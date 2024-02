(Alliance News) - La Piazza Affari a ouvert la séance de mercredi en légère baisse, les investisseurs digérant les données sur l'inflation américaine et britannique et attendant le produit intérieur brut de la zone euro.

Le taux d'inflation annuel au Royaume-Uni est resté stable le mois dernier, en deçà des attentes d'une accélération, comme l'ont montré les chiffres officiels publiés mercredi.

Selon l'Office des statistiques nationales, le taux d'inflation annuel des prix à la consommation est resté stable à 4,0 pour cent en janvier, le niveau auquel il se situait en décembre.

Selon le consensus cité par FXStreet, il était attendu à 4,2 pour cent.

En janvier, les prix à la consommation ont baissé de 0,6 % par rapport à décembre. Selon FXStreet, ils étaient attendus à un rythme mensuel plus faible de 0,3 %. En décembre, les prix avaient augmenté de 0,4 % par rapport à novembre.

Le FTSE Mib a ouvert en baisse de 0,1 % à 31 115,51, le Mid-Cap était en légère hausse à 45 119,28, le Small-Cap a augmenté de 0,1 % à 27 459,04, et l'Italie Growth a cédé 0,1 % à 8 086,03.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était en hausse de 0,5 % à 7 551,66, le CAC 40 de Paris a baissé de 0,1 % à 7 617,81 et le DAX 40 de Francfort était juste en dessous du pair à 16 875,38.

Sur le Mib, Leonardo a ouvert en hausse et a mené les gains de la Piazza Affari, avec une augmentation de 3,7 % qui a amené les actions juste en dessous de 18 euros.

Nexi, en hausse de 2,2 %, et Brunello Cucinelli, qui a gagné 1,4 %, ont également tiré leur épingle du jeu.

De l'autre côté du panier de la plus haute capitalisation de Milan, Campari a cédé 1,0% et s'est déplacé vers le bas, tandis que les nouvelles de la reprise de la production en Australie après l'accident de janvier n'ont pas aidé Saipem, maintenant en baisse de 0,8%.

Du côté des valeurs moyennes, Industrie De Nora a ouvert en hausse de 1,0% peu après avoir annoncé qu'elle avait clôturé l'année 2023 avec des revenus de 856 millions d'euros, en hausse par rapport aux 853 millions d'euros de l'année précédente.

Cela reflète principalement la croissance rapportée par le segment d'activité Transition énergétique de 140% en glissement annuel, qui a plus que triplé le GW de technologies réalisées, la croissance de la ligne de produits Systèmes de technologies de l'eau de 17% et la stabilité substantielle du segment d'activité Technologies des électrodes - en hausse de 2% à taux de change constants -, qui a plus que compensé la normalisation de la ligne Piscines.

Le bénéfice net est passé de 90 millions d'euros à 230 millions d'euros et cette évolution reflète principalement un revenu total non récurrent de 133 millions d'euros, lié à la cotation de l'entreprise associée thyssenkrupp nucera à la Bourse de Francfort et, en particulier, à la réduction de la participation de De Nora dans thyssenkrupp nucera et à la plus-value résultant de l'exercice de l'option de surallocation (greenshoe).

Les actions de MFE se sont bien comportées, avec une hausse de 2,8 % pour les actions A et de 1,9 % pour les actions B, toutes deux en tête de liste.

Mondadori, en revanche, a baissé de 2,4 % et les banques de 1,0 %, BFF étant en tête du secteur baissier.

Parmi les sociétés à faible capitalisation, algoWatt a grimpé de 3,9% et a pris la tête du panier après avoir annoncé que le conseil d'administration avait décidé d'ajouter Domenico De Marinis au conseil d'administration en tant qu'indépendant.

De Marinis remplacera Massimo Solbiati, démissionnaire, et sera également membre du comité des transactions avec les parties liées.

EPH a plongé de plus de 12 %, tandis que le titre le plus échangé a été Risanamento, avec 636 268 actions changées de mains en quelques minutes et une hausse de 2,6 %.

Sur la liste des PME, 4AIM Sicaf et H-Farm ont augmenté respectivement de 10 % et 9,4 %, tandis qu'Illa a chuté de 27 %.

Sur les marchés asiatiques, le Nikkei a baissé de 0,7 %, le Hang Seng a augmenté de 0,8 % alors que la bourse chinoise est restée fermée pour cause de vacances.

À New York, le Dow a chuté de 1,4 %, le Nasdaq de 1,8 % et le S&P 500 de 1,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0699 USD contre 1,0716 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2549 USD contre 1,2601 USD mardi soir.

Le baril de Brent valait 82,82 dollars contre 82,77 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 1 989,62 USD l'once contre 1 994,39 USD l'once hier soir.

Le calendrier de mercredi prévoit la publication des données de la production industrielle et du produit intérieur brut de la zone euro à 1100 CET.

À 1300 CET, les États-Unis publieront le rapport sur le marché hypothécaire, tandis qu'à 1630 CET seront publiés les chiffres des stocks de pétrole brut et le rapport de l'EIA.

Dans le calendrier des entreprises, les résultats d'EdiliziAcrobatica, eVISO, FOS, Gefran, Interpump, Svas Biosana et Telecom Italia sont attendus.

