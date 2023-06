(Alliance News) - Lundi noir sur la Piazza Affari, qui à l'ouverture était la pire parmi les Européens, tous en baisse.

Les marchés restent sous pression et les investisseurs restent prudents après une semaine difficile ponctuée par des déclarations agressives des banques centrales et terminée par une nouvelle incertitude économique mondiale suite à la tentative de coup d'état en Russie.

En conséquence, le FTSE Mib a ouvert en baisse de 0,9 % à 26 976,65, le Mid-Cap a perdu 0,6 % à 41 907,80, le Small-Cap a cédé 0,4 % à 26 787,86 et l'Italie Growth était juste en dessous de la parité à 9 049,31.

Le CAC 40 de Paris a cédé 0,3 %, tout comme le DAX 40 de Francfort, tandis que le FTSE 100 de Londres était dans le rouge de 0,4 %.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, seule Snam est sauvée, dans le vert de 0,2%.

Eni a ouvert à parité après avoir annoncé vendredi qu'elle avait signé un accord pour reprendre Neptune Energy Group, ainsi que sa filiale Vår Energi.

Eni acquerra l'ensemble du portefeuille de Neptune, à l'exception des actifs en Allemagne et en Norvège : les actifs en Allemagne seront cédés avant l'opération, tandis que ceux en Norvège seront acquis par Vår directement auprès de Neptune dans le cadre d'un accord d'achat d'actions distinct.

De l'autre côté de la liste se trouvent les banques, qui sont les moins performantes quelques minutes avant l'ouverture avec Leonardo, dans le rouge de 4,5% : BPER Banca, Banca MPS et Banco BPM sont en baisse de 3,0%, 2,7% et 2,4%, respectivement.

UniCredit et Intesa Sanpaolo ont également baissé, de 1,8 % et 1,5 % respectivement.

CNH Industrial et Telecom Italia ont également souffert, ouvrant en baisse de 2,6% et 2,3%.

Sur le marché baissier des valeurs moyennes, Maire Tecnimont a pris la première place et a progressé de 2,0% après avoir annoncé que ses filiales, faisant partie de l'unité d'affaires Integrated E&C Solutions, Tecnimont et Tecnimont Arabia Limited, ont obtenu deux contrats EPC clé en main à prix forfaitaire liés à l'expansion pétrochimique de la raffinerie SATORP - une JV composée de Saudi Aramco et TotalEnergies - à Jubail, en Arabie Saoudite.

L'usine pétrochimique permettra de transformer le gaz de raffinerie et le naphta, ainsi que l'éthane et l'essence naturelle, en produits chimiques à plus forte valeur ajoutée.

La valeur totale des contrats s'élève à environ 2 milliards d'USD.

Le groupe Safilo a ouvert en hausse de 0,2 %. La société a annoncé lundi que, suite à des communications antérieures de la société concernant l'évaluation d'une éventuelle vente de l'usine de Longarone à des tiers potentiels, les négociations sont à un stade avancé avec Thelios Spa, une société active dans le secteur de la lunetterie et appartenant au groupe LVMH, ce qui permettrait de préserver le savoir-faire du site et d'absorber une partie substantielle du personnel impliqué dans ce dernier.

Acea a grimpé de 0,1% après avoir annoncé vendredi que son conseil d'administration avait décidé de nommer, avec l'avis favorable du conseil des commissaires aux comptes et avec effet immédiat, Sabrina Di Bartolomeo en tant que Financial Reporting Officer et Chief Financial Officer d'Acea, en remplacement de Fabio Paris.

Sesa - dans le rouge de 0,9% - a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord de partenariat industriel et acquis, par le biais de sa filiale à 100% Var Group Spa, une participation de 55% dans le capital de Sangalli Tecnologie Srl, renforçant ainsi son expertise dans le secteur de l'espace de travail numérique et de la collaboration.

Dans le segment des petites capitalisations, Somec - en hausse de 0,3% - a annoncé lundi que sa filiale Bluesteel avait remporté un nouveau contrat d'une valeur de 10,5 millions de livres sterling, soit plus de 12 millions d'euros au taux de change actuel, pour un projet architectural prestigieux dans le centre de Londres.

Mondo TV a ouvert en hausse de 2,0 % après avoir annoncé vendredi la conclusion d'un nouvel accord de licence pour la marque Gorjuss avec Coriex.

Le contrat prendra fin le 31 décembre 2025 et prévoit le paiement d'un nouveau minimum garanti et, en cas de dépassement de ce montant, le paiement de royalties par le licencié. Sur tous ces montants, Mondo TV conservera sa propre commission de 30 %.

Risanamento - en hausse de 0,5 % - a annoncé jeudi que l'acte de fusion de Milano Santa Giulia avec Risanamento avait été signé.

Parmi les PME, Circle - qui ouvre avec une hausse théorique de 2,1% - a annoncé lundi qu'elle avait obtenu, avec 21 autres partenaires européens, le projet eFTI4EU d'une valeur totale de 28,3 millions d'euros. Le projet pour Circle est d'une valeur de 562 500 euros et d'une durée de 36 mois.

Le projet eFTI4EU aidera neuf pays européens à mettre en œuvre le règlement européen 2020/1056 relatif aux informations électroniques sur le transport de marchandises.

Vendredi, LBM Next, en ce qui concerne l'offre publique d'achat totale volontaire sur les actions ordinaires de Labomar - qui sont dans le rouge de 0,5 % - a annoncé que le bureau du Premier ministre a annoncé que le groupe de coordination pour l'exercice des pouvoirs spéciaux, sur la base des résultats de l'enquête préliminaire du ministère de la Santé, a jugé que la transaction notifiée ne relève pas du champ d'application de la réglementation sur le pouvoir d'or.

LBM a donc annoncé que la condition préalable à l'offre concernant le pouvoir d'achat était remplie.

Neosperience - dans le vert de 2,4% - a annoncé vendredi qu'elle avait été choisie par Sinelec, une société technologique du Groupe ASTM, l'un des plus grands opérateurs autoroutiers au monde, pour la création de sa plateforme C-ITS, dédiée à la communication véhicule-tout, un élément clé dans le développement des routes intelligentes de l'avenir.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,3 pour cent à 32 698,81, le Hang Seng a cédé 0,6 pour cent à 18 780,16 tandis que le Shanghai Composite était dans le rouge de 1,5 pour cent à 3 150,62.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,7 % à 33 727,43 vendredi, le S&P a perdu 0,8 % à 4 348,33, tandis que le Nasdaq était en baisse de 1 % à 13 492,52.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0907 USD contre 1,0882 USD à la clôture des marchés boursiers européens vendredi. La livre, quant à elle, vaut 1,2732 USD contre 1,2710 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 74,40 dollars contre 73,32 dollars à la clôture vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 928,54 USD l'once contre 1 933,20 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier économique de lundi, les données sur les attentes des entreprises en Allemagne et l'indice ifo sur la confiance des entreprises allemandes arrivent à 1000 CEST.

Sur le front des obligations, les adjudications d'obligations du Trésor américain à trois et six mois se tiendront à 17h30 CEST.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Ki Group sont attendus.

