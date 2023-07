(Alliance News) - La Piazza Affari a clôturé la séance de jeudi en forte baisse, en ligne avec la performance des autres places boursières européennes, au cours d'une journée marquée par des données macroéconomiques décevantes, y compris le PMI des services des principales économies et les ventes au détail de la zone euro.

L'indice PMI des services américains a été légèrement révisé à la hausse à 54,4 points en juin par rapport au chiffre préliminaire de 54,1 points, continuant d'indiquer une solide performance des services, comme l'a publié S&P Global jeudi après-midi.

Le PMI composite américain - une moyenne des données de l'industrie manufacturière et des services - a été révisé à la hausse à 53,2 points en juin par rapport à l'estimation préliminaire de 53,0 points. Toutefois, le chiffre est resté inférieur à celui de mai (54,3 points), indiquant une reprise solide mais plus lente de l'activité économique.

Le FTSE Mib a clôturé en baisse de 2,5 % à 27 506,91, le Mid-Cap a perdu 1,9 % à 41 681,48, le Small-Cap a cédé 1,7 % à 26 507,17, et l'Italy Growth a cédé 0,5 % à 9 015,05.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en baisse de 2,2 %, le CAC 40 de Paris a terminé en baisse de 3,3 % et le DAX 40 de Francfort a cédé 2,7 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, à l'exception de FinecoBank, qui a clôturé en hausse de 6,0 %, et de Recordati, en hausse de 0,2 %, toutes les autres sociétés du panier ont terminé la séance en forte baisse.

Amplifon a fait le pire de tous, perdant 5,6 %, suivi par STMicroelectronics, en baisse de 5,2 %.

La société d'implants auditifs n'a pas bénéficié de la nouvelle selon laquelle elle est devenue un partenaire principal de Next Age, le premier accélérateur en Europe qui investit dans des start-ups développant des produits ou des solutions dédiés à la silver economy.

Next Age fait partie du réseau national d'accélérateurs de CDP Venture Capital, un réseau qui compte désormais 18 hubs à travers le pays pour promouvoir et soutenir la croissance de jeunes entreprises spécialisées dans des marchés à fort potentiel.

Ferrari a cédé 2,8 % après avoir annoncé qu'elle avait lancé une offre destinée aux détenteurs d'obligations du prêt de 650 millions d'euros arrivant à échéance en 2025, pour un montant maximum de 175 millions d'euros.

Cette offre s'inscrit dans le cadre de la gestion active des engagements financiers de l'entreprise et vise à gérer de manière proactive les remboursements à venir et le profil d'échéance de la dette de l'entreprise. Ferrari a l'intention d'annuler toutes les obligations dont l'achat a été accepté.

La famille Ferrero a décidé de réduire sa participation dans Mediobanca - en baisse de 2,3% - dans un ajustement de 6 millions d'euros, qui n'est pas la dernière transaction similaire de la dynastie de confiseurs basée à Alba au cours des dernières années.

Sur la moyenne capitalisation, Acea a perdu 3,3 % après que la Banque européenne d'investissement ait annoncé jeudi qu'elle avait fourni 435 millions d'euros à la société, qui utilisera les fonds pour améliorer la qualité et la résilience de son service d'eau.

La BEI cofinance le plan d'investissement 2023-2026 d'Acea Ato 2, une société du groupe qui gère les services d'eau à Rome et dans l'agglomération, afin de soutenir la modernisation des infrastructures d'eau et d'assainissement, d'améliorer la couverture et la qualité des services d'eau intégrés et d'apporter des améliorations à l'efficacité opérationnelle, telles que la réduction des pertes d'eau et l'augmentation de l'efficacité énergétique.

MFE a vu ses actions A clôturer en baisse de 2,4 % et ses actions B en baisse de 2,7 % après que Pier Silvio et Marina Berlusconi ont pris ensemble une participation majoritaire dans Fininvest, atteignant 53 % du groupe à parts égales, suite à l'ouverture du testament de Silvio Berlusconi.

Anima Holding a clôturé en baisse de 1,7 %. L'afflux net d'actifs sous gestion du groupe en juin a été positif, à hauteur de 212 millions d'euros. À la fin du mois de juin, le total des actifs sous gestion du groupe Anima s'élevait à environ 185 milliards d'euros.

Le groupe Safilo a perdu 4,3 % le lendemain de l'annonce que, suite aux précédentes annonces de la société concernant la vente de l'usine de Longarone, les négociations avec l'entrepreneur Carlo Fulchir sont à un stade avancé, ce qui, avec la transaction potentielle avec Thelios déjà annoncée, permettrait de préserver le savoir-faire du site et le redéploiement total des 458 travailleurs actuels.

