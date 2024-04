(Alliance News) - Lundi, les principales bourses européennes sont restées dans la zone positive à la mi-séance, à l'exception du Mib qui a continué d'évoluer en territoire négatif, grâce à la réduction des tensions géopolitiques de la semaine dernière, lors d'une journée pauvre en données macroéconomiques.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le rouge de 1,0 % à 33 595,95, le Mid-Cap était dans le vert de 0,1 % à 46 087,60, le Small-Cap était en hausse de 0,5 % à 27 930,85, et l'Italy Growth était dans le rouge de 0,1 % à 8 040,75.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,2 %, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 1,4 %, tandis que le DAX 40 de Francfort est dans le vert de 0,5 %.

Sur le Mib, la Banca Popolare di Sondrio est en hausse de 1,7 %, suivie par Nexi, BPER Banca et Monte dei Paschi, avec des gains compris entre 1,7 % et 1,6 %.

Iveco reste en queue de peloton à l'ouverture et abandonne 3,6%. Le conseil d'administration de la société a annoncé qu'Olof Persson remplacera Gerrit Marx au poste de PDG du groupe à compter du 1er juillet, date à laquelle Gerrit Marx quittera le groupe Iveco pour occuper le poste de PDG de CNH Industrial.

Stellantis augmente de 1,2 %. La société a déclaré que les ventes ont chuté en Europe en mars, conformément à la tendance négative des performances du marché européen, où les immatriculations ont chuté de 5,2 % en glissement annuel. Comme l'ont montré les données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, jeudi, le géant fusionné PSA Groupe et Fiat Chrysler Automobiles a enregistré une baisse de 8,7 % de ses ventes en mars, avec une part de marché en baisse à 16,5 % en mars, contre 17,6 % en mars 2023.

Du côté des valeurs moyennes, OVS a augmenté de 1,7 pour cent. La société a annoncé jeudi qu'elle avait terminé l'exercice clos le 31 janvier 2024 avec un bénéfice net de 52,4 millions d'euros, en hausse par rapport aux 39,6 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,07 EUR, contre 0,06 EUR au 31 janvier 2023. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 1,54 milliard d'EUR, contre 1,51 milliard d'EUR au 31 janvier 2023.

Le Juventus Football Club - dans le vert de 2,8% - a annoncé mercredi soir que, dans le cadre de la procédure d'arbitrage engagée par l'ancien joueur Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro contre la société, le Conseil d'arbitrage a transmis aux parties la sentence rendue dans le litige, stipulant que la société est obligée de payer une somme d'environ 9,8 millions d'euros. Ce chiffre correspond à la moitié de la demande de l'ancien joueur, qui s'élève à environ 19,6 millions d'euros.

Du côté des petites capitalisations, CSP International - dans le rouge de 0,3 pour cent - a déclaré avoir terminé l'année 2023 avec un bénéfice net de 100 000 euros, en baisse par rapport aux 500 000 euros au 31 décembre 2022.

Les ventes pour la période se sont élevées à 91,6 millions d'euros, contre 94,2 millions d'euros en 2022.

Bialetti Industrie a baissé de 3,1%, après avoir augmenté de plus de 14% après avoir déclaré qu'il a terminé 2023 avec des revenus en hausse de 6,1% à 141,2 millions d'euros, contre 133,1 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebitda a augmenté à 19,2 millions d'euros contre 16,1 millions d'euros l'année précédente, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté à 14,9 millions d'euros contre 11,1 millions d'euros en 2022.

Tessellis - dans le vert de 13 pour cent - a annoncé vendredi qu'elle avait reçu une communication de Jefferies Financial Group Inc. en rapport avec l'acquisition de la participation de contrôle indirecte.

Plus précisément, Jefferies Financial Group a notifié à la société l'acquisition de la majorité des droits de vote d'Opnet - qui détient 59,26% du capital social de Tessellis - par l'intermédiaire de sa filiale BEI Italia Wireless, à la suite de la conversion des actions préférentielles convertibles en actions ordinaires détenues par BEI Italia Wireless dans Opnet.

IGD - dans le vert de 3,5% - a annoncé jeudi que son conseil d'administration, nommé plus tôt dans la journée par l'assemblée des actionnaires pour la période de trois ans 2024 - 2026, a élu Antonio Rizzi comme président du conseil d'administration, Edy Gambetti comme vice-président et Roberto Zoia comme PDG et directeur général.

Parmi les PME, Redelfi - dans le rouge de 0,6 % - a annoncé lundi qu'elle avait signé, par l'intermédiaire de sa filiale américaine à 100 % Redelfi Corporation, avec Elio Energy Group LLC, un développeur américain déjà actionnaire de BESS Power Corporation, les accords d'exploitation pour le développement de 2,4 GW supplémentaires de projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie aux États-Unis.

Le nouveau pipeline sera développé par la nouvelle société enregistrée aux États-Unis, Redelio Renewables LLC, dans laquelle Redelfi Corp. et Elio Group détiennent respectivement une participation de 50 %.

Comal - dans le vert de 0,9% - a annoncé lundi qu'elle avait signé une série de contrats pour la fourniture du tracker 'Sun Hunter' avec un opérateur italien de premier plan pour une valeur totale d'environ 1,6 million d'euros.

Eles chute de 3,4% après avoir annoncé jeudi qu'ATS Engineering, SEMI Test Laboratory en Israël, une société détenue par le groupe depuis 2019, a annoncé la signature d'une joint-venture avec iNPACK - PCB Technologies Company - pour créer le premier assemblage et test de semi-conducteurs externalisé au Moyen-Orient.

Gismondi 1754 a grimpé de 3,4% après avoir publié un chiffre d'affaires de 4,4 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 5,0% par rapport aux 4,2 millions d'euros du premier trimestre 2023.

Monnalisa - dans le rouge de 0,7% - a déclaré vendredi que son conseil d'administration avait approuvé la conclusion d'une transaction avec Jafin impliquant la réduction des loyers sur deux propriétés à Milan et la résiliation par consentement mutuel du bail sur la propriété à Arezzo.

Les parties ont convenu de réduire les loyers des biens 1 et 2 à Milan de 140 000 euros par an chacun à 72 000 euros par an avec effet au 1er janvier 2024.

Convergenze, qui n'est pas encore cotée, a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait examiné les revenus d'exploitation préliminaires au 31 mars 2024. Ainsi, au premier trimestre de l'année, la société a enregistré des revenus de 6,0 millions d'euros, en hausse de 19 % par rapport aux 5,0 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2023.

Le conseil d'administration a également approuvé la création d'une société à responsabilité limitée de droit albanais.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 1 % à 37 438,61, le Hang Seng a terminé dans le vert de 1,8 % à 16 511,69 et le Shanghai Composite a clôturé dans le rouge de 0,7 % à 3 044,60.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,6 % à 37 986,40, le S&P a terminé dans le rouge de 0,9 % à 4 967,23, et le Nasdaq a perdu 2,1 % à 15 282,01.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0650 USD contre 1,0663 USD vendredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2346 USD contre 1,2409 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent vaut 86,72 USD le baril contre 87,17 USD le baril vendredi soir et l'or se négocie à 2 360,40 USD l'once contre 2 390,98 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi après-midi prévoit une vente aux enchères d'obligations du Trésor américain à 3 mois et à 6 mois.

