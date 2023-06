(Alliance News) - La Piazza Affari a poursuivi sa hausse jeudi à la mi-séance, s'alignant sur la bonne performance des marchés boursiers européens, les salles de marché réagissant positivement aux données indiquant que les pressions inflationnistes dans la zone euro se sont atténuées plus que prévu en mai, ainsi qu'aux bonnes données du marché du travail.

Le taux d'inflation des prix à la consommation dans la zone euro a ralenti à 6,1 pour cent en mai, en baisse par rapport aux 7,0 pour cent du mois précédent et en dessous des attentes du marché de 6,3 pour cent, selon les estimations préliminaires d'Eurostat publiées jeudi. Le taux a atteint son niveau le plus bas depuis février 2022, même s'il reste nettement supérieur à l'objectif de 2,0 % de la Banque centrale européenne.

Sur le front du marché du travail, le taux de chômage de la zone euro s'est élevé à 6,5 % en avril, en baisse par rapport aux 6,6 % de mars et aux 6,7 % d'avril 2022, selon les données publiées par Eurostat jeudi. Ce chiffre est conforme aux estimations du marché.

Comme on le sait, le projet de loi sur le plafond de la dette américaine a été voté par la Chambre des représentants. La Chambre a approuvé un plafond de la dette et un ensemble de réductions budgétaires, tandis que le président Joe Biden et le président Kevin McCarthy ont réuni une coalition bipartisane de démocrates et de républicains centristes pour faire avancer le processus d'approbation qui attend maintenant le feu vert du Sénat.

À Milan, le FTSE Mib a donc augmenté de 1,9 % pour atteindre 26 534,01.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap est en hausse de 1,0 % à 42 204,79, le Small-Cap est en hausse de 0,8 % à 27 266,91 et l'Italy Growth est en hausse de 0,2 % à 9 102,84.

En Europe, le FTSE 100 de Londres progresse de 0,4 %, le CAC 40 de Paris de 0,8 % et le DAX 40 de Francfort.

Sur la liste principale de Piazza Affari, comme on le voit depuis la cloche, Recordati poursuit sa hausse, de 5,4 %, avec un nouveau cours à 42,81 euros.

Les trimestres sont également fastes pour Mediobanca, qui gagne 3,4 % à 10,64 euros.

Banca Monte dei Paschi di Siena a annoncé jeudi que l'agence de notation Moody's a relevé la perspective de ses dépôts à long terme et de sa dette senior non garantie de stable à positive, après avoir relevé la note des dépôts à long terme de deux crans et la note senior non garantie à long terme de trois crans en février. L'action a été l'une des plus performantes, gagnant 3,2 %.

UniCredit, d'autre part, a progressé de 2,9 pour cent, brisant une mini-tendance baissière de trois séances.

Dans le segment des cadets, Salcef a progressé de 3,9 %. La société a poursuivi son programme de rachat, en annonçant lundi dernier qu'elle avait acheté ses propres actions ordinaires pour une valeur totale de près de 700 000 euros entre le 22 et le 26 mai.

Banca Popolare di Sondrio a également bien progressé, avec une hausse de 3,5 % à 3,6240 euros, après trois séances au cours desquelles les vendeurs l'ont emporté.

Iren (+1,3%) a annoncé mercredi que sa filiale Ireti Spa avait acquis une participation de 2,4% dans AcquaEnna auprès de Cogen Spa, pour atteindre 50,9% du capital de cette dernière, qui sera désormais consolidée.

En queue de peloton, parmi les quelques valeurs baissières, on trouve Carel Industries, qui perd 1,4% après la hausse de 4,9% de mercredi.

Du côté des petites capitalisations, Exprivia prend le dessus en grimpant de plus de 18% et en établissant le nouveau prix à EUR 1,5820, se positionnant pour la sixième séance à terminer du côté haussier.

Aquafil gagne 3,2 % à 3,92 euros par action, après deux séances de baisse.

TXT e-solutions - en hausse de 0,7 pour cent - a déclaré mercredi avoir acheté 16 620 de ses propres actions ordinaires entre le 22 et le 26 mai. Le prix demandé était d'environ 19,45 euros par action, pour un total de 322 651,87 euros.

SAES Getters - dans la monnaie avec 1,4 pour cent - a annoncé mercredi qu'elle avait lancé une offre publique d'achat pour 1,4 million de ses propres actions d'épargne. L'offre publique d'achat prévoit un paiement de 29,31 euros par action d'épargne et fait partie d'une transaction unitaire qui comprend également la conversion obligatoire des 6,0 millions d'actions d'épargne non acquises par la société dans le cadre de l'offre publique d'achat en actions ordinaires de SAES Getters, à raison d'une action pour une action.

Parmi les PME, Italia Independent a progressé de plus de 10 % à 0,70 EUR, rebondissant après six séances de stagnation.

Le conseil d'administration de MeglioQuesto - en hausse de près de 16 % - a examiné les faits saillants financiers consolidés au 31 mars, une période qui s'est terminée avec des revenus atteignant 24,7 millions d'euros, en hausse de 50 % par rapport à 16,5 millions d'euros au 31 mars 2022. La valeur de production s'est élevée à 25,0 millions d'euros, en hausse de 48% par rapport à 16,9 millions d'euros au 31 mars 2022.

Innovatec - qui lève 0,7 % - a annoncé mercredi que sa filiale Innovatec Power Srl et Selettra Illuminazione pubblica Srl à RTI avaient remporté quatre contrats d'appel d'offres d'une valeur totale d'environ 60 millions d'euros et d'une durée de 15 ans, pour la fourniture de services et d'interventions intégrées visant à moderniser et à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des installations d'éclairage public appartenant à plusieurs municipalités de la région de Salento participant au projet GROWS - Green Revolution Of Wealth in Salento (Révolution verte de la richesse dans le Salento).

Crowdfundme, quant à lui, a chuté de 3 %, soumis à des prises de bénéfices après quatre séances de hausse.

À New York, durant la nuit européenne, le Dow a clôturé dans le rouge de 0,4 %, le Nasdaq a chuté de 0,6 %, tout comme le S&P 500.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0704 USD contre 1,0660 USD à la clôture des marchés boursiers européens mercredi. En revanche, la livre valait 1,2453 USD contre 1,2407 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 72,60 USD contre 72,96 USD la nuit dernière. L'or, quant à lui, s'échange à 1 960,73 USD l'once contre 1,2432 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend les données sur les demandes d'allocations chômage, attendues à 1430 CEST, ainsi que les stocks de pétrole brut, attendus à 1700 CEST. La journée se terminera avec le bilan de la Réserve fédérale et les données sur les réserves de la banque centrale américaine.

Par Maurizio Carta, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.