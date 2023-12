(Alliance News) - Les principales Bourses européennes sont en hausse à mi-séance jeudi, dans l'attente des décisions de politique monétaire de la BoE et de la BCE qui seront annoncées prochainement et suite aux propos de Jerome Powell de la Fed, qui a évoqué hier soir des taux d'intérêt "proches du sommet du cycle", amenant les analystes à spéculer sur des baisses imminentes en 2024.

Le Mib, cependant, est moins performant que ses pairs européens, car la baisse des coûts de financement affecte les marges d'intérêt des banques, dont les baisses pèsent sur la liste principale de Piazza Affari.

Le FTSE Mib était en hausse de 0,7 % à 30 492,00, le Mid-Cap a gagné 2,5 % à 43 619,99, le Small-Cap a augmenté de 1,4 % à 26 858,60, et l'Italy Growth était en hausse de 0,5 % à 8 075,53.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a augmenté de 2,2 %, le CAC 40 de Paris de 1,4 % et le DAX 40 de Francfort de 0,8 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, le secteur bancaire est resté en queue de marché à l'ouverture, avec BPER Banca, Banco BPM, Monte dei Paschi, UniCredit et Intesa Sanpaolo perdant entre 5,2 % et 0,9 %.

DiSorin a pris la tête de la liste avec une hausse de 5,1 %, suivi par Amplifon, qui a progressé de 4,8 % après la signature d'un accord contraignant qui permettra à la société d'entrer en Uruguay grâce à l'acquisition du groupe Audical, le principal acteur national dans le secteur des soins auditifs.

Le réseau Audical, avec les marques Audical et Centro Auditivo, se compose de 25 points de vente directe et de divers distributeurs dans tout le pays, réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 millions d'euros, en croissance constante ces dernières années, et compte environ 130 employés et collaborateurs.

Telecom Italia a augmenté de 4,9 %, se redressant après la baisse d'hier. Cependant, les traders attendent des nouvelles sur le front juridique, Vivendi devant déposer demain une plainte pour tenter de bloquer la vente du réseau et de Sparkle au fonds américain KKR.

Interpump Group, en hausse de 3,8 pour cent, et CNH Industrial, en hausse de 3,2 pour cent après avoir racheté plus de 47 millions d'euros de ses propres actions ordinaires, se sont également bien comportés.

Saipem, en hausse de 1,3 %, a annoncé mercredi que les actionnaires avaient autorisé la convertibilité de l'obligation liée aux actions émise en septembre en actions ordinaires de la société.

L'emprunt en question arrivera à échéance en septembre 2029 et a un montant nominal de 500 millions d'euros.

Sur le Mid-Cap, Alerion prend la tête avec 9.0% suivi par Ariston Holding avec 8.8%.

Brunello Cucinelli s'est également bien comportée, en hausse de 5,2% après avoir annoncé mercredi qu'elle s'attendait à terminer l'année avec des résultats positifs, cinq jours avant son entrée sur le FTSE Mib de la Borsa Italiana.

"Après les beaux résultats des neuf mois et la croissance très intéressante en octobre, novembre et la première partie de décembre, nous envisageons pour 2023 une très bonne croissance des revenus, entre 22% et 23% aux taux de change actuels - plus de 1,1 milliard d'euros -, augmentant les estimations par rapport aux attentes précédentes de 20 à 22%, avec une marginalité et un profit très importants, dans le cadre de notre idée de croissance polie et de profit sain", a déclaré le fondateur de la marque éponyme, Brunello Cucinelli.

OVS a grimpé de 4,7% après avoir annoncé hier soir que les ventes nettes pour les neuf premiers mois de son exercice 2023-2024 ont augmenté à 1,10 milliard d'euros, contre 1,09 milliard d'euros en glissement annuel.

L'Ebitda pour la période se terminant le 31 octobre a montré une légère baisse en glissement annuel, passant de 124,1 millions d'euros à 121,5 millions d'euros.

Le bénéfice d'exploitation a chuté à 73,3 millions d'euros contre 79,1 millions d'euros, tandis que le bénéfice avant impôts a chuté à 60,0 millions d'euros contre 68,8 millions d'euros, sous l'effet d'une dépréciation et d'un amortissement plus élevés d'environ 3 millions d'euros et de taux d'intérêt plus élevés, atténués par la prédominance de l'obligation à taux fixe liée à la durabilité.

Antares Vision s'est détériorée, et après avoir ouvert en baisse de 7,5 pour cent, elle est maintenant bloquée dans le rouge de 24 pour cent. La société a annoncé mercredi qu'elle avait entamé un examen de la solidité de ses créances liées à la fourniture de centres gouvernementaux.

