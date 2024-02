(Alliance News) - Vendredi, le FTSE Mib a poursuivi la tendance haussière observée depuis la sonnerie de la cloche, atteignant un sommet inégalé depuis 2008, alimenté par l'optimisme des traders qui ont digéré les récentes mises à jour des entreprises et par la Piazza Affari qui a tenté d'atteindre la marque des 32 000.

Sur le front de la politique monétaire, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré cette semaine qu'en dépit des progrès réalisés dans la lutte contre l'inflation, il n'était pas prêt à appeler à une réduction des taux d'intérêt en raison des risques persistants. Austan Goolsbee, de la Fed de Chicago, a quant à lui déclaré que la banque centrale devrait se garder d'attendre trop longtemps avant de réduire ses taux.

Ainsi, le FTSE Mib était vert de 0,5 pour cent à 31 864,00, se dirigeant vers une troisième session haussière.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,9 %, le DAX 40 de Francfort de 0,8 % et le CAC 40 de Paris de 0,7 %.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a augmenté de 0,8 % à 45 560,55, le Small-Cap a grimpé de 0,4 % à 27 614,25 et l'Italie Growth s'est maintenue juste au-dessus du pair à 8 124,28.

Sur le Mib, Unipol - en hausse de 16% - a déclaré vendredi que son bénéfice avait augmenté à 1,33 milliard d'euros en 2023, contre 866 millions d'euros un an plus tôt. Suite aux bons chiffres de 2023, la société a décidé d'augmenter son dividende à 0,38 euro, contre 0,37 euro l'année précédente. Le conseil d'administration d'Unipol a approuvé la fusion d'UnipolSai - et d'autres filiales - et a lancé une offre publique d'achat sur cette dernière au prix de 2,70 euros par action.

STMicroelectronics a progressé de 1,9 %, dans sa troisième séance de hausse.

Tenaris a progressé de 0,8 % à 15,08 euros par action, après une hausse de 1,5 % la veille.

Stellantis a également bien progressé, avançant de 0,5 pour cent et actualisant un nouveau record de 52 semaines à 24,17 euros par action.

Le conseil d'administration d'Eni - en baisse de 1,9 pour cent - a annoncé vendredi qu'il avait approuvé les résultats consolidés pour l'année et le quatrième trimestre 2023, qui ont clôturé avec un bénéfice net de 4,75 milliards d'euros, contre 13,89 milliards d'euros l'année précédente.

Du côté des valeurs moyennes, la meilleure performance est celle d'UnipolSai, qui progresse de plus de 11%. Le conseil d'administration a annoncé qu'il avait analysé les résultats préliminaires de l'exercice 2023, qui s'est clôturé par un bénéfice net consolidé de 766 millions d'euros, contre 651 millions d'euros l'année précédente. Le conseil d'administration propose donc la distribution d'un dividende en légère hausse, passant de 0,16 EUR en 2022 à 0,165 EUR.

Unlimited Bank, quant à elle, a progressé de 3,3 % pour atteindre 5,02 EUR par action, après un repli de 0,6 % à la veille.

Salvatore Ferragamo a progressé de 2,0 % à 12,94 euros, sa troisième séance de hausse.

Fincantieri - en hausse de 1,0% - a annoncé jeudi qu'il avait finalisé l'acquisition de la totalité du capital de Remazel Engineering Spa auprès d'Advanced Technology Industrial SA. Comme indiqué précédemment, la contrepartie payée pour 100% du capital était de 65 millions d'euros.

Sanlorenzo, d'autre part, a baissé de 1,8 pour cent à 43,30 EUR par action, après une ligne rouge de 2,9 pour cent à la veille de la transaction.

Parmi les perdants, on trouve Saras, qui a baissé de 0,8 % à 1,73 EUR par action après deux séances de hausse.

Dans l'espace des petites capitalisations, Landi Renzo est en hausse de 4,8% avec un nouveau prix de 0,44 EUR, faisant écho au vert de 3,7% de la veille.

Alkemy est en hausse de 2,7%, avec un prix de 10,50 euros après une baisse de 6,1% la veille.

SIT, d'autre part, est en baisse de 3,6 % à 2,38 euros par action, après une baisse de 4,6 % la veille.

Fidia, pour sa part, perd 2,7 % à 0,3130 EUR par action, après une perte de 3,2 % la veille.

Parmi les PME, Bellini Nautica est en hausse de 14%, ressortant la tête après trois séances dans le rouge mais entrant dans la volatilité.

H-Farm est en hausse de 3,1%, avec un cours à 0,1155 EUR après 6,3% dans le rouge la veille.

Farmacosmo - en hausse de 1,0% - a annoncé jeudi soir que la clôture avec G&Ph Holding S.r.l. et Innovation Pharma S.p.A. avait été finalisée pour la vente de la participation de la société dans cette dernière et l'achat simultané d'une participation de 67% dans Farmacia De Leo S.r.l..

Leone Film Group - en hausse de 2,8% - a déclaré jeudi que les revenus en 2023 s'élevaient à 85,5 millions d'euros, en hausse de 52% par rapport à 56,2 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Parmi les quelques perdants, Trendevice a perdu 5,2% à 0,2540 EUR.

À New York, le Dow Jones a progressé de 0,9 %, le Nasdaq de 0,3 % et le S&P 500 de 0,6 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0767 USD contre 1,0760 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2589 USD contre 1,2576 USD jeudi soir.

Le baril de Brent valait 81,97 dollars contre 82,96 dollars à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 006,00 USD l'once contre 2 012,50 USD l'once hier soir.

Le calendrier de vendredi prévoit des données sur les permis de construire aux États-Unis et l'indice principal des prix à la production aux États-Unis à 1430 CET.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

