(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse vendredi, les investisseurs attendant le chiffre de l'inflation américaine PCE prévu plus tard dans la journée pour évaluer les perspectives des taux d'intérêt américains.

Un chiffre plus faible que prévu sur le moral des consommateurs allemands a soulevé des inquiétudes sur la santé de la plus grande économie européenne, au lendemain de la réunion de la Banque centrale européenne qui a laissé les taux d'intérêt inchangés et a signalé qu'elle s'abstiendrait de les réduire jusqu'à ce qu'il y ait des preuves durables que l'inflation ralentit en dessous de son objectif de 2 pour cent.

Ainsi, le FTSE Mib était en hausse de 0,1 pour cent à 30 173,45.

Parmi les plus petites cotations, le MIdCap abandonne 0,1 pour cent à 45 305,32, le SmallCap est dans le rouge 0,1 pour cent à 27 693,79, tandis que l'Italy Growth affiche un vert 0,2 pour cent à 8 318,97.

En Europe, le FTSE 100 de Londres progresse de 0,8 pour cent, le CAC 40 de Paris est en hausse de 1,3 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort est le seul à rebondir avec 0,3 pour cent.

Sur le Mib, Moncler prend un bon départ, avançant de 3,6 % avec un nouveau prix à 53,64 euros par action, après avoir baissé de 0,2 % lors de la séance précédente.

Campari, d'autre part, s'est apprécié de 3,7% à 9,30 euros par action, après deux sessions clôturées à la baisse.

Poste Italiane - dans le vert avec 0,3% - a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé les plans de fusion d'Address Software Srl, dont le capital social est entièrement et directement détenu par Poste Italiane elle-même.

Le conseil d'administration de Snam - dans le vert avec 0,3% - a approuvé le plan stratégique 2023-2027. La société vise une augmentation de l'EBITDA ajusté de 7,4 % en moyenne par an, contre environ 7 % dans le plan précédent. En outre, elle s'attend à ce que le bénéfice net ajusté augmente d'environ 4 % en moyenne par an, contre 3 % dans le plan précédent, "malgré des taux d'intérêt plus onéreux", selon le communiqué.

STMicroelectronics - dans le rouge de 2,0% - a déclaré jeudi qu'il avait réalisé un chiffre d'affaires de 4,28 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'année, en baisse de 3,2% par rapport aux 4,42 milliards de dollars de la même période de 2022. La marge brute s'est élevée à 1,95 milliard de dollars, en baisse de 7,3% par rapport aux 2,10 milliards de dollars du quatrième trimestre 2022.

Sur le MidCap, Juventus FC a bien progressé, en hausse de 1,2% après deux séances parmi les baissiers.

Sanlorenzo a également été bien acheté, en hausse de 1,0% à 44,40 euros, après avoir atteint un nouveau sommet de 52 semaines de 44,55 euros.

Salvatore Ferragamo - dans l'argent avec 0,8 pour cent - a rapporté jeudi que les revenus préliminaires pour 2023 ont été de 1,15 milliards d'euros, en baisse de 7,6 pour cent par rapport à 12,25 milliards d'euros un an plus tôt. Le canal de distribution au détail au 31 décembre a déclaré des ventes nettes en baisse de 11 % par rapport à l'année précédente en 2022 et des ventes en gros en baisse de 12 % par rapport à l'année précédente.

De' Longhi - en baisse de 3,0% - a déclaré des revenus préliminaires pour les douze premiers mois de 2023 de 3,1 milliards d'euros, en légère baisse de 2,7% en glissement annuel. Les revenus préliminaires du quatrième trimestre s'élèvent à 1,02 milliard d'euros, en hausse de 4,6% par rapport à l'année précédente.

Du côté des SmallCap, bons achats sur SS Lazio qui progresse de 2,0% à 0,8040 euro après une baisse de 1,5% la veille.

Le conseil d'administration d'Aeffe - en hausse de 1,9% - a approuvé jeudi les chiffres préliminaires du chiffre d'affaires de l'exercice 2023, qui s'est clôturé avec un chiffre d'affaires consolidé de 319 millions d'euros, en baisse de 9,0% à taux de change constants et de 9,5% à taux de change courants, par rapport aux 352 millions d'euros de l'exercice 2022.

Bialetti recule de 2,7%, après un gain de 2,3% lors de la séance précédente.

Parmi les valeurs baissières, nombreuses dans la liste, figure également SIT, qui perd 4,1 % pour sa troisième séance dans le rouge.

Parmi les PME, il y a eu un coup de pouce pour FOS, qui a augmenté de 7,7 % à 3,64 euros par action après deux séances dans le rouge.

Ecomembrane, d'autre part, a affiché un vert de 4,7%, pointant vers sa troisième bougie quotidienne consécutive.

Marzocchi Pompe - en hausse de 1,0% - a déclaré jeudi que le chiffre d'affaires net consolidé pour l'exercice 2023 était de 49,8 millions d'euros, en hausse de 2,6% par rapport au chiffre de 2022 de 48,5 millions d'euros. Ce chiffre représente un record historique atteint par le groupe.

Websolute perd 2,4% à 1,24 EUR par action, après un gain de 0,8% lors de la séance précédente.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en hausse de 0,6 %, le Nasdaq a gagné 0,2 % et le S&P 500 0,5 %.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 1,3 pour cent, le Shanghai Composite s'est redressé de 0,1 pour cent, tandis que le Hang Seng a baissé de 1,6 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0824 USD contre 1,0835 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre sterling valait 1,2686 USD contre 1,2697 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent vaut 81,87 USD contre 81,33 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 020,58 USD l'once contre 2 016,20 USD l'once hier soir.

Le calendrier de la zone euro de vendredi, à 1000 CET, est au tour des informations sur la masse monétaire M3 et les prêts aux particuliers.

À 1110 CET, une vente aux enchères de bons du Trésor à six mois est prévue, et à 1200 CET vient le rapport mensuel de la Buba allemande.

Outre-mer, à 14h30 CET, l'indice des prix PCE, les données sur les revenus et les dépenses des particuliers seront publiées.

Parmi les sociétés cotées à la bourse italienne, aucune annonce particulière n'est attendue.