"Ces centres sont destinés à aider les autorités gouvernementales à assurer la mise en œuvre des nouvelles réglementations en matière de traçabilité des médicaments aux États-Unis, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Les activités d'audit se concentrent sur rfxcel Corp, une filiale américaine détenue à 100 %, ce qui a entraîné un contrôle plus approfondi de l'état des contrats, des recettes enregistrées et des créances connexes", peut-on lire dans la note de l'entreprise.

En outre, Enrico Broli a démissionné de son poste de commissaire aux comptes et de président du conseil d'administration de la société jeudi pour des raisons de santé. L'auditeur suppléant Paolo Belleri a également démissionné pour la même raison. M. Broli sera remplacé au sein du conseil des commissaires aux comptes par Ramona Corti, tandis que la présidence de l'organe sera assurée par Giancarlo Germani jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Tinexta augmente de 6,9 %. La société a annoncé jeudi qu'elle avait finalisé - par l'intermédiaire de sa filiale Warrant Hub Spa - l'acquisition de 73,9 % de la société française ABF Group SAS.

La valeur d'entreprise pour 100 % d'ABF Group a été évaluée à 155 millions d'euros.

Sesa, dans le vert de 5,4%, a annoncé mercredi qu'elle avait acquis via Var Group Spa - une filiale à 100% de Sesa - une participation supplémentaire dans Essedi Consulting Srl, passant de 19% à 60% du capital, et élargissant son expertise dans le domaine du conseil en applications sur la plateforme Sap, pour soutenir la transformation numérique des districts Made in Italy, a expliqué la société dans une note.

Sur les petites capitalisations, AbitareIn est dans le vert de 1,1% après avoir déclaré que les revenus pour l'exercice clos le 30 septembre ont légèrement diminué en glissement annuel à 116,3 millions d'euros, contre 122,2 millions d'euros l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 11,2 millions d'euros à 25,1 millions d'euros, et le bénéfice équivalent avant impôt a augmenté à 34,2 millions d'euros. Ce dernier chiffre tient compte de la transaction via Cadolini si elle avait été conclue comme une transaction d'actifs au lieu d'une transaction d'actions.

doValue a progressé de 5,4 %. Lundi, elle a annoncé l'achat de 46.000 actions entre le 4 et le 8 décembre, à un prix moyen pondéré de 3,1605 EUR, pour un montant total de 145.385 EUR.

Unidata - dans le vert de 0,8% - a annoncé qu'elle fait partie du groupement temporaire d'entreprises - composé de Boldyn Networks, Unidata, IFM Spa et Cecchini Srl - qui a remporté le contrat de concession avec la municipalité de Rome pour la construction, la gestion, l'exploitation et la maintenance des infrastructures 5G et Wi-Fi dans la zone de Roma Capitale. Le projet #Roma5G a été attribué dans le cadre d'un partenariat public-privé et la concession durera 25 ans.

Parmi les PME, ErreDue - dans le vert de 2,5 % - a annoncé mercredi l'accord avec la société Foglia Umberto Srl pour la fourniture d'une usine d'électrolyse PEM de 1 MW qui sera livrée en 2025 et utilisée pour la production et le stockage d'hydrogène vert au sein du pôle d'élimination des déchets qui sera construit dans la municipalité de Guglionesi, dans la région de Molise. Avec ce contrat d'une valeur de plus de 1,2 million d'euros, ErreDue participe à un projet très innovant dans le domaine des processus de production durables.

Deodato.Gallery, après avoir ouvert en hausse de 9,0 %, est maintenant en hausse de 0,9 %. La société a annoncé cette semaine le début d'une collaboration avec Langosteria, un groupe de gastronomie dirigé par Enrico Buonocore.

Langosteria, lit-on dans le communiqué de presse, "est une façon de comprendre la restauration née en Italie qui vise constamment l'excellence, en combinant la tradition avec une approche contemporaine et internationale".

En Asie, le Nikkei a clôturé jeudi en baisse de 0,7 % à 32 686,25, le Shanghai Composite a perdu 0,3 % à 2 958,99, et le Hang Seng a clôturé dans le vert de 0,7 % à 16 367,00.

À New York, le Dow Jones a clôturé mercredi en hausse de 1,4 % à 37 090,24, le Nasdaq a progressé de 1,4 % à 14 733,96 et le S&P 500 a gagné 1,4 % à 4 707,09.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0907 USD contre 1,0793 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2657 USD contre 1,2527 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 75,56 USD contre 73,20 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 034,29 USD l'once contre 1 980,52 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne à 1300 CET et 1415 CET, avant les ventes au détail américaines et les données sur les demandes d'emploi, prévues à 1430 CET. Pour la BCE, la présidente, Christine Lagarde, s'exprimera également à 1445 CET.

À 1630 CET, l'accent sera mis sur les stocks des entreprises américaines et, à 2230 CET, sur le bilan et les réserves de la Fed.

