(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont clôturé sur une note positive jeudi, les marchés américains ayant d'abord joué un rôle de frein, avant de se redresser à la suite des commentaires du républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy selon lesquels un accord sur le plafond de la dette pourrait être conclu d'ici la semaine prochaine.

"Sur cette base, l'hypothèse gagne du terrain que le mélodrame qui se déroule à Washington DC n'est qu'une pièce de théâtre politique, et qu'un accord finira par se produire, comme cela a été le cas à de nombreuses reprises", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,1 % à 27 235,650.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,1% à 43 117,15, le Small-Cap a clôturé en légère baisse à 27 942,01, et l'Italie Growth a terminé dans le rouge de 0,3% à 9 105,58.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé dans le vert de 0,3%, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,6%, tandis que le DAX 40 de Francfort a terminé la journée en hausse de 1,3%.

Toujours en début d'après-midi, le Département américain du travail a indiqué que le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations de chômage est tombé à 242 000 au cours de la semaine se terminant le 13 mai, en baisse par rapport à un sommet de 18 mois de 264 000 et en deçà des attentes du marché de 254 000.

"Les données américaines publiées aujourd'hui ne changeront pas grand-chose à la situation économique du pays à l'heure actuelle. Les données relatives aux demandes d'allocations chômage indiquent une plus grande résistance que prévu, mais la tendance reste à la hausse et devrait s'accélérer. Si les enquêtes sur l'industrie manufacturière peuvent être bruyantes, comme nous l'avons vu avec l'enquête Empire State en début de semaine, le secteur reste globalement faible et ne représente qu'une petite partie de l'économie américaine".

Sur le Mib, Saipem - dans le vert par 3,3 % - a annoncé jeudi qu'il avait obtenu deux nouveaux contrats offshore, l'un pour un projet d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation en mer Noire et l'autre pour des activités de démantèlement en mer du Nord.

La valeur totale des contrats s'élève à environ 850 millions d'USD.

Seule STMicroelectronics a fait mieux, avec une hausse de 3,5 %.

Stellantis s'est également bien comportée, clôturant en hausse de 3,3 % après avoir annoncé mercredi que ses ventes avaient augmenté en avril, suivant la tendance positive du marché européen, où les enregistrements ont augmenté de 17 %.

Selon les données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, le groupe fusionné PSA Groupe et Fiat Chrysler Automobiles a enregistré une augmentation de 8,2 % de ses ventes en avril, avec 169 022 voitures immatriculées contre 156 167 en février 2022, avec une part de marché tombant à 17,5 % contre 18,8 % en 2022.

Mediobanca - dans le vert de 0,9% - a signé un accord stratégique avec Arma Partners LLP et US Arma Partners LP jeudi, renforçant sa position dans l'économie numérique. Selon les termes de l'accord, Mediobanca va acquérir Arma pour créer une franchise de premier plan dans l'économie numérique au sein de sa division Corporate & Investment Banking.

Eni - dans le rouge de 0,4 % - a annoncé mercredi qu'elle avait acheté 980 441 de ses propres actions le 12 mai.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 13,3065 EUR par action, pour une valeur totale de 13,0 millions EUR.

Sur le Mid-Cap, Tamburi Investment Partners - dans le vert de 0,1% - a annoncé avoir acquis jeudi 50,7% d'Investindesign Spa, une société qui détient actuellement 48,7% du capital d'Italian Design Brands Spa, dont les actions sont cotées depuis ce matin sur Euronext Milan, un marché réglementé organisé et géré par Borsa Italiana Spa.

Les actions A et B de MFE sont les plus performantes de la liste, avec des hausses respectives de 7,3 % et 7,2 %.

En revanche, Salcef Group et Ascopiave ont réalisé de mauvaises performances, clôturant dans le rouge de 3,1 % et 2,3 %.

Dans le segment des petites capitalisations, SIT a clôturé dans le rouge de 10% après avoir approuvé ses résultats au 31 mars 2023 jeudi, publiant des revenus consolidés de 83,6 millions d'euros, en baisse de 11% par rapport aux 93,8 millions d'euros du 1er trimestre 2022.

De l'autre côté de la liste se trouve Itway, qui termine en tête avec 6,1%. La société a déclaré vendredi que les revenus d'exploitation du groupe étaient de 10,7 millions d'euros au 31 mars, en hausse par rapport à 9,4 millions d'euros à la même période l'année dernière, en raison de la forte performance de 4Science et d'Itway, ainsi que des revenus continus et de la rentabilité accrue des filiales grecques et turques.

Cellularline - dont l'action se négocie à 2,93 EUR - a annoncé la création d'un centre opérationnel dans la zone franche de Jebel Ali, à Dubaï, afin de mieux desservir la région du Moyen-Orient, en réduisant considérablement les délais de livraison, en facilitant les opérations et en améliorant la qualité du service.

Parmi les PME, Prismi a clôturé en hausse de 62 %. Mercredi soir, elle a annoncé que le conseil d'administration avait accepté une proposition contraignante d'investissement dans la société reçue de Medigest SA, Area 62 Srl et Tendercapital Alternative Funds PLC. En conséquence, les discussions relatives à son exécution ont commencé.

L'action Italian Design Brands a terminé dans le vert, avec une hausse de 2,9 %. La société est entrée en bourse jeudi, après une introduction en bourse de 70 millions d'euros qui passerait à 80,5 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Le flottant est d'environ 24%, la capitalisation boursière du centre italien de mobilier et de design de qualité s'élevant à 293 millions d'euros.

Italia Independent s'est bien comportée, clôturant en hausse de 25 %.

Innovatec a clôturé dans le rouge de 4,0% après avoir annoncé jeudi que la sous-holding Haiki+ Srl, active dans le secteur de l'environnement et de l'économie circulaire, a obtenu des autorités provinciales compétentes les autorisations pour construire une usine de traitement et de valorisation des déchets de plaques de plâtre dans l'usine du groupe située à Lodi et pour agrandir l'usine d'élimination des déchets industriels non dangereux située à Albonese (PV).

Ilpra termine à égalité. Elle a annoncé jeudi l'acquisition de 68% du capital social d'IDM Automotion.

La transaction implique l'achat, en totalité à Domenico Cicchetti et Gianpietro Migliorini et pour une participation de 19% à Marco Cicchetti, d'une participation totale de 68% du capital social pour un montant d'environ 1,5 million d'euros, qui a été payé en espèces aujourd'hui par l'utilisation des ressources financières disponibles.

À New York, le Dow Jones est en baisse de 0,1 %, le Nasdaq en hausse de 1,2 % et le S&P 500 en progression de 0,5 %.

Parmi les devises, l'euro s'échange à 1,0777 USD contre 1,0834 USD à la clôture de mercredi. En revanche, la livre vaut 1,2425 USD contre 1,2482 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,04 USD contre 76,50 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 955,41 USD l'once contre 1 981,99 USD mercredi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi s'ouvre avec l'indice GfK de confiance des consommateurs pour le mois de mai au Royaume-Uni prévu à 0101 CEST.

Au Japon, l'indice des prix à la consommation est prévu à 0130 CEST et l'indice des prix à la production en Allemagne est attendu à 0800 CEST.

À 1300 CEST, l'indice de confiance des consommateurs espagnols est attendu.

À 1700 CEST, le discours du président de la Fed Jerome Powell est attendu et à 2100 CEST, la présidente de la BCE Christine Lagarde s'exprimera.

Sur la Piazza Affari, les résultats de Lifestyle Group, Olidata et Innovatec sont attendus.

