(Alliance News) - Jeudi, les principaux marchés boursiers européens ont continué à s'affronter, le Mib récupérant ses pertes et se situant au seuil de parité tandis que le FTSE 100 est resté le seul marché dans le noir.

Ainsi, le FTSE Mib est sur le seuil de parité à 28 481,76, le Mid-Cap cède 0,5 % à 40 873,63, le Small-Cap est dans le rouge de 0,2 % à 26 609,61, tandis que le Growth italien est dans le rouge de 0,1 % à 8 660,36.

En Europe, le CAC 40 à Paris est dans le rouge de 0,1 %, tout comme le DAX 40 à Francfort, tandis que le FTSE 100 à Londres est dans le vert de 0,7 %.

Sur la Piazza Affari, Hera prend la tête et progresse de 2,0%, entraînant le secteur de l'énergie avec A2A dans le vert de 1,3% et Enel en hausse de 1,0% pour clôturer le podium.

Le Groupe Iveco - dans le vert de 0,4% - a annoncé mercredi qu'Anna Tanganelli assumera le rôle de directeur financier à partir du 1er décembre, succédant à Francesco Tanzi qui a été directeur financier pendant la scission du Groupe Iveco et sa première année et demie en tant qu'entreprise indépendante.

Tanganelli quittera son poste chez Iren, qui est dans le vert de 2,5% sur le Mid, qui a annoncé que Giovanni Gazza sera le nouveau directeur financier de la société à partir du 1er décembre.

Le reste de la galaxie Agnelli s'est négocié de manière mitigée, avec Stellantis dans le rouge de 0,8%, CNH Industrial dans le vert fractionné et Ferrari en baisse de 0,1%.

Du côté des valeurs moyennes, Webuild - dans le rouge de 0,8% - a fait état jeudi d'une croissance en Australie, premier marché extérieur du groupe, avec 7,3 milliards d'euros de commandes remportées et en cours de finalisation dans le pays au cours des huit premiers mois de 2023, ce qui porte le carnet de commandes du groupe en Australie à 13,3 milliards d'euros.

Sur cette base, Webuild atteint un chiffre de 21 milliards d'euros de commandes acquises et en cours de finalisation dans les huit premiers mois de 2023, portant le carnet de commandes du groupe à un potentiel de plus de 68 milliards d'euros.

Salcef Group est stable à 22,85 euros par action. Mercredi matin, il a indiqué que les sociétés du groupe ont récemment signé des contrats d'une valeur totale de 105 millions d'euros avec des clients nationaux.

El.En. a baissé de 2,3% après avoir annoncé mardi soir un chiffre d'affaires consolidé de 345,6 millions d'euros au 30 juin, en hausse de 6,0% par rapport aux 326,9 millions d'euros au 30 juin 2022. Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 25,8 millions d'euros, en baisse de 9,3% par rapport aux 28,4 millions d'euros du premier semestre 2022.

Tamburi Investment Partners progresse de 1,2% après avoir publié un bénéfice semestriel pro forma au niveau consolidé de 64,7 millions d'euros, en forte hausse par rapport aux 24,2 millions d'euros enregistrés à la même période l'année dernière.

Maire Tecnimont - dans le rouge de 6,3% - a déclaré mardi que son conseil d'administration avait approuvé l'émission d'une obligation non convertible de premier rang non garantie liée au développement durable avec un montant principal à taux fixe et non noté compris entre 120 et 200 millions d'euros.

Seco est dans le rouge de 2,0% après que ses résultats semestriels aient montré un bénéfice de 10,0 millions d'euros, en hausse par rapport aux 6,8 millions d'euros de la même période l'année dernière.

Le bénéfice net ajusté est passé de 8,6 millions d'euros à 12,6 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 46%.

Brembo est en baisse de 0,5 %. SGL Carbon et Brembo ont convenu d'augmenter la capacité de production de la coentreprise Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes, a annoncé Brembo dans un communiqué mardi.

Les deux entreprises, ainsi que BSCCB elle-même, ont défini le projet qui conduira la JV à investir environ 150 millions d'euros jusqu'en 2027 pour augmenter les activités de production de plus de 70% sur ses sites de Meitingen, en Allemagne, et de Stezzano, en Italie.

Du côté des petites capitalisations, Mondo TV - dans le rouge de 3,7 % - a déclaré avoir clôturé le premier semestre de l'année avec une perte nette attribuable au groupe d'environ 1,2 million d'euros, contre un bénéfice d'environ 4,3 millions d'euros au premier semestre 2022, et contre une perte d'environ 69 millions d'euros au 31 décembre 2022.

La valeur de la production s'élève à environ 4,6 millions EUR, en baisse de 76 % par rapport aux 19,1 millions EUR du premier semestre 2022, principalement en raison de la baisse des ventes déjà prévues dans le nouveau plan d'affaires et de la sortie de Mondo TV Studios.

SAES Getters est en baisse de 0,3 %. La société a publié un chiffre d'affaires consolidé semestriel de 122,3 millions d'euros, en hausse de 1,7 % par rapport aux 120,2 millions d'euros du premier semestre 2022.

Le bénéfice brut consolidé s'est élevé à 53,5 millions d'euros, en hausse de 0,5 % par rapport aux 53,2 millions d'euros au 30 juin 2022

Par ailleurs, la société a reçu un avis favorable de la Federal Trade Commission concernant l'opération de cession de l'activité Nitinol pour applications médicales à la société américaine Resonetics.

Le conseil d'administration de Caleffi - dans le rouge de 2,8% - a annoncé mercredi que la société a enregistré un bénéfice de 200 000 euros pour le premier semestre, contre 700 000 euros pour la même période en 2022.

Au 30 juin, le chiffre d'affaires s'élevait à 27,1 millions d'euros, contre 25,3 millions d'euros un an plus tôt.

Parmi les PME, Franchetti - dans le rouge de 0,5 pour cent - a déclaré un bénéfice net de 171 268 euros pour le premier semestre, contre 148 690 euros pour la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires au 30 juin est passé de 1,4 million d'euros à 2,2 millions d'euros, soit une hausse de 55 % par rapport à l'année précédente.

Finanza.tech a chuté de 1,3 %. La société a approuvé mardi son rapport semestriel pour les six mois au 30 juin, qui a montré une forte tendance à la croissance, avec un bénéfice net à trois chiffres de 804 464 euros, contre 330 588 euros au premier semestre 2022.

En Asie, le Nikkei a cédé 0,2 pour cent à 32 706,52, le Hang Seng a clôturé dans le vert par 0,2 pour cent 18 047,92, tandis que le Shanghai Composite a augmenté de 0,1 pour cent à 3 126,55.

À New York, mercredi, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,2 pour cent à 34 575,53, le S&P a terminé en hausse de 0,1 pour cent à 4 467,44, tandis que le Nasdaq a clôturé dans le vert de 0,3 pour cent à 13 813,59.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0730 USD contre 1,0743 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2485 USD contre 1,2499 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 92,39 USD contre 92,14 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 927,75 USD l'once contre 1 935,05 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de jeudi, à 1415 CEST, ce sera le tour de la BCE avec des déclarations de politique monétaire et des décisions sur les taux d'intérêt. A 1430 CEST, il y aura une conférence de presse.

Outre-mer, à 1430 CEST, il y aura des données sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis, l'indice des prix à la production et les ventes au détail.

