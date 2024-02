(Alliance News) - Jeudi, les principaux marchés boursiers européens ont confirmé les attentes et ont ouvert en territoire négatif, avant la publication des données PMI dans certaines des économies les plus importantes de la zone euro et la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le rouge de 0,5 pour cent à 30 592,05, le Mid-Cap était dans le rouge de 0,2 pour cent à 45 557,75, le Small-Cap a abandonné 0,1 pour cent à 27 730,63, tandis que l'Italie Growth était dans le vert fractionnaire à 8 299,10.

En Europe, le CAC 40 de Paris était dans le rouge de 0,3 pour cent, le FTSE 100 de Londres était dans le rouge fractionné, tandis que le DAX 40 de Francfort cédait 0,4 pour cent.

"Les marchés américains ont également clôturé en baisse dans ce qui a été un mois fort, le S&P500 affichant sa plus forte baisse quotidienne depuis septembre, après que la Réserve fédérale a maintenu les taux inchangés, mais a été moins dovish dans le communiqué que prévu, le président de la Fed Jay Powell s'étant prononcé contre l'idée d'une baisse des taux en mars lors de la conférence de presse qui a suivi", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

"En ce qui concerne la déclaration, la référence à d'éventuelles hausses de taux supplémentaires a été supprimée, tandis que dans ses orientations, la banque centrale a déclaré qu'elle ne pensait pas qu'une baisse des taux était appropriée jusqu'à ce qu'il y ait une plus grande confiance dans le fait que l'inflation se rapproche durablement de 2 pour cent. Au cours de la conférence de presse, M. Powell a répondu à un nombre variable de questions, mais celle qui a le plus affecté les marchés a été sa déclaration selon laquelle il pensait qu'une baisse des taux en mars était improbable, et non le scénario de base de la Fed, ce qui a fait chuter les rendements à leur plus bas niveau de la journée et les actions à leur plus bas niveau de la journée.

Sur le Mib, Telecom Italia a pris la première place de la liste et a augmenté de 1,7 %, après avoir annoncé qu'il avait reçu une offre du ministère de l'économie et des finances pour acheter Sparkle.

Dans l'offre, "il est également fait référence à la possibilité de négocier une option différente, avec d'éventuels ajustements des conditions contractuelles, dans le cas où TIM maintiendrait une participation minoritaire pendant une certaine période et soutiendrait la réalisation du plan stratégique", selon la note publiée.

L'offre sera effective pendant 15 jours et sera soumise à l'examen du conseil d'administration de TIM prévu pour le 7 février.

Banco BPM a également tiré son épingle du jeu en progressant de 0,4%, tout comme Inwit, qui ferme le podium.

Generali a cédé 0,2% à l'ouverture, au lendemain de l'annonce de la finalisation de l'acquisition de Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A., une compagnie d'assurance espagnole opérant en Espagne, au Portugal, en Irlande et en Irlande du Nord, auprès de Liberty Mutual. La transaction a été annoncée le 15 juin 2023.

Eni - dans le vert de 0,2% - a annoncé mercredi la finalisation de l'acquisition de Neptune Energy Group Limited.

La transaction comprend l'ensemble du portefeuille de Neptune à l'exception de ses activités en Norvège - acquises en même temps par Vår Energi, une société cotée à la bourse d'Oslo dans laquelle Eni détient une participation de 63% - et en Allemagne, qui ont été scindées.

Interpump Group a baissé de 0,3%, après avoir annoncé mercredi la conclusion d'un accord avec PGIM Inc. pour l'achat d'un billet de 300 millions de dollars et l'émission simultanée d'une obligation initiale de 100 millions d'euros de ce montant, placée de manière privée sous la forme d'un placement privé aux Etats-Unis.

Sur le Mid-Cap, Juventus Football Club - en vert fractionné à 2,25 EUR par action - a annoncé avoir conclu un accord avec Southampton Football Club pour l'acquisition temporaire, jusqu'au 30 juin 2024, des droits sur les performances sportives du joueur Carlos Jonas Alcaraz Duran pour un montant de 3,7 millions EUR, plus des frais accessoires de 200 000 EUR, pouvant être augmentés d'une somme n'excédant pas 1,9 million EUR en fonction de la réalisation de certains objectifs sportifs.

