(Alliance News) - Ce lundi, les principales bourses européennes ont confirmé les attentes et ouvert en territoire positif, tandis que les bourses américaines seront fermées aujourd'hui pour le Martin Luther King Day. Un œil sera également porté sur le début du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le vert fractionné à 30 478,30, le Mid-Cap gagne 0,1 pour cent à 44 410,15, tout comme le Small-Cap à 28 033,45, tandis que l'Italie Growth est dans le vert fractionné à 8 260,52.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,1 pour cent, tout comme le FTSE 100 de Londres, tandis que le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,2 pour cent.

Sur le plan macroéconomique, la Banque populaire de Chine a lancé un total de 995 milliards de yuans par le biais d'une facilité de prêt à moyen terme d'un an au système bancaire et a maintenu le taux d'intérêt inchangé à 2,50 pour cent lundi.

Avec 779 milliards de CNY de prêts MLF arrivant à échéance ce mois-ci, l'opération a entraîné une injection nette de 216 milliards de CNY de fonds frais dans le système bancaire, après avoir pompé le plus grand montant de 800 milliards de CNY le mois précédent.

Les prix de gros en Allemagne ont baissé de 2,6 pour cent en glissement annuel en décembre, ralentissant la baisse de 3,6 pour cent du mois précédent, ont montré les données de l'Office fédéral des statistiques lundi.

Il s'agit de la neuvième période consécutive de baisse, mais du rythme le plus faible depuis mai.

Sur le Mib, Saipem se situe en bas, abandonnant 2,0%, après que la Cour suprême algérienne ait statué sur l'affaire pénale initiée en décembre 2022 contre la société en relation avec sa participation à un appel d'offres de 2008 pour des études FEED concurrentielles liées au projet Rhourde Nouss QH, confirmant l'acquittement de la société.

Nanoco Group PLC a déclaré vendredi qu'il avait signé une déclaration de travail avec des activités de développement conjointes "significatives" avec STMicroelectronics, dans le vert de 0,1 pour cent.

Nanoco est un développeur et fabricant de points quantiques sans cadmium et d'autres nanomatériaux, basé à Runcorn, en Angleterre, tandis que STMicroelectronics est un fabricant de semi-conducteurs basé à Genève, en Suisse, et coté à la bourse FTSE Mib.

Stellantis - dans le rouge de 0,6 pour cent - a annoncé vendredi que son fonds de capital-risque, Stellantis Ventures, était devenu un investisseur stratégique dans Tiamat, une société française qui développe et commercialise la technologie des batteries sodium-ion.

Les banques se sont mal comportées au début, Banco BPM, BPER Banca et Banca Monte dei Paschi di Siena perdant entre 1,8 % et 1,3 %.

Banca Generali a suivi la tendance et a augmenté de 0,4 %. La société a déclaré jeudi qu'elle avait enregistré des entrées de fonds de 834 millions d'euros en décembre, ce qui porte le chiffre annuel à 5,86 milliards d'euros, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente.

En décembre, les solutions de gestion et d'assurance ont également consolidé leur redressement par rapport aux mois précédents, avec une collecte de 256 millions d'euros. En termes de produits, les contenants financiers ont collecté 131 millions d'euros sur le mois - et 699 millions d'euros sur l'année -, confirmant qu'ils sont la solution qui répond le mieux aux besoins des clients privés en termes de diversification et de personnalisation offertes.

Sur les valeurs moyennes, le conseil d'administration de PharmaNutra - en baisse de 1,0% - a approuvé jeudi le chiffre d'affaires préliminaire du groupe pour l'exercice 2023, faisant état d'un chiffre d'affaires net consolidé de 100,2 millions d'euros, en hausse de 21% par rapport à 2022, où il s'élevait à 82,7 millions d'euros. Les revenus sur le marché italien ont augmenté de 15 % pour atteindre 68 millions d'euros, contre 59,2 millions d'euros en 2022, tandis que les revenus à l'étranger ont augmenté de 37 % pour atteindre 32,2 millions d'euros, contre 23,5 millions d'euros en 2022.

Credem - en baisse de 1,0% - a annoncé jeudi soir l'émission d'un nouvel emprunt obligataire de 500 millions d'euros destiné aux investisseurs institutionnels et professionnels. L'émission, dans le format "Social Covered Bond", soutiendra les activités de durabilité sociale et souligne l'engagement du groupe en matière d'ESG.

