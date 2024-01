(Alliance News) - Mardi, les principaux marchés boursiers européens ont confirmé les attentes et ont ouvert en territoire négatif, après la publication de certaines données macroéconomiques telles que l'inflation allemande et l'inflation italienne en attente.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le rouge de 0,7 % à 30 103,60, le Mid-Cap cédait 0,6 % à 44 000,43, tout comme le Small-Cap à 27 522,35, tandis que l'Italie Growth était en baisse de 0,1 % à 8 228,23.

En Europe, le CAC 40 de Paris était dans le rouge de 0,6 pour cent, le FTSE 100 de Londres cédait 0,4 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort était en baisse de 0,7 pour cent.

Dans les nouvelles macroéconomiques, Destatis a confirmé les données préliminaires montrant une accélération de l'inflation des prix à la consommation en Allemagne en décembre.

Selon l'office statistique allemand, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,7 % en décembre par rapport à l'année précédente, soit un rythme annuel supérieur à celui de 3,2 % enregistré en novembre.

Au Japon, les prix à la production ont enregistré de manière inattendue une croissance nulle en glissement annuel en décembre, dépassant les prévisions du marché qui tablaient sur une baisse de 0,3 % et faisant suite à une augmentation de 0,3 % le mois précédent.

Sur le Mib, BPER Banca a chuté de 1,6 %. La société, ainsi que le groupe Gardant, ont annoncé lundi qu'ils avaient finalisé une transaction visant à établir un partenariat stratégique pour la gestion des prêts douteux détenus par BPER et Banco di Sardegna Spa.

Le partenariat entre le groupe BPER et le groupe Gardant se concrétise par la création d'une plateforme de gestion détenue à 70% par Gardant Bridge Spa, une société du groupe Gardant, et à 30% par BPER, et par la signature de deux accords de gestion relatifs à la gestion et au recouvrement de prêts classés à la fois comme des défauts probables et des prêts non performants appartenant à BPER et à la BdS.

L'évaluation de la transaction générera un gain total avant impôt d'environ 150 millions d'euros et sera comptabilisée au premier trimestre 2024.

Mediobanca a baissé de 0,2% après avoir annoncé lundi qu'elle avait complété avec succès le placement d'une nouvelle obligation subordonnée Tier 2 avec une maturité de 10,25 ans - arrivant à échéance en avril 2034 - et une option d'achat en avril 2029, pour un montant total de 300 millions d'euros.

La banque a également été désignée comme conseiller financier par Antares Vision, qui perd 16% sur la Small-Cap. Dans le détail, le mandat consiste à analyser la situation financière du groupe Antares Vision et à l'accompagner dans l'identification d'une stratégie de réorganisation et d'optimisation.

Saipem est dans le vert de 0,2%, après avoir annoncé que la Cour suprême algérienne a statué sur les poursuites pénales engagées en décembre 2022 contre la société en relation avec sa participation à un appel d'offres de 2008 pour des études FEED compétitives liées au projet Rhourde Nouss QH, confirmant l'acquittement de la société.

Stellantis - dans le rouge de 1,6% - a annoncé vendredi que son fonds de capital-risque, Stellantis Ventures, avait annoncé sa participation en tant qu'investisseur stratégique dans Tiamat, une société française qui développe et commercialise la technologie des batteries sodium-ion.

Du côté des valeurs moyennes, Safilo Group a grimpé de 1,6% après avoir annoncé mardi qu'il avait procédé avec Aeffe - en hausse de 1,7% parmi les petites capitalisations - au renouvellement anticipé de l'accord de licence mondial pour les collections de lunettes Moschino et Love Moschino jusqu'en décembre 2033.

Iren a cédé 1,0% après avoir annoncé lundi l'émission d'une obligation à huit ans et demi - son cinquième billet vert - d'un montant de 500 millions d'euros.

Le conseil d'administration de PharmaNutra - stable à 59,70 euros - a approuvé jeudi le chiffre d'affaires préliminaire du groupe pour l'exercice 2023, faisant état d'un chiffre d'affaires net consolidé de 100,2 millions d'euros, en hausse de 21% par rapport à l'exercice 2022, où il s'élevait à 82,7 millions d'euros.