OVS - en hausse de 3,4 pour cent - a annoncé mercredi que les ventes pour l'ensemble de l'année 2023 étaient en hausse d'environ 1,4 pour cent, l'augmentation se produisant principalement à périmètre constant.

La seconde moitié de l'année, contrairement aux inquiétudes générales sur les tendances de consommation, aggravées par une continuation anormale des températures estivales, a également vu les ventes se maintenir, le dernier trimestre affichant une croissance.

MFE-MediaForEurope - les actions A dans le rouge de 0,5 pour cent, les actions B en baisse de 0,7 pour cent - a rapporté mercredi que les revenus publicitaires de Mediaset en Italie en 2023 étaient en hausse de 2,1 pour cent par rapport à 2022.

Du côté des petites capitalisations, Safilo Group a cédé 1,3% après avoir publié un chiffre d'affaires net préliminaire de 238,7 millions d'euros au dernier trimestre 2023, contre 245,4 millions d'euros à la même période de 2022, soit une croissance de 1,7% à taux de change constants et une baisse de 2,7% à taux de change courants, et 3,3% net des ventes dans les anciennes chaînes GrandVision. Pour l'ensemble de l'année, les ventes nettes préliminaires s'élèvent à 1,02 milliard d'euros, en baisse par rapport à 1,08 milliard d'euros en 2022.

Elica - stable à 2,32 EUR par action - a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec l'écurie Ducati avant le début du championnat du monde MotoGP 2024.

Biesse - en hausse de 0,2% - a annoncé lundi que l'acquisition de la totalité du capital social de GMM Finance Srl, la société holding à la tête du groupe GMM, qui comprend GMM Spa, Bavelloni Spa et Techni Waterjet Ltd, ainsi que leurs filiales italiennes et étrangères, actives dans les secteurs des machines-outils pour le travail de la pierre, du verre et d'autres matériaux, a été réalisée, les conditions préalables énoncées dans le contrat d'acquisition ayant été remplies.

Parmi les PME, SG Co a grimpé de plus de 12 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait approuvé son nouveau plan d'entreprise jusqu'en 2026.

Ses objectifs financiers montrent des ventes de 50,3 millions d'euros, un Ebitda de 4,2 millions d'euros et un ratio NFP/Ebitda inférieur à 3,0x.

NVP a augmenté de 8,4 % après avoir annoncé jeudi que ses revenus consolidés en 2023 avaient augmenté de 51 % pour atteindre 26,7 millions d'euros, contre 17,7 millions d'euros en 2022.

Sia - dans le rouge de 1,4 % - a annoncé mercredi le début de son parcours de rebranding, qui, selon une note, reflète son "dévouement à l'innovation, à l'excellence et à l'évolution continue". Ce parcours impliquera l'image visuelle de la marque, le logo, le site web actuellement en cours d'élaboration, et l'image avec laquelle La Sia est présente sur les médias sociaux.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,8 % à 36 011,46, tandis que le Hang Seng était dans le vert de 0,5 % à 15 566,21 et que le Shanghai Composite a cédé 0,6 % à 2 770,74.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,8 % à 38 150,30, le S&P a baissé de 1,6 % à 4 845,65 et le Nasdaq a perdu 2,2 % à 15 164,01.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0787 USD contre 1,0854 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2649 USD contre 1,2729 USD mardi soir.

Le baril de Brent valait 80,27 dollars contre 80,68 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 2 057,90 USD l'once contre 2 050,86 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier de jeudi, le PMI manufacturier de l'Italie arrivera à 0945 CET, suivi par le PMI de l'Allemagne et de la zone euro à 1000 CET.

À 1100 CET, le chiffre de l'inflation en Italie devrait arriver, en même temps que celui de la zone euro, d'où arrivera également le chiffre du chômage.

À 1300 CET, la BoE annoncera sa décision sur les taux d'intérêt.

À 1430 CET, les demandes d'allocations chômage arriveront des États-Unis, tandis qu'à 1445 CET, un discours de Christine Lagarde, numéro un de la BCE, est attendu. À 1600 CET, l'indice ISM manufacturier américain sera publié, tandis qu'à 2230 CET, ce sera le tour de la publication du bilan hebdomadaire de la Fed.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats de Geox sont attendus.

