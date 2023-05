(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en demi-teinte lundi, selon le marché des contrats à terme, alors que les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine se poursuivent.

New York a clôturé en baisse vendredi, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,3 pour cent, le S&P 500 en baisse de 0,1 pour cent et le Nasdaq Composite en baisse de 0,2 pour cent.

Le président américain Joe Biden rencontrera lundi le président de la Chambre des représentants - le républicain Kevin McCarthy - pour une nouvelle série de discussions sur le relèvement du plafond de la dette américaine, moins de deux semaines avant la date butoir pour éviter un défaut de paiement désastreux, ont déclaré des responsables.

L'anxiété grandit manifestement à Washington à l'approche de la date limite du 1er juin fixée par le Trésor américain pour que le Congrès autorise de nouveaux emprunts, alors que les deux parties ne semblent pas près de parvenir à un compromis. S'exprimant lors d'une conférence de presse avant de rentrer à Washington après le sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, M. Biden a déclaré que les dernières exigences des républicains en matière de réduction des dépenses comme condition à l'augmentation du niveau d'emprunt du gouvernement américain étaient "franchement inacceptables".

Ainsi, le FTSE Mib a marqué une trajectoire haussière de 50,00 points, après le vert de 1,0 % à 27 520,33 vendredi soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait être à parité, le CAC 40 en baisse de 8,00 points, et le DAX 40 de Francfort évolue également juste en dessous de la parité.

Parmi les petites valeurs, le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,8 % à 43 458,27 vendredi soir, le Small-Cap en hausse de 0,2 % à 27 994,63, et l'Italie Growth a clôturé en hausse de 0,3 % à 9 131,54.

Sur le Mib, Interpump Group a terminé en tête avec une hausse de 4,4 % après avoir annoncé jeudi soir l'acquisition d'une participation de 100 % dans Waikato Group. Le prix de la transaction a été fixé à environ 30 millions d'euros.

Terna - dans le vert de 1,5% - a rapporté vendredi que la demande d'électricité en avril était de 23,4 milliards de kWh, en baisse de 4,3% par rapport à la même période en 2022.

Saipem a clôturé en hausse de 1,6 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait obtenu deux nouveaux contrats offshore, l'un pour un projet d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation en mer Noire et l'autre pour des activités de démantèlement en mer du Nord. La valeur totale des contrats s'élève à environ 850 millions d'USD.

D'autres compagnies pétrolières ont également réalisé de bonnes performances, Eni gagnant 0,8 % et Tenaris augmentant de 0,6 %.

Banca BPER - suite aux accords conclus avec AMCO - a annoncé qu'elle avait conclu une transaction pour la vente, à titre onéreux, sans recours et en bloc, d'un portefeuille de prêts douteux improbables de BPER Banca et de sa filiale Banco di Sardegna, à AMCO. La valeur est d'environ 430 millions d'euros. L'action a clôturé en hausse de 0,2 %.

Dans le segment des cadets, Autogrill a clôturé en tête avec 3,2%. Dufry a annoncé qu'il détenait environ 87% des actions de la société après la conclusion de l'offre publique d'achat le 18 mai.

Fincantieri - en hausse de 1,8% - a annoncé vendredi que le ministère américain de la défense avait attribué à la filiale américaine de Fincantieri, Marinette Marine (FMM), le contrat de construction de la quatrième frégate de classe "Constellation", d'une valeur d'environ 526 millions de dollars, pour la marine américaine.

La Juventus FC a clôturé dans le rouge (- 0,6 %), l'équipe turinoise ayant également fait ses adieux à l'Europa League après sa défaite face à Séville.

Du côté des petites capitalisations, SIT - qui a clôturé dans le rouge de 5,1% et était en queue de peloton - a approuvé jeudi ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023, faisant état d'un chiffre d'affaires consolidé de 83,6 millions d'euros, en baisse de 11% par rapport aux 93,8 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2022.