Reply - en hausse de 0,3% - a annoncé vendredi que sa filiale Storm Reply, une société spécialisée dans les services d'informatique en nuage, avait mis en place une solution IoT en nuage pour Eurogate, une société renommée de terminaux à conteneurs, afin de collecter et d'analyser les données opérationnelles des machines et des systèmes dans le nuage.

Du côté des petites capitalisations, BF est stable à 3,90 euros par action après avoir annoncé mardi que sa filiale BF International Best Fields Best Food Limited avait conclu un partenariat avec Musahamat Farms Limited, une société agricole ghanéenne.

FNM a augmenté de 1,1 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait décidé d'acquérir 80 % de Viridis Energia Spa auprès de Lagi Energia 2006 Srl et HNF Spa, qui détiennent respectivement 55,7 % et 33,3 % du capital.

Openjobmetis - qui n'est pas encore cotée en bourse - a annoncé lundi qu'elle avait finalisé l'acquisition de 100 % de Just On Business Spa et de 100 % de sa filiale Deine Group Srl.

Le montant convenu est de 29,7 millions d'euros en espèces, plus la signature d'un accord de non-concurrence de trois ans avec les actionnaires fondateurs, d'une valeur totale de 2,2 millions d'euros.

doValue - dans le rouge de 10% - a annoncé qu'il a approuvé un nouveau rapport intermédiaire consolidé pour les neuf mois au 30 septembre, préparé conformément aux normes comptables internationales applicables à l'information financière intermédiaire dans l'IAS 34. En détail, le chiffre d'affaires net pour les neuf premiers mois de l'année s'est élevé à 304,6 millions d'euros, contre 380 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. La période s'est terminée par une perte de 25,7 millions d'euros, contre un bénéfice de 39,2 millions d'euros. L'Ebitda incluant les éléments non récurrents s'est élevé à 115,3 millions d'euros, contre 151,9 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2022.

Parmi les PME, Esi a augmenté de 6,1% après avoir annoncé lundi qu'elle avait signé un contrat avec une grande multinationale du pétrole et du gaz pour la construction EPC clé en main d'une nouvelle centrale photovoltaïque d'une capacité totale de 10 MWp dans le Piémont, en Italie.

Le montant de la commande, qui s'élève à environ 5,7 millions d'euros, sera comptabilisé au cours de l'exercice 2024.

Omer est en hausse de 0,6 %, après avoir annoncé lundi la signature d'un contrat avec Hitachi Rail pour la fourniture de composants de mobilier et de carénages pour 40 trains Frecciarossa ETR 1000 mis en service par Trenitalia. La valeur du contrat, dont le montant n'a pas été divulgué, "contribuera au carnet de commandes dans un pourcentage compris entre 15 et 20%", a déclaré la société dans une note.

Eprcomunicazione - qui n'est pas encore impliquée dans le commerce - a annoncé lundi qu'elle avait signé un contrat avec l'Université européenne de Rome pour soutenir son bureau de presse et ses activités de relations avec les médias, dans le but de continuer à renforcer sa réputation et son positionnement grâce à l'amélioration de ses offres éducatives et à l'excellence de son personnel enseignant.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,8 % à 35 619,18, le Hang Seng a terminé en baisse de 2,2 % à 15 865,92 et le Shanghai Composite a terminé en hausse de 0,3 % à 2 893,99.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0913 USD contre 1,0947 USD à la clôture des marchés européens lundi, tandis que la livre valait 1,2663 USD contre 1,2728 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent vaut 78,13 USD contre 78,35 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 052,25 USD l'once contre 2 054,59 USD l'once lundi soir.

Le calendrier économique de mardi comprend, à 1000 CET, l'inflation italienne et les attentes des consommateurs de la zone euro.

À 1100 CET, le sentiment de confiance ZEW pour l'Allemagne et la zone euro sera publié, tandis qu'à 1210 CET, il y aura un discours du chef de la Bundesbank Nagel.

À 14h30 CET, les données sur l'inflation au Canada arriveront, à 1700 CET, Waller de la Réserve fédérale s'exprimera et à 1430 CET, il y aura une vente aux enchères d'obligations du Trésor à trois et six mois.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats de Gibus sont attendus.

