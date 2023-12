(Alliance News) - Jeudi, les principaux marchés boursiers européens ont clôturé l'avant-dernier jour de l'année en territoire négatif, au cours d'une journée où les indices provenaient à la fois des nouvelles macroéconomiques et des entreprises.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en baisse de 0,3 % à 30 331,17, le Mid-Cap a perdu 0,3 % à 44 616,55, le Small-Cap a augmenté de 0,4 % à 28 321,45, et l'Italie Growth a gagné 1,2 % à 8 251,24.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé légèrement dans le rouge, le CAC 40 de Paris a terminé en baisse de 0,5 % et le DAX 40 de Francfort a baissé de 0,3 %.

Sur le Mib, ERG, parmi les meilleurs, a grimpé de 0,4 %. La société a annoncé jeudi que, par l'intermédiaire de sa filiale ERG Eolienne France SAS, elle avait signé un accord avec QEnergy France SAS, un opérateur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables en France, pour l'acquisition de 100 % de CEPE Renouvellement Haut Cabardès SAS, une société qui possède un portefeuille éolien et solaire de 73,2 MW en France.

Le portefeuille de centrales inclus dans l'acquisition est composé de deux parcs photovoltaïques, mis en service entre juin et septembre 2022, pour un total de 20,4 MWc de capacité installée, d'un projet solaire de 28,8 MWc en phase avancée de construction, et d'un parc éolien de 24 MW en phase finale de mise en service après une reconstruction totale à neuf.

Terna - dans le rouge de 0,2% - a rapporté jeudi que la nouvelle connexion électrique prévue par Terna entre La Spezia et Arcola a été autorisée par le ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique.

BPER Banca - dans le rouge de 0,8% - a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec les syndicats qui prévoit la sortie de 1000 ressources, y compris par le recours au Fonds de solidarité du secteur.

D'autre part, la banque va embaucher 500 nouveaux employés et stabiliser 200 contrats à durée déterminée, "en se concentrant sur les territoires où le groupe est présent", a déclaré BPER.

Banco BPM, Intesa Sanpaolo et Banca Monte dei Paschi di Siena ont également souffert, perdant entre 1,0 % et 0,5 %.

Prysmian a gagné 0,3% après avoir annoncé mercredi qu'il avait testé le système de câbles inter-réseaux pour le parc éolien offshore de Fécamp, situé dans la Manche, à environ 24 km des côtes françaises, en Normandie, dans le département de la Seine Maritime.

Le parc éolien offshore de Fécamp se compose de 71 éoliennes d'une capacité totale de près de 500 MW, capables de produire une quantité d'électricité propre équivalente aux besoins énergétiques de plus de 770 000 personnes.

Sur le Mid-Cap, Banca Popolare di Sondrio a grimpé de 1,7% après avoir annoncé jeudi qu'elle avait achevé - avec 12 autres institutions participantes - la titrisation multi-originateurs de prêts non performants appelée "LUZZATTI POP NPLS 2023", pour une valeur comptable brute totale de 313 millions d'euros.

En particulier, la banque a vendu, avec effet économique au 1er janvier 2023, un portefeuille de prêts non performants d'une valeur comptable brute de 173,7 millions d'EUR au véhicule de titrisation appelé " Luzzatti POP NPLS 2023 Srl " qui, à son tour, a émis, en relation avec Banca Popolare di Sondrio, trois tranches de billets ABS pour un total de 57,13 millions d'EUR, soit 32,88 % de la valeur brute des créances vendues.

Fincantieri - en profit de 0,7% - a annoncé jeudi qu'il avait signé un prêt de construction vert pour un montant maximum de 415 millions d'euros avec Intesa Sanpaolo Spa et Cassa Depositi e Prestiti Spa.

Les fonds seront utilisés pour couvrir les besoins financiers liés à la construction du Mein Schiff Relax, le premier des deux nouveaux navires de croisière à deux carburants de la classe inTUtion que Fincantieri construit pour TUI Cruises, une coentreprise entre les groupes TUI AG et Royal Carribean Cruises.

Acea est en hausse de 0,4 %, après avoir annoncé que son conseil d'administration a approuvé la définition et la présentation à Roma Capitale d'une proposition de financement de projet pour la concession de la gestion du réseau et du service d'éclairage public dans la capitale.

