 075,19.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0978 USD contre 1,1018 USD à la clôture des actions européennes, tandis que la livre valait 1,2696 USD contre 1,2732 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 86,18 USD contre 87,28 USD à la clôture de la nuit dernière. L'or, quant à lui, s'échange à 1 917,40 USD l'once contre 1 918,59 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier économique de vendredi comprend, des États-Unis, à 1430 CEST, l'espace pour l'indice des prix à la production ; à 1900 CEST, les données sur les plates-formes de forage Baker Hughes arriveront et, comme d'habitude le vendredi, à 2230 CEST, le rapport COT.

Aucun événement n'est prévu dans le calendrier des entreprises.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.