Parmi les petites capitalisations, Pierrel a perdu 6,1% après que le conseil d'administration a fixé mercredi soir les modalités définitives de l'augmentation de capital qui sera proposée en option aux ayants droit pour un montant maximum de 70 millions d'euros, prime d'émission incluse, à verser en numéraire, également par compensation avec certaines créances liquides mais non encore recouvrables.

En particulier, le conseil d'administration a décidé d'émettre un maximum de 47,8 millions de nouvelles actions ordinaires de Pierrel, sans valeur nominale expresse, ayant les mêmes caractéristiques que les actions déjà en circulation et donnant droit à un dividende régulier, à offrir sous option aux actionnaires habilités à raison de cinq nouvelles actions pour chaque action Pierrel détenue, à un prix de souscription de 1,529 EUR par nouvelle action, dont 0,138 EUR à affecter au capital social et 1,391 EUR à la prime d'émission.

LVenture n'a pas négocié après avoir réalisé une partie de l'augmentation de capital de 2,5 millions d'euros, à exécuter par l'émission de 5,8 millions d'actions nouvelles de la société.

En détail, la première tranche de l'augmentation de capital destinée à financer la fusion avec Digital Magics - en hausse de 0,7 % parmi les PME - a été réservée à l'Université LUISS pour un montant de 1,0 million d'euros, avec l'émission de 2,3 millions de nouvelles actions de la société. La deuxième tranche de 1,5 million d'euros, avec l'émission de 3,5 millions de nouvelles actions, est également réservée à l'Université LUISS mais sera souscrite lors de la stipulation de l'acte de fusion entre LVenture et Digital Magics.

Sur le marché des capitaux alternatifs de la Borsa Italiana, Redelfi a clôturé en baisse de 0,5 % après avoir annoncé jeudi que sa filiale CerLab avait signé un accord-cadre avec la société de droit suisse Raviero, un opérateur logistique actif sur le marché des énergies renouvelables.

L'objectif de l'accord est d'acheter des projets avec toutes les autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation de systèmes photovoltaïques sur les toits solaires des bâtiments résidentiels et industriels, afin de desservir les communautés d'énergie renouvelable en Italie. L'objectif fixé est d'environ 60 MW de projets autorisés au cours des trois prochaines années, à construire et à mettre à la disposition des communautés énergétiques.

expert.ai a augmenté de 7,5 % après la signature d'un accord d'investissement avec les principaux actionnaires de la société et GUM Group, qui se sont engagés à souscrire à une augmentation de capital d'un montant total de 3,8 millions d'euros.

Le conseil d'administration a alors décidé d'augmenter le capital social de la société, de manière non divisible, en numéraire, d'un montant maximum de 3,8 millions d'euros, dont 3,79 millions d'euros de prime d'émission et 49 918,76 euros de capital social, par l'émission de près de 5,0 millions d'actions ordinaires nouvelles, sans valeur nominale, qui seront offertes à la souscription à GUM. Le prix de souscription unitaire des actions nouvellement émises a été fixé à 0,77 euro par action.

Innovatec a perdu 1,2 % après avoir annoncé que sa sous-holding Haiki+, active dans le domaine de la durabilité environnementale et de l'économie circulaire, a reçu un prêt de 10 millions d'euros de Ver Capital SGR, par l'intermédiaire du Ver Capital Credit Partners SME VII Fund, pour soutenir le projet de développement de l'unité commerciale.

À New York, le Dow Jones a chuté de 1,4 %, à 33 800,71, le Nasdaq de 1,4 %, à 13 605,78, et le S&P 500 de 1,3 %, à 4 390,18.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0839 USD contre 1,0875 USD à la clôture des marchés boursiers européens mercredi. En revanche, la livre valait 1,2681 USD contre 1,2717 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 75,27 USD contre 76,47 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 904,52 USD l'once contre 1 923,93 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi s'ouvre avec les données japonaises sur la consommation des ménages et les salaires, attendues à 0130 CEST, suivies par les chiffres du chômage suisse, à 0745 CEST, et les chiffres des prix de l'immobilier au Royaume-Uni, à 0800 CEST.

La production industrielle allemande est également attendue à 8h00 CEST, 45 minutes avant les données de la balance commerciale française. À 1000 CEST, les ventes au détail italiennes seront à l'honneur. À 1300 CEST, l'attention se portera sur la confiance des consommateurs espagnols.

Aux États-Unis, à 1430 CEST, les données sur l'emploi dans le secteur privé en juin et le taux de chômage. À 19 heures CEST, les yeux seront rivés sur les chiffres de Baker Hughes concernant les plates-formes de forage.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