De l'autre côté de la liste, on trouve CIA, en hausse de 5,8 %, et Restart, qui a gagné 4,4 %.

Parmi les PME, Neosperience grimpe de 29% après avoir annoncé vendredi que l'assemblée générale extraordinaire de Neosperience Health Spa, filiale à 90% de NSP, a approuvé hier une augmentation de capital en vue d'une cotation sur le marché des capitaux américains.

Seule Prismi a fait mieux, clôturant dans le vert de 50%. Mercredi soir, la société a annoncé que son conseil d'administration avait accepté une proposition contraignante d'investissement dans la société reçue de Medigest SA, Area 62 Srl et Tendercapital Alternative Funds PLC.

Plus précisément, les investisseurs se sont engagés à souscrire et à payer en espèces deux tranches d'une augmentation de capital de la société qui leur est réservée, pour une contre-valeur totale de 700 000 euros.

Italia Independent se porte toujours bien, en tête avec près de 20%. Le titre en est à sa 17ème séance consécutive de hausse. Au cours du dernier mois, les actions se sont appréciées de plus de 350%. Il convient de mentionner qu'il y a dix jours, le tribunal d'Ivrea a rendu les décisions approuvant les accords de restructuration conclus avec les créanciers par la société et sa filiale Italia Independent. En outre, le tribunal a étendu les effets des accords de restructuration aux crédits non membres. Dans les motifs de l'issue positive, les jugements soulignent expressément que la voie de la réorganisation du groupe entamée en juin 2022 n'a été possible pour les deux sociétés que grâce à l'apport de financement externe de l'actionnaire principal, Lapo Elkann, d'un montant de 12,8 millions d'euros.

Digital360 suit avec une hausse de 11 pour cent après avoir annoncé vendredi que les actionnaires fondateurs avaient signé un accord d'investissement contraignant avec le fonds d'investissement privé Three Hills Capital Partners, par l'intermédiaire de TH Alessandro Srl, pour lancer une offre publique d'achat obligatoire sur les actions ordinaires de la société en vue de les retirer de la cote.

OSAI Automation System cède 2,9 % de son capital. Jeudi soir, la société a annoncé qu'elle avait obtenu une commande d'une valeur de 3,7 millions d'euros de la part d'un groupe multinational de premier plan opérant dans le secteur de la mobilité électrique.

Health Italia - dans le vert de 0,3 pour cent - a rapporté jeudi que les revenus du premier trimestre ont légèrement augmenté pour atteindre 8,7 millions d'euros, contre 8,6 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente.

High Quality Food - qui a terminé en hausse de 1,9 % - a déclaré mercredi que son conseil d'administration avait voté l'augmentation de son capital social.

Dans le détail, une augmentation de 533 600 EUR est réservée à Francesco Paltoni, qui détiendra 46% de HQF Agricola après l'émission de 456 068 nouvelles actions HQF à 1,17 EUR chacune ; un autre aucap de 3,0 millions EUR est réservé aux investisseurs institutionnels et aux partenaires stratégiques, qui recevront 2,7 millions d'actions de la société au prix unitaire de 1,11 EUR.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Hang Seng est en hausse de 1,4 pour cent, le Shanghai Composite gagne 0,3 pour cent, tandis que le Nikkei est dans le vert de 0,9 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0812 USD contre 1,0815 USD à la clôture de vendredi. En revanche, la livre vaut 1,2430 USD contre 1,2433 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 74,56 USD contre 75,78 USD vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 972,00 USD l'once contre 1 983,17 USD vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, le chiffre de la production de la construction de la zone euro pour le mois de mars est attendu à 1100 CEST tandis que les adjudications françaises de BTF sont prévues pour l'après-midi à 1500 CEST.

Sur la Piazza Affari, les résultats trimestriels d'Eles, GEL et Prismi sont attendus, ainsi que les résultats annuels d'Agatos.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

