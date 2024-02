(Alliance News) - Lundi, les principales bourses européennes ont ouvert la journée dans le rouge comme prévu, dans une journée calme en termes de données macroéconomiques et de résultats d'entreprises, avec les bourses canadiennes et américaines fermées respectivement pour le Family Day et le President's Day, l'anniversaire de George Washington.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert en baisse de 0,3 % à 31 627,98, le Mid-Cap en baisse de 0,4 % à 45 345,78, le Small-Cap en baisse de 0,1 % à 27 574,41, et l'Italie Growth en baisse de 0,7 % à 27 574,41.

Le CAC 40 de Paris était en baisse de 0,3 %, le DAX 40 de Francfort était en baisse de 0,2 % et le FTSE 100 de Londres était dans le rouge fractionné.

Sur le Mib, Telecom Italia a bien démarré, progressant de 3,2%, suivi par A2A et Saipem, tous deux dans le vert de 1,1%.

Le conseil d'administration d'Eni - qui a ouvert dans le rouge de 0,1% - a annoncé vendredi qu'il avait approuvé les résultats consolidés pour l'année et le quatrième trimestre 2023, qui ont clôturé avec un bénéfice net de 4,75 milliards d'euros, contre 13,89 milliards d'euros l'année précédente.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires d'Eni pour le quatrième trimestre 2023 était de 1,64 milliard d'euros avec un taux d'imposition consolidé d'environ 48%. Pour l'exercice 2023, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires d'Eni était de 8,3 milliards d'euros et le taux d'imposition était d'environ 44 %.

UBS a également réduit le prix cible d'Eni de 17,50 EUR à 17,00 EUR avec une recommandation d'achat.

Unipol, après avoir clôturé en hausse de 21 %, abandonne maintenant 2,2 % et termine à la baisse. Vendredi, l'entreprise a annoncé une hausse de ses bénéfices à 1,33 milliard d'euros en 2023, contre 866 millions d'euros un an plus tôt. Suite aux bons chiffres de 2023, la société a décidé d'augmenter son dividende à 0,38 EUR, contre 0,37 EUR un an plus tôt. En outre, le conseil d'administration d'Unipol a approuvé la fusion d'UnipolSai - et d'autres filiales - en lançant une offre publique d'achat sur cette dernière à 2,70 EUR par action.

Pirelli & C a également baissé de 1,9%, tandis que STMicroelectronics a baissé de 1,8%.

Du côté des valeurs moyennes, Juventus Football Club a cédé 0,6 %. Il a indiqué vendredi avoir clôturé le premier semestre de l'exercice 2023-2024 sur une perte de 95,1 millions d'euros, contre une perte de 29,5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2022-2023.

La société souligne dans une note que "le premier semestre de l'exercice en cours est pénalisé d'environ 60 MEUR en termes économiques par les effets directs liés à la non-participation de l'équipe première aux compétitions de l'UEFA".

En tête, Philogen, en hausse de 2,1 %, suivi de Fincantieri et Ascopiave, en hausse de 1,1 % et 0,8 % respectivement.

Sanlorenzo a fait moins bien que les autres et a cédé 2,6%.

Parmi les petites capitalisations, Newlat Food a ouvert en baisse de 9,0% et a terminé à la baisse après avoir annoncé vendredi avoir rompu les négociations pour l'acquisition de 100% du capital de Princes Limited et de ses filiales, après avoir revu "les valeurs initialement proposées" qui ont été rejetées par le vendeur, Mitsubishi Corporation.

Esprinet a cédé 1,1 pour cent. Mercredi, l'entreprise a déclaré avoir des revenus provenant de contrats avec des clients de 4,0 milliards d'euros en 2023, soit une baisse de 15 % par rapport aux 4,7 milliards d'euros en 2022.

Au dernier trimestre, il a déclaré des revenus d'environ 1,2 milliard d'euros, en baisse de 15% par rapport à la même période en 2022, où ils étaient de 1,5 milliard d'euros.

Parmi les PME, Farmacosmo ouvre en hausse de 5,0% après la publication du chiffre d'affaires total pour 2023, qui s'élève à 71,2 millions d'euros, en hausse de 8,0% par rapport à 2022.

Le groupe explique qu'il continue de se concentrer sur la rentabilité et est porté par le canal retail, de plus en plus prédominant par rapport au B2B : au 31 décembre, les ventes B2B, en baisse de 20% sur un an, représentaient 30% des ventes du groupe.

Esautomotion a ouvert en baisse de 3,3% après avoir annoncé lundi un chiffre d'affaires consolidé de 35,5 millions d'euros en 2023, en hausse de 4,3% par rapport à 34,1 millions d'euros en 2022.

Laboratorio Farmaceutico Erfo - dans le vert de 2,2% à 1,18 EUR - a déclaré vendredi que les revenus consolidés au 31 décembre s'élevaient à 6,2 millions d'euros, en hausse de 23% par rapport à 5,0 millions d'euros en 2022.

Au 31 décembre, l'Ebitda ajusté de la société s'élevait à environ 1,6 million d'euros, représentant 26% du chiffre d'affaires et en baisse de 11% par rapport à 2022.

En Asie, le Nikkei a clôturé légèrement dans le rouge à 38 470,38, le Hang Seng a baissé de 1,1 % à 16 155,61 et le Shanghai Composite a terminé en hausse de 1,6 % à 2 910,54.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,4 % à 38 627,99, le S&P en baisse de 0,5 % à 5 005,57 et le Nasdaq en baisse de 0,8 % à 15 775,65.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0785 USD contre 1,0771 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2625 USD contre 1,2591 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 82,78 USD contre 83,27 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 033,75 USD l'once contre 2 020,50 USD l'once vendredi soir.

Lundi, le calendrier prévoit la balance commerciale espagnole à 1000 CET, tandis qu'une heure plus tard, il y aura la publication de l'indice de confiance des consommateurs espagnols.

À 1200 CET, la Buba allemande publie son rapport mensuel.

Malgré la fermeture, à 14h30 CET, des données sur l'indice des prix des produits industriels au Canada sont attendues.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de GEL et Ferretti sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.