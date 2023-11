(Alliance News) - Le Mib a baissé mardi, plaçant la barre dans la zone des 29 200 - suivant la tendance des autres marchés européens - avec des salles de marché faisant preuve de prudence avant les données sur l'inflation de cette semaine, qui fourniront des informations supplémentaires sur la question de savoir si la Fed et la BCE ont effectivement terminé leurs cycles de hausses des taux d'intérêt.

Les investisseurs évaluent une série de déclarations de responsables de la BCE anticipant la publication des prochaines données sur l'inflation. Mardi, le responsable politique de la BCE, M. Nagel, a averti que si les perspectives d'inflation s'aggravaient, la banque centrale pourrait être amenée à envisager une nouvelle hausse des taux d'intérêt, déconseillant un assouplissement hâtif de la politique monétaire.

Dans le même temps, la présidente Lagarde a reconnu que les pressions inflationnistes au sein de la zone euro s'atténuaient, mais que la forte croissance des salaires compliquait les tentatives visant à freiner les hausses de prix. Mme Lagarde s'attend également à ce que les pressions inflationnistes continuent de s'atténuer, mais elle a évoqué la possibilité d'une augmentation temporaire de l'inflation globale dans les mois à venir.

En conséquence, le FTSE Mib était dans le rouge de 0,3 pour cent à 29 257,96, le Mid-Cap a abandonné 0,6 pour cent à 41 376,15, le Small-Cap était en baisse de 0,6 pour cent à 25 841,97, et l'Italie Growth était juste en dessous de la ligne de parité à 7 862,26.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en baisse de 0,5 %, le CAC 40 de Paris est en baisse de 0,6 % et le DAX 40 de Francfort est dans le rouge de 0,1 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Iveco Group - parmi les quelques valeurs haussières - est dans le vert de 1,0 % après avoir annoncé lundi que la Banque européenne d'investissement a accordé un financement de 500 millions d'euros pour contribuer à l'électrification, à l'efficacité et à la sécurité du secteur des transports par le biais d'investissements dans la recherche, le développement et l'innovation. Plus précisément, le prêt de 450 millions d'EUR signé à Turin représente la première tranche du montant total de 500 millions d'EUR approuvé par le conseil d'administration de la BEI. Le prêt, dont le profil d'amortissement est de huit ans, " sera entièrement utilisé à court terme ", indique la note de l'entreprise. Les investissements seront réalisés, d'ici à la fin de 2025, principalement en Italie, mais aussi en Allemagne, en France, en Espagne, en République tchèque et en Suisse.

De bons achats ont également été observés dans ERG, qui a augmenté de 1,2 % à 26,04 euros par action sur la voie d'une troisième séance haussière consécutive.

Telecom Italia était dans le rouge de 1,3%. Telecom Italia a annoncé vendredi soir qu'il avait commencé l'organisation de ce que l'on appelle NetCo, l'unité commerciale qui sera apportée à FiberCop lors de la clôture de la transaction pour la vente du réseau fixe à Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., prévue pour l'été 2024. L'unité commerciale "comprendra l'infrastructure du réseau fixe et les biens immobiliers correspondants, dont la gestion sera assurée, les activités de gros et la totalité de la participation dans la filiale Telenergia", a précisé la société dans une note.

DiaSorin, d'autre part, perd 3,9 pour cent à 84,20 EUR par action, dans sa quatrième séance de baisse.

Moncler, d'autre part, est en baisse de 2,0%, dans sa troisième session baissière.

Sur le Mid-Cap, Sesa abandonne 3,2%, dans le sillage de la clôture passive de la veille de moins 2,4%.

Brunello Cucinelli, d'autre part, se contracte de 2,7% avec son prix à EUR75.00. La société, qui sera cotée sur le Mib en décembre, a clôturé la séance de lundi en baisse de 0,8 %.

Lottomatica, filiale à 100% de Lottomatica Group, en hausse de 0,2%, a annoncé lundi son intention d'émettre et de placer des obligations pour un montant total de 500,0 millions d'euros.

Vert également pour Antares Group, qui a progressé de 1,4 % à 2,51 euros après avoir chuté de 2,8 % la veille.

Du côté des petites capitalisations, Olidata mène la danse avec une hausse de 6,4 pour cent. La société a annoncé lundi qu'elle avait signé un accord avec Snam - dans le rouge de 0,1% sur le Mib - d'une valeur de 25 millions d'euros. L'accord prévoit le soutien d'Olidata - à travers sa controlalta Sferanet - pour la plupart des composants Data Centre, Data Management and Security et Network Security, et le droit de la Snam d'acheter selon son propre calendrier.

FNM est en hausse de 1,7 % après que Morningstar Sustainalytics a jugé négligeable le profil de risque ESG auquel le groupe est exposé, lui attribuant un score de 6,6 sur une échelle de 0 à moins 40, où 0 indique la meilleure note et moins 40 la pire, ce qui représente une amélioration par rapport à 2022, où le score était de 7,4.

Netweek, quant à lui, abandonne 8,0 pour cent avec son prix à 0,1595 EUR, après la baisse de 1,2 pour cent à la veille de l'événement.

Mondo TV, quant à lui, est en baisse de 3,9% à 0,25 EUR par action, sa sixième séance de baisse consécutive.

Parmi les PME, Italia Independent a progressé de plus de 10 %, après avoir clôturé en baisse de 7,9 % lors de la séance précédente.

expert.ai a progressé de 7,3 % à 0,9430 EUR, se dirigeant vers sa cinquième session à la hausse.

Circle - dont le prix est de 6,10 euros - n'est pas négocié. La société a annoncé lundi soir l'approbation par la FILSE au nom de la Région Ligurie du projet 'TULIP', un acronyme pour Terminal and mUltimodal Logistic Innovations for the Port and hinterland environment (Innovations logistiques terminales et multimodales pour l'environnement du port et de l'arrière-pays). Ce projet de 18 mois apporte à Circle une contribution d'environ 220 000 euros et aura un impact positif sur plusieurs secteurs logistiques, à commencer par les terminaux portuaires et les nœuds de l'arrière-pays.

Giglio.Com, quant à lui, perd 3,8 pour cent, et en est à sa septième séance d'actions négatives.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,2 % à 35 333,47, le Nasdaq a perdu 0,1 % à 14 241,02 et le S&P 500 a terminé en baisse de 0,2 % à 4 550,43.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0948 USD contre 1,0937 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2631 USD contre 1,2610 USD lundi soir.

Le baril de Brent valait 81,01 USD contre 80,68 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 013,77 USD l'once contre 2 012,80 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi prévoit la confiance des consommateurs, prévue à 1500 CET, et la confiance des consommateurs, prévue à 1600 CET.