Dans le segment des petites capitalisations, Edison - dans le vert de 1,2% - a annoncé jeudi la signature d'un contrat d'achat d'électricité à long terme avec le groupe FERA - Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative - pour la gestion de l'énergie produite par un parc éolien d'une capacité installée de 20 MW, dans la province de Savone, en Ligurie.

L'accord, d'une durée de cinq ans, prévoit la collecte par Edison de toute l'énergie renouvelable produite, certifiée par les garanties d'origine pertinentes, que le groupe gérera sur le marché et revendra à ses clients intéressés par un contrat de fourniture d'énergie renouvelable ; tandis que FERA assurera la gestion opérationnelle et la maintenance de l'actif.

PLC a clôturé dans le vert avec une hausse de 1,8% après avoir annoncé mercredi que PLC System Srl et Cebat Spa avaient signé un contrat avec Metka EGN Italy Srl pour les travaux de raccordement d'une centrale d'une capacité totale d'environ 87 MWp dans la province de Latina.

Le contrat prévoit la réalisation d'activités d'ingénierie et de construction pour la connexion à moyenne et haute tension et la sous-station utilisateur.

Trevifin a augmenté de 9,8 % après avoir prolongé le plan d'affaires 2022-2026 d'une année supplémentaire, jusqu'en 2027.

Les objectifs restent confirmés et prévoient une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 5 % sur la période du plan, une marge d'Ebitda récurrente de plus de 13 % à la fin du plan par rapport aux 12 % prévus pour cette année, et une génération de trésorerie croissante grâce à la contribution positive des deux divisions commerciales, favorisant la réalisation du ratio de la position financière nette sur l'Ebitda récurrent à un niveau inférieur à 2 fois, déjà à partir de la fin de l'année 2026.

Parmi les PME, Spindox a grimpé de 5,5 pour cent après avoir annoncé jeudi que l'assemblée des actionnaires avait nommé un nouveau conseil d'administration, qui restera en fonction pendant trois exercices jusqu'à l'approbation des états financiers au 31 décembre 2025, et fixé le nombre de ses membres à neuf.

Le nouveau conseil d'administration est donc composé de Paolo Costa, nommé président, Mauro Marengo, Massimo Pellei, Alessandro De Florentiis, Rosa Cipriotti, Francesco Berti, Matteo Menin, Dario Trezzi et Giulia Gestri.

Pozzi Milano clôture à plat, après avoir annoncé jeudi que, par l'intermédiaire de sa filiale Pozzi Brand Diffusion Srl, les marques Pozzi et Castello Pozzi, qui font l'objet d'une stratégie de licence, ont approuvé la signature d'un addendum à l'accord de distribution commerciale entre la société et la partie liée Mercati Srl, signé le 1er janvier 2022.

Le contrat, d'une durée de deux ans et expirant le 31 décembre 2023, sera renouvelé par tacite reconduction pour une période de 12 mois supplémentaires du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant total maximum estimé à 1 million d'euros, plus la TVA.

Ulysse Biomed - dans le vert de 0,3 pour cent - a annoncé jeudi que sa filiale Hyris Limited avait signé un accord avec le Centre de recherche sur la défense et la certification du Conseil de la recherche agricole et de l'analyse de l'économie agricole pour le développement conjoint de méthodes innovantes de détection précoce des stress biotiques chez les plantes.

À New York, le Dow Jones a gagné 0,1 % à 37 705,87, le Nasdaq 0,2 % à 15 124,12 et le S&P 500 0,1 % à 4 787,89.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1090 USD contre 1,1113 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2759 USD contre 1,2794 USD mercredi soir.

Le baril de Brent valait 78,98 USD contre 79,91 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 085,15 USD l'once contre 2 080,75 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend l'indice national des prix des logements au Royaume-Uni à 0800 CET. Une heure plus tard, c'est au tour de l'indice prédictif du KOF en Suisse.

En Espagne, l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix à la production seront publiés à 9h00 CET. Une heure plus tard, c'est au tour du compte courant espagnol.

Au Royaume-Uni, la Bourse de Londres fermera ses portes à 12h30 CET pour les vacances du Nouvel An.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.