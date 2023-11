(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert en demi-teinte mardi, les investisseurs restant prudents avant les prévisions d'inflation de cette semaine, qui aideront à comprendre si la Fed et la BCE ont effectivement terminé leurs hausses de taux d'intérêt.

En conséquence, le FTSE Mib a ouvert dans le rouge de 0,1 pour cent à 29 320,38, le Mid-Cap a abandonné 0,4 pour cent à 41 462,28, le Small-Cap a baissé de 0,1 pour cent à 25 960,14, et l'Italy Growth a augmenté de 0,3 pour cent à 7 885,69.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en baisse de 0,5 %, le CAC 40 de Paris est en baisse de 0,4 % et le DAX 40 de Francfort est dans le rouge de 0,1 %.

L'indicateur GfK du climat de consommation pour l'Allemagne, publié mardi, est passé à moins 27,8 en décembre, contre moins 28,3 en novembre, révisé à la baisse, et moins 27,9, selon les attentes du marché.

Après les baisses enregistrées au cours des trois derniers mois, le moral des consommateurs reste très faible et caractérisé par l'incertitude et l'inquiétude, sans aucun signe de reprise durable dans les mois à venir.

Sur la liste principale de Piazza Affari, le groupe Iveco a pris la tête avec une hausse de 2,7 % après avoir annoncé lundi que la Banque européenne d'investissement a accordé un financement de 500 millions d'euros pour aider à l'électrification, l'efficacité et la sécurité dans le secteur des transports par le biais d'investissements dans la recherche, le développement et l'innovation.

Plus précisément, le prêt de 450 millions d'EUR signé à Turin représente la première tranche du montant total de 500 millions d'EUR approuvé par le conseil d'administration de la BEI. Le prêt, dont le profil d'amortissement est de huit ans, " sera entièrement utilisé à court terme ", précise la note de l'entreprise.

Les investissements seront réalisés, d'ici à la fin de 2025, principalement en Italie, mais aussi en Allemagne, en France, en Espagne, en République tchèque et en Suisse.

Telecom Italia a ouvert dans le rouge de 0,9%. Telecom Italia a annoncé vendredi qu'elle avait commencé l'organisation de ce que l'on appelle NetCo, l'unité commerciale qui sera apportée à FiberCop lors de la clôture de la vente du réseau fixe à Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., prévue pour l'été 2024.

L'unité commerciale "comprendra l'infrastructure du réseau fixe et les biens immobiliers correspondants, dont la gestion sera assurée, l'activité de gros et la totalité de la participation dans la filiale Telenergia", a précisé la société dans une note.

DiaSorin, Moncler et Campari ont perdu respectivement 3,6 %, 1,8 % et 1,5 %.

Eni a augmenté de 0,3% tandis que les autres valeurs pétrolières ont terminé dans la zone baissière.

Tenaris - en baisse de 0,2 % - a annoncé samedi qu'elle avait acheté près de 2,0 millions de ses propres actions entre le 20 et le 24 novembre. Les actions ont été achetées à un prix moyen de 15,4806 EUR pour une valeur totale de 30,6 millions EUR.

Saipem - en baisse de 0,3% - a annoncé lundi les résultats définitifs de l'offre de rachat promue par Saipem Finance aux détenteurs de l'obligation de 500,0 millions d'euros, avec un coupon de 2,625% et une échéance au 7 janvier 2025. La date d'échéance de l'offre - qui a commencé le 20 novembre - a été fixée à 1700 CET le 24 novembre et un montant total de 120,1 millions d'euros d'obligations a été présenté au cours de la période.

Banco BPM a augmenté de 0,6 pour cent après avoir annoncé lundi les résultats finaux de l'offre de rachat en espèces de son obligation perpétuelle de 300 millions d'euros.

À l'expiration de l'offre, le montant nominal total des titres existants valablement proposés au rachat s'élevait à 223,3 millions d'EUR, soit environ 74 % du montant nominal total des titres existants en circulation.

Le rachat des titres existants a eu lieu simultanément à l'émission d'une nouvelle obligation perpétuelle pour un montant nominal total de 300,0 millions d'euros.

Sur le Mid-Cap, Juventus Football Club est juste en dessous de la parité. La société a annoncé jeudi que l'assemblée des actionnaires a approuvé l'augmentation de capital proposée et le regroupement d'actions à raison d'une action pour 10 actions détenues.

En détail, l'assemblée des actionnaires a décidé de réduire le capital social de 23,4 millions d'euros à 50 000 euros et d'approuver l'augmentation de capital proposée, contre paiement, à réaliser avant le 31 décembre 2024, pour un montant total maximum de 200 millions d'euros, prime d'émission incluse, par l'émission de nouvelles actions ordinaires sans valeur nominale.

Lottomatica, filiale à 100% de Lottomatica Group, qui progresse de 0,5%, a annoncé lundi son intention d'émettre et de placer des obligations pour un montant total de 500,0 millions d'euros.

Sur le Small-Cap, Olidata prend la tête avec une hausse de 7,3%. La société a annoncé lundi qu'elle avait signé un accord avec Snam - en vert fractionné sur le Mib - d'une valeur de 25 millions d'euros.

L'accord prévoit le soutien d'Olidata - à travers sa controlalta Sferanet - pour la plupart des composants Data Centre, Data Management and Security et Network Security, et le droit de la Snam d'acheter selon ses propres plans.

FNM augmente de 3,2 % après que Morningstar Sustainalytics a jugé négligeable le profil de risque ESG auquel le groupe est exposé, lui attribuant un score de 6,6 sur une échelle de 0 à moins 40, où 0 indique la meilleure note et moins 40 la pire, une amélioration par rapport à 2022, où le score était de 7,4.

ePrice augmente de 4,5 % après avoir chuté de 20 % la nuit dernière. La société a informé qu'en exécution de ses engagements envers le groupe Negma, elle a nommé Pedro Palau au poste de directeur de la restructuration pour une période de 12 mois.

Monrif n'est toujours pas dans le rouge après la séance de la veille, au cours de laquelle elle a cédé 2,1 %. La société a annoncé qu'elle avait nommé Luca Ceroni au poste de directeur général.

Luca Ceroni était directeur général de la filiale Editoriale Nazionale, éditrice de 'Il Resto del Carlino', 'La Nazione' et 'Il Giorno', depuis mars 2014.

Banco Di Desio e della Brianza a cédé 0,5 % après que le conseil d'administration a approuvé le plan d'affaires 2024-2026 "Beyond 2026", qui est basé sur des piliers stratégiques représentés par "l'optimisation de la banque commerciale et la création d'opportunités de croissance grâce à la spécialisation dans le segment des petites entreprises et des PME, de la gestion de patrimoine et des finances personnelles".

Plus précisément, d'ici 2026, la banque prévoit un ROE de plus de 8 %, un ratio coûts/revenus d'environ 55 % et un CET 1 de plus de 15 %.

En outre, elle s'attend à une solide génération de revenus avec un TCAC 2023-2026 d'environ 4,5 % pour le produit net bancaire et un ratio brut de NPL de moins de 4 % sur l'horizon du plan, avec une croissance de la gestion de patrimoine à plus de 10 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Parmi les PME, Circle n'est pas encore cotée. La société a annoncé lundi l'approbation par la FILSE, au nom de la région Ligurie, du projet "TULIP", un acronyme pour Terminal and mUltimodal Logistic Innovations for the Port and hinterland environment (Innovations logistiques terminales et multimodales pour l'environnement du port et de l'arrière-pays). Ce projet de 18 mois apporte à Circle une contribution d'environ 220 000 euros et aura un impact positif sur plusieurs secteurs logistiques, à commencer par les terminaux portuaires et les nœuds terrestres.

RedFish LongTerm Capital n'est toujours pas en bourse après avoir clôturé en baisse de 5,5 %. Lundi, elle a annoncé qu'elle avait approuvé la souscription d'une augmentation de capital nominale dans PureLabs, une société de diagnostic clinique, pour un total de 4 millions d'euros, par rapport à une augmentation de capital totale approuvée de 15 millions d'euros.

A ce jour, compte tenu des souscriptions déjà réalisées par les actionnaires existants de PureLabs pour un montant total de 8,5 millions d'euros et de la souscription supplémentaire de RFLTC pour 4 millions d'euros, l'augmentation de capital totale de PureLabs sera de 12,5 millions d'euros, RFLTC détenant une participation minoritaire d'environ 32% à la suite de cette souscription.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,1 % à 33 410,00, le Hang Seng a baissé de 0,8 % à 17 383,50 et le Shanghai Composite a terminé en hausse de 0,2 % à 3 038,55.

À New York, le Dow a clôturé en baisse de 0,2 % à 35 333,47, le Nasdaq a perdu 0,1 % à 14 241,02 et le S&P 500 a terminé dans le rouge de 0,2 % à 4 550,43.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0945 USD contre 1,0937 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2621 USD contre 1,2610 USD lundi soir.

Le baril de Brent valait 80,34 USD contre 80,68 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 013,48 USD l'once contre 2 012,80 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend des données sur la masse monétaire de la zone euro et les prêts aux particuliers à 1000 CET.

Aux États-Unis, les regards se porteront sur les prix de l'immobilier, à 1500 CET, et sur la confiance des consommateurs, à 1600 CET.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