Reply - en baisse de 0,3 % - a annoncé vendredi que sa filiale Storm Reply, une société spécialisée dans les services informatiques en nuage, a créé une solution IoT en nuage pour Eurogate, une société renommée de terminaux à conteneurs, afin de collecter et d'analyser les données opérationnelles des machines et des systèmes dans le nuage.

Du côté des petites capitalisations, Banca Sistema a reculé de 0,8% après avoir annoncé vendredi avoir consolidé son activité d'affacturage et avoir terminé l'année 2023 avec des volumes en hausse de 26% sur un an, pour un montant de prêts achetés supérieur à 5,5 milliards d'euros.

La banque confirme ainsi sa position de leader dans l'affacturage en faveur des entreprises fournissant l'administration publique ; en 2023, le portefeuille de clients a continué à croître, atteignant plus de 160 nouveaux clients, avec une diversification progressive et positive tant dans le type d'activité que dans la taille des entreprises et des affaires conclues.

doValue - en baisse de 3,7 % - a annoncé qu'elle avait approuvé un nouveau rapport financier intermédiaire consolidé pour les neuf mois se terminant le 30 septembre, préparé conformément aux normes comptables internationales applicables à l'information financière intermédiaire en vertu de l'IAS 34.

En détail, le chiffre d'affaires net pour les neuf premiers mois de l'année s'est élevé à 304,6 millions d'euros, contre 380 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

La période s'est terminée par une perte de 25,7 millions d'euros, contre un bénéfice de 39,2 millions d'euros. L'Ebitda incluant les éléments non récurrents s'élève à 115,3 millions d'euros contre 151,9 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2022.

Unieuro - en hausse de 4,2 pour cent - a annoncé vendredi qu'il avait approuvé les résultats des neuf premiers mois de l'année 2023-2024, clos le 30 novembre, qui ont fait état d'un chiffre d'affaires de 1,92 milliard d'euros, contre 2,04 milliards d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

Parmi les PME, Omer est dans le vert de 8,7%, après avoir annoncé lundi la signature d'un contrat avec Hitachi Rail pour la fourniture de composants de mobilier et de carénages pour 40 trains Frecciarossa ETR 1000 commandés par Trenitalia.

La valeur du contrat, dont le montant n'a pas été révélé, "contribuera au carnet de commandes à hauteur d'un pourcentage compris entre 15 et 20%", a déclaré la société dans une note.

Circle - en déficit de 1,5 % - a annoncé lundi qu'elle avait remporté un nouveau projet financé par la FILSE dans le cadre du programme régional FEDER 2021-2027.

Le projet, d'une durée de 18 mois, bénéficiera d'une subvention totale d'environ 770 000 euros, dont 190 000 euros seront versés à la société.

L'action Pozzi Milano augmente d'environ 11 %. La société a annoncé lundi qu'elle avait renouvelé un accord avec une chaîne de magasins mexicaine bien connue pour une commande de produits d'art de la table, d'une valeur d'environ 1,2 million de dollars - environ 1,1 million d'euros.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,9 % à 35 901,79, le Hang Seng était dans le rouge de 0,2 % à 16 216,33 et le Shanghai Composite a terminé en hausse de 0,2 % à 2 886,29.

À New York, qui reste fermée aujourd'hui pour le Martin Luther King Day, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,3 % à 37 592,98 vendredi, le Nasdaq a terminé légèrement dans le vert à 14 972,76 et le S&P 500 a clôturé juste au-dessus de la parité à 4 783,83.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0958 USD contre 1,0962 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2752 USD contre 1,2747 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 78,30 USD contre 78,66 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 061,00 USD l'once contre 2 052,10 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier économique de lundi prévoit la balance commerciale italienne à 1000 CET.

Dans le même temps, le PIB annuel de l'Allemagne est attendu tandis qu'à 1100 CET, la production industrielle et la balance commerciale de la zone euro sont attendues.

Dans l'après-midi, à 1430 CET du Canada, les ventes de véhicules à moteur et les ventes en gros seront publiées tandis qu'à 1455 CET, les adjudications françaises de BTF sont attendues.

Sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